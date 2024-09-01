Лавров: Россия начала подготовку ко второму саммиту со странами Центральной Азии

17:34 02.09.2024

Лавров назвал цели второго саммита со странами Средней Азии



Россия начала работу над организацией второй встречи на высшем уровне с пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в ближайшем будущем, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Первый саммит уже состоялся, а также несколько встреч на уровне министров. В настоящее время мы готовим вторую встречу на высшем уровне в обозримом будущем", – передает ТАСС.



Лавров также подчеркнул, что в Центральной Азии идет борьба за влияние между различными мировыми игроками. Он заявил, что Россия не запрещает никому развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущества.



При этом российский министр отметил, что между Россией и пятью странами Центральной Азии существует полное взаимопонимание: обязательства союзников по ОДКБ и СНГ "не затрагиваются проектами, которые им предлагают другие государства".