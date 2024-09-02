Просвещение против невежества. Как прошел VIII Международный конгресс WOSCU при участии Центра исламской цивилизации

17:50 02.09.2024 Просвещение против невежества.

Как прошел VIII Международный конгресс WOSCU при участии Центра исламской цивилизации

02.09.24



С 23 по 26 сентября в Ташкенте и Самарканде прошел VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU). Событие хоть и ежегодное, но отнюдь не рядовое. Тем более впервые за годы существования Всемирного общества Конгресс состоялся в тесном контакте с Центром исламской цивилизации Узбекистана и так или иначе был связан с религией.







Обычно одним из главных событий, кульминацией каждого Международного конгресса, которые проводится при содействии компании ERIELL, является презентация изданий Всемирного общества - новых томов из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", факсимиле уникальных рукописей и других замечательных трудов. Однако прошедший Конгресс по заявке организаторов был посвящен экспозициям музейных залов, строящегося в Ташкенте здания Центра исламской цивилизации, а также музею в комплексе имама Аль-Бухари, который возводится в Самарканде. А если прибавить форум международной культурной организации ТЮРКСОЙ, который также прошел в рамках мероприятия, то можно с уверенностью назвать VIII Конгресс самым насыщенным по событийности.



Центр исламской цивилизации - величественное здание, которое появилось рядом с историческим комплексом Хазрати Имам, действительно, достойно внимания. Центр был создан по инициативе главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в контексте идеи просвещенного ислама как религии добра, мира и толерантности, озвученной им с трибуны ООН. Идея благая, но и крайне амбициозная. А ведь помимо столь глобальных задач Центр является и образовательным проектом, направленным на пропаганду просвещения в стране.



Вице-президент по маркетингу и развитию австрийского издательства Mueller&Schindle Александр Вильгельм считает, что Центр исламской цивилизации и WOSCU станут мощнейшим инструментом в продвижении узбекской и исламской культур.







"Чудесное, впечатляющее здание. У проекта важнейшая роль для Узбекистана – определение места в исламском мире. Также важен факт появления в Ташкенте нового и современного музея. С нетерпением ожидаю, когда строительств и комплектование Центра исламской цивилизации будет завершено. Я знаю, что будут проходить дискуссии на тему контента залов музея и библиотек. Считаю, что WOSCU и Центр Исламской цивилизации – великолепный альянс. Обе организации направлены на презентацию узбекского и исламского наследия в мире. Это прекрасная возможность продвигать культуру совместными усилиями", - уверен Вильгельм.



Несмотря на то, что Центр уже фактически функционирует, строительные работы как снаружи, так и внутри здания продолжаются. Тем не менее, гости смогли оценить размах строения и насладиться украшающими стены фресками, высокими сводами, арками и колоннами. В демонстрационном зале ознакомились с выставкой артефактов, включающую в себя реплики археологических находок, среди которых ювелирные и керамические изделия, факсимиле уникальных рукописей, макеты памятников архитектуры и коллекция книг-альбомов из серий "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" других трудов членов WOSCU.







Удалось пообщаться и с директором Центра исламской цивилизации, председателем правления WOSCU Фирдавсом Абдухаликовым, который выделил время в своем плотном графике на общение с журналистами.



"Мегапроект Центр исламской цивилизации - это авторская идея президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и она, по задумке, станет масштабной платформой науки, культуры, просвещения, образования. Будет развиваться по мере реализации проектов, а результат каждого проекта в сфере науки это не только новое открытие, но и постоянное наполнение эксплуатационного фонда Центра. Вот почему мы пригласили столько видных зарубежных экспертов, с которыми мы намерены реализовать эти планы. Помимо этого у нас очень молодая нация, более 60% населения молодежь. Им крайне важно не только знать свою историю, но и иметь возможность получать информацию о своей культуре, но и о том что наша священная религия ислам является религией мира, добра и гуманизма. При этом мы должны не забывать что для молодежи важно организовать подачу как можно более креативно и с применением современных технологий", - уверен Абдухаликов.



По окончании экскурсии участники Конгресса отправились в Самарканд, где посетили строящийся комплекс имени имама Аль-Бухари. Огромная территория, где все просто пышет спокойствием и умиротворением, также пока находится в процессе созидания. Минареты и пик строящейся мечети имени великого ученого возвышаются над затерявшимися где-то на горизонте горами, окружающими Самарканд. Тропинки тянутся к исследовательскому центру и школе хадисов, куда, в отличие от мечети, вход посторонним, пусть и уважаемым гостям, уже разрешен.



Исследовательский центр представляет собой аккуратное и уютное здание с демонстрационным залом, где можно ознакомиться с выставкой артефактов, включающую в себя реплики археологических находок, среди которых ювелирные и керамические изделия, факсимиле уникальных рукописей, макеты памятников архитектуры и коллекция книг-альбомов из серий "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" других трудов членов WOSCU. Школа хадисов, где проходит обучение Корану и арабскому языку, находится несколько дальше от входа, видимо, чтобы никто из посетителей не мешал ученикам. Вдоль территории, за небольшим заборчиком, расположены двухэтажные строения, очевидно, это гостевые дома для будущих паломников мечети.



Туркменский режиссер Сахысалык Байрамов вдохновлен увиденным и уверен, что будущие поколения будут благодарны нынешнему руководству Узбекистана.



"Увидеть рукописи, написанные рукой великого ученого Аль-Бухари – дорогого стоит. Он был святым человеком, который невероятно много сделал не только для науки, но и для мусульманства. Нужно понимать, что Аль-Бухари не только узбекский ученый, но и всего исламского мира. Он проделал длинный путь из Бухары через Мерв в Иран и далее в Мекку. Что изображено на карте, представленной в исследовательском центр. Власти Узбекистана прекрасно осознают ценность сохранения культуры и истории, помнят людей, внесших вклад в развитие ислама и науки. Следующие поколения оценят эти старания", - говорит Байрамов.



Руководитель кафедры тюркологии Национального исламского университета Индии Ноушад Манчери Куриккал говорит, что исполнил свою давнюю мечту.



"Я изучаю арабский язык, потому посетить мемориальный комплекс Аль-Бухари, о котором я так много читал – моя давняя мечта. И вот, я здесь, в Узбекистане. Я никогда не думал, что смогу увидеть оригинальные манускрипты. Я счастлив. Благодарен организаторам за предоставленную возможность. Меня порадовало, что власти страны при строительстве подобных мемориалов стараются сохранять аутентичность, которую мы видим в интернете, книгах, фильмах. Это очень сильно вдохновляет", - рассказывает Ноушад.



По задумке организаторов, помимо заслушивания докладов и презентаций проектов в ходе форума члены WOSCU - около 300 ученых из 35 стран мира - должны были обсудить концепцию этих музеев, поделиться идеями, опытом, дать ценные советы. Показалось, что ученые с энтузиазмом отнеслись к новому вызову и ответственно подошли к задаче. Опытнейшие музейщики наметанным глазом моментально определили, как именно следует усилить экспозицию, что нужно добавить, да и в целом прозвучали предложения о концепции выставки.



Впервые в истории работа Международного конгресса проходила в Конгресс-Центре комплекса Silk Road Samarkand, в Центре, где не так давно состоялся саммит ШОС. Еще недавно в этих стенах президенты стран членов Шанхайской организации сотрудничества обсуждали глобальные вопросы, теперь ученые дискутировали на не менее важные темы религии и культурного наследия.



Задали тон всей работе Конгресса узбекские ученые, которые в ходе пленарного заседания выступили с докладами о собственном видении музейных экспозиций Центра исламской цивилизации. В частности в докладах поднимались вопросы Центральной Азии в доисламский период, распространение ислама в регионе, архитектура, ремесла, искусство, образование и наука, библиотеки, наконец, старшим научным сотрудником Центра исламской цивилизации Шейхом Абдулазизом Мансуром была поднята одна из самых актуальных на сегодняшний день тем "Просвещение против невежества: новые подходы в популяризации исламского духовного наследия".



После того, как проекты были продемонстрированы, участники разделились на семь секций и приступили к активным дискуссиям на тему контента музеев Центра исламской цивилизации и Аль-Бухари. Каждая из семи секций получила условное наименование, позволяющее определить тематику дискуссии. Так, в секции по теме "Просвещение против невежества" представителями международных культурных организаций ЮНЕСКО, ISESCO, IRSICA, Организации исламского сотрудничества и Фонда цивилизационного обмена и сотрудничеств, а также арабскими учеными в контексте дискуссии обсуждалась концепция экспозиция "Зала Коранов" Центра исламской цивилизации.



В частности президент Международной тюркской академии Шаин Мустафаев рассказал, что контент музея Центра исламской цивилизации – важнейшая составляющая всего проекта.



"Альянс Центра исламской цивилизации и WOSCU – очень плодотворная идея. Узбекская культура – неотъемлемая часть исламской цивилизации. Так что Центр исламской цивилизации очень важен не только для Узбекистана, но и для всей Центральной Азии и исламского мира. Это крупный исследовательский и музейный центр – единственные во всем регионе. Скоро это прекрасное здание будет достроено, и остается вопрос лишь в том, чтобы наполнить его залы соответствующим контентом. От этого будет зависеть деятельность организации. Задача участников Конгресса поделиться собственным мнением, внести предложения. Это будет способствовать обогащению идей и созданию уникальной коллекции", - считает Мустафаев.



По окончании дискуссий в каждой из секций состоялось выступление иностранных экспертов с подготовленными заранее докладами по своим профилям работы. Все доклады уникальны и безусловно имеют научную ценность. Многие из этих трудов с высокой долей вероятности будут использованы в дальнейшей работе WOSCU, в том числе при подготовке очередных книг-альбомов из серий "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", а также других эксклюзивных изданиях WOSCU.



Представитель Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии Наук Республики Татарстан Нурия Гараева рассказала о шедеврах рукописного наследия Узбекистана в собраниях Татарстана.



"В свое время я сама возглавляла Музей исламской культуры в музее-заповеднике Казанский кремль. Нам приходилось работать с людьми, воспитанными в атеистической атмосфере. Приходилось объяснять, что такое ислам, почему он возник в рамках авраамических религий. Сотрудникам нового Центра нужно иметь это в виду. Если мы говорим об иудаизме, то это религия для одного народа. Затем появилось достаточно широко христианство. Но зачем тогда ислам? Это продукт развития человечества, национального самосознания. Понимание божественной сути менялось. Ислам - религия антропоморфного восприятия божественного начала. Мусульманами христианское триединство не принималось. Познание человека эту метафизическую тройственность исключала. Например, Мухаммед был пророком, человеком, а Иисус - сыном божьим. Если богу поклоняются, то Пророка почитают", - рассказала Гараева.



В конце рабочего дня в каждой из секций участниками дискуссий и докладчиками были подведены итоги и утверждены проектные предложения для экспозиций музеев Центра исламской цивилизации и Аль-Бухари. Например, представитель московского Музея Востока Екатерина Ермакова полагает, что Центр исламской цивилизации мог бы стать уникальной выставочной площадкой ислама.



"Я привезла идею о том, что одно из направлений музея Центра исламской цивилизации может быть выставочное. Но главной идеей этих выставок должен быть ислам. Это могут быть образы, которые содержатся в Коране: искусство классического ислама, образ Райского сада, проблемы изобразительности. Я говорю об идеях сакральной защиты, амулетах и в целом в искусстве. Выставки, основанные на артефактах из местных коллекций, были бы очень интересны", - считает Ермакова.



Презентации проектов - неотъемлемая и важнейшая часть Конгресса Всемирного общества. Ведь это и есть результат работы членов WOSCU на протяжении целого года, а также их идеи, которые они будут реализовывать в последующие годы. Началась презентационная часть работы Конгресса с представления грандиозного глобального проекта "Кораны Узбекистана". В ходе мероприятия был показан ознакомительный видеоролик о труде "114 Коранов". О работе над проектом рассказали директор Центра исламской цивилизации, председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, профессор Университета Текирдаг им. Намик Кемаля Халит Эрен, вице-президент по маркетингу и развитию издательства Mueller&Schindle Александр Вильгельм, профессор колледжа де Франс Франсуа Деррош, который поддерживал проект и помог в подготовке презентации.



В книгу-альбом будут включены страницы древних Коранов, написанных в разные временные эпохи, а ныне хранящиеся в музеях и коллекциях по всему миру. Некоторые из святых книг не сохранились целиком. Авторы труда вложили множество сил в то, чтобы собрать контент в разных уголках планеты, сделать копии и перенести их в высоком качестве на страницы этой уникальной книги. Александр Вильгельм в ходе своего выступления с обзором книги-альбома презентовал несколько страниц, которые войдут в готовящуюся книгу. Также Вильгельм показал уникальный современный Коран, изданный специально для Королевства Марокко – весь текст священной книги уместился на одной странице.



Профессор Университета "Текирдаг" имени Намик Кемаля Халит Эрен представил копии 10 Коранов, которые имеют отношение к Узбекистану и хранятся в библиотеках Турции. Красивейшие страницы, достойные факсимильной публикации и возвращения на родину. Также участникам Конгресса были представлены проекты "Священный Коран Узбек-хана", "250 Коранов Узбекистана" и новый узбекский перевод Корана.



В продолжение темы просвещения, которая красной нитью пронизывала всю работу Конгресса, состоялась презентация объемного и амбициозного, крайне актуального сегодня проекта "Ислам – религия мира и толерантности", в рамках которой были обсуждены цели и задачи проекта, в частности создание фильма и книги-альбом при участии ведущих исламских центров и международных исламских организаций на тему "Просвещенный ислам".



Конечно же, состоялась презентация новых томов уникальной серии книг-альбомов "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", а конкретно 10 новых, опубликованных книг-альбомов серии (71-80). С докладом выступили авторы книг-альбомов из Дании, Германии, России, Великобритании, Узбекистана. Также участникам Конгресса были представлены новые тома книг-альбомов с 81 по 90. Их представили авторы статей, в числе которых ученые из Египта, России, Пакистана, Греции и Узбекистана.



Научный сотрудник японского музея Михо Сергей Лаптев продолжает многолетнее сотрудничество с WOSCU и поведал о новых проектах.



"Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" - удивительный. Инициатива, которая не имеет аналогов в мире, продолжает поступательное движение, которое не замедляется вот уже восемь лет. Я в своем время курировал том по музейным собраниям Японии. Теперь у нас в проекте собрание музеев Корей – Южной Кореи и КНДР. Также в проекте собрания Китая, собрания музеев и коллекций ОАЭ. Эти тома тоже ожидают своей публикации"



Директор Музея азиатского искусства Корфу, Министерство культуры Греческой Республики Деспина Зерниотти рассказала о своем участии в подготовке очередного тома серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".



"Мы готовим совместный проект с Эльмирой Гюль – материал для серии книг-альбомов "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". В нашем музее достаточно много артефактов, имеющих отношение к культурному наследию Узбекистана. Также на Конгрессе я поучаствовала сразу в трех секциях. В том числе выступила с докладом на тему Александра Македонского и Роксаны и обсудила с коллегами из WOSCU новые направления для работы"



Ознакомились участники с еще одним амбициозным проектом "Выдающиеся личности в истории Узбекистана". О нем коллегам рассказали директор Центра исламской цивилизации, председателя правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, директор IRSICA Махмут Эрол Кылыч, руководитель Фонда исламского наследия "Аль-Фуркан" Сали Шахсивари и другие видные деятелей науки. По итогам презентации состоялась церемония подписания меморандума о реализации проекта и церемония подписания меморандума о намерениях по созданию факсимиле ряда рукописей.



Помимо прочего состоялись презентации авторских членов WOSCU и ряда иностранных специалистов. В их числе социальный предприниматель и продюсер трансмедийной продукции из Великобритании Ахмед Салими представил проект "1001 изобретение из Узбекистана для всего мира". Директор Института Средней Азии и Кавказа (США) Фредерик Старр в режиме онлайн презентовал свою новую книгу "Соперники в разуме, 1000 г. н.э. Как Бируни и Ибн Сина создали собственное возрождение". По итогам доклада состоялась церемония подписания меморандума о переводе книги на узбекский язык и ее печати в Узбекистане. Директор Отдела международного культурного сотрудничества (Берлин, Германия) Кетрин Гебель представила книгу-альбом "99 имен Аллаха". Директор Центра исламской цивилизации, председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов представил книгу "Исторические личности в восточной миниатюре". По итогам презентации состоялось подписание меморандумов с представителями ведущих рукописных центров Турции, России, Европы по совместной реализации второй части проекта о Пророках.



Президент итальянского издательства Sandro Teti Editore Сандро Тети представил новое издание знаменитой книги Захириддина Мухаммада Бабура "Бабур-наме" на итальянском языке.



"Мы стали первыми, кто перевел и опубликовал "Бабур-наме" на итальянский язык. Просто позор для Италии, что не существовал полный перевод. Сейчас мы работаем над другими книгами авторов, в том числе Алишера Навои. Было бы хорошо организовать Конгресс с участием WOSCU в Италии, ведь у нас есть много энтузиастов-тюркологов, есть даже знатоки современного узбекского языка, которые изучали чагатайский. Они могли бы стать проводниками в культуре Узбекистана и Центральной Азии для широкого круга жителей Запада. Мне очень понравился музей Центра исламской цивилизации, где представлены реплики и факсимиле известнейших артефактов и рукописей. Надеюсь помочь в пополнении этой коллекции", - сказал Тети.



Церемония закрытия также выдалась довольно насыщенной. Было сказано очень много теплых слов. Основатель и президент Ассоциации Темуридов (Франция) Фредерик-Бопартюс Брессан уверена, что Конгресс - отличный способ заявить о миролюбии ислама.



"Я думаю, что это идея посвятить Конгресс WOSCU Центру исламской цивилизации - шаг вперед. Мы должны показать миру, что ислам в Узбекистане очень миролюбив. Узбекистан - страна толерантности. Прошедший Конгресс и совместная работа с WOSCU – отличный способ заявить о миролюбии и доброжелательности. Отличная инициатива развивать этот аспект и делать акцент на духовности и религии, которая очень важна в обществе. Все это дает глобальное представление об Узбекистане, который является светской страной, но с мирным мусульманским восприятием", - уверена Брессан.



Также состоялось награждение премией Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Золотая книга". Лауреатами престижной премии стали генсек ТЮРКСОЙ Султан Раев, глава Акаедмии наук Турции Музаффар Шекер, управляющий директор британского фонда "Аль-Фуркан" Сали Шахсивари и другие замечательные ученые. По итогам Конгресса свыше 300 ученых приняли Самаркандскую декларацию и выступили с традиционным обращением к президенту Узбекистана. Наверное, именно здесь были сказаны самые важные слова, которые подчеркивают необходимость Конгресса, который объединяет экспертов со всего мира вокруг идеи просвещения:



"Мы признаем важность инициатив президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева по созданию Центра исламской цивилизации. Этот культурно гуманистический мегапроект даст мощный импульс проведению фундаментальных исследований, посвященных достойному вкладу великих ученых и мыслителей Востока в развитие мировой науки и цивилизации, в том числе мусульманской. Мы обеспокоены ситуацией в мире и считаем, что идеи президента Узбекистана об истинно гуманистической и просветительской сути религии Ислам, озвученные с высокой трибуны ООН, достойны самого пристального внимания. Реализация этих идей под девизом ''Просвещение против невежества'' послужит укреплению мира и сотрудничества. Мы призываем всех ученых и исследователей, представителей культуры и общественности объединиться вокруг этого масштабного проекта, который, несомненно, откроет новые возможности и перспективы для международного сотрудничества", – говорится в декларации. Источник - fergana.media

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