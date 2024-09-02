Почему Камала Харрис перестала хохотать? - Вл.Малышев

18:05 02.09.2024 2.09.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



В гонке за кресло президента кандидат от Демократической партии пытается изменить свой имидж



Состоявшая недавно на CNN первая большая пресс-конференция Камалы Харрис, претендующей на пост президента США от Демократической партии, стала свидетельством резкого изменения ее имиджа. Вместо прежней беспечной хохотушки, то и дело заливающейся истерическим смехом, на экране перед американцами предстала сдержанная дама, тщательно подбирающая слова и старательно уклоняющаяся от ответов на острые вопросы.



Впрочем, таких вопросов фактически и не было. Корреспондент CNN Дейна Баш старалась их не задавать. К тому же для ответов на них был специально приглашен в студию кандидат на пост вице-президента Тим Уолц. А кроме того, интервью шло не в прямо эфире и продолжалось не час, как поначалу было обещано, а зрителям показали 18-минутную, тщательно отредактированную запись. Словом, все было сделано для того, что подать избирателям "хохотушку Харрис" в виде сдержанного и разумного политика, как видно, для того, чтобы противопоставить ее "буйному и непредсказуемому" Дональду Трампу.



Многие вообще считают, что "хохотала" Харрис раньше, до своей номинации, совсем не случайно. В свою бытность прокурором, когда ее прозвали "железной", она вела себя совсем иначе. Так что этот ее "смех без причины" вовсе не был признаком "дурачины", а тоже была своего рода тактика для привлечения к ней более широких слоев американских избирателей, среди которых огромное большинство – безграмотные работники фастфуда, уборщики, официанты, работники заправок и других подобных профессий, которые не вдаются в тонкости большой политики. Вот для них Харрис и старалась быть "своей в доску", заливаясь хохотом, когда речь шла о серьезных проблемах.



В 2013 году госсекретарь США Джон Керри озвучил причину, которой сейчас и объясняется прежде демонстративно беспечно-тупое поведение Харрис и ее смех без видимой причины: "У нас есть свобода, свобода слова. Житель Америки имеет право быть тупым, если это его выбор. И он имеет право отделять себя от других, если хочет этого. И мы проявляем к этому терпимость".



Вот для таких жителей США Харрис и старалась быть "своей в доску", заливаясь хохотом, когда речь шла о серьезных проблемах. Но вот теперь, когда речь пошла о кресле президента, стало ясно, что этот имидж надо менять. Что и произошло в эфире CNN.



Такой трюк с имиджем Харрис уже проделывали в прошлом, когда она оказалась на посту вице-президента. В 2021 году модный журнал Vogue опубликовал на обложке фото первой темнокожей женщины вице-президента, на котором она выглядит белой. Заголовок гласил: "Мадам вице-президент Камала Харрис и новая Америка". Авторы публикации умышленно отретушировали снимок, умышленно отбелив потомку выходцев из Индии и острова Ямайки кожу. Как видно, для того чтобы потрафить белым избирателям. Инициатива оказалась сомнительной, ее авторов сразу обвинили в скрытом расизме и после этого "отбеливать" Харрис уже перестали.



Не слишком удачной оказалась и нынешняя попытка. Понятно, что подведомственные демократам СМИ интервью Харрис расхваливают, но в ряде влиятельных изданий все-таки звучит критика. Харрис критикует даже главный информационный рупор демократов газета New York Times. "Харрис, – пишет издание, – была расплывчатой до бессодержательности. Она изо всех сил пыталась дать прямые ответы на свои меняющиеся позиции по фрекингу (добыче нефти и газа методом гидроразрыва пласта, о чем в США идут острые дебаты. – Прим. авт.) и безопасности границ, а ограничилась заявлением, что "мои ценности не изменились". Харрис также не ответил на вопрос, почему она изменила свои прежние политические позиции – или есть ли у нее более высокие ценности, чем политическая целесообразность".



"Харрис, – продолжает критиковать ее выступление автор статьи, опубликованной под заголовком "Неопределенное, пустое телевизионное интервью не помогло Камале Харрис", – также опиралась на несколько тезисов, которые могут не сослужить ей хорошую службу в ближайшие два месяца. Она упомянула взвинчивание цен, но американцы, вероятно, не поверят, что продуктовые сети с ничтожно малой нормой прибыли являются настоящими виновниками, когда дело доходит до их растущих счетов за продукты питания. Ее план на 100 миллиардов долларов предоставить покупателям жилья впервые 25 000 долларов в качестве поддержки первоначального взноса в основном будет стимулом для все более высоких цен на жилье. Даже Трамп может быть достаточно умен, чтобы объяснить, насколько инфляционным может быть этот трюк".



А сам Дональд Трамп оценил выступление своего конкурента на выборах в своей обычной манере, написав на своей страничке в соцсети Truth одно слово: "Скучно!"



"Теперь мы видим, что она дефективный человек, а нам не нужен еще один дефективный человек на посту президента США, у нас как раз такой", – добавил Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.



Тем временем влиятельная американская газета Washington Post вместе с компанией - ABC News-Ipsos провели опрос, опросив американцев, какое влияние, по их мнению, Харрис оказала на экономическую и иммиграционную политику администрации Байдена. И его результаты оказались отнюдь не в пользу кандидата в президенты от демократов. Как выяснилось, большинство американцев не считает, что Харрис, будучи вице-президентом, сыграла на этом посту какую-то особенно важную роль.



Что касается экономики, 64 процента опрошенных заявили, что Харрис имела "лишь некоторое" или "очень небольшое" влияние в администрации, по сравнению с 33 процентами, которые сказали, что она имела "приличное" или "огромное" влияние. И очень немногие американцы верят, что она имела "большое" влияние – всего 11 процентов на экономику и 15 процентов на иммиграцию.



Критические отзывы в адрес Харрис по поводу ее интервью прозвучали и за рубежом. "Харрис будут критиковать слева за ее отказ поддержать эмбарго на поставки оружия Израилю, чья война стала моральной катастрофой поколения, которая грозит дестабилизировать регион, – упрекает Харрис английская газета Guardian. – Когда ее спросили о конфликте, Харрис говорила о зверствах 7 октября в шокирующих выражениях; о непостижимых человеческих потерях, которые были навязаны палестинцам, она сказала только, что "слишком много невинных палестинцев было убито". (Неудачная фраза, которая подразумевает, что существует приемлемое количество невинных, которых Израиль может убить.) Ее нежелание говорить с большим сочувствием и приверженностью по этому вопросу грозит оттолкнуть молодых избирателей, неорганизованных, но растущих левых и большие когорты мусульманских и арабских избирателей, которых ей нужно привлечь на свою сторону", – пишет Guardian.



"Если кампания Харрис посвящена ценностям, но она не желает более решительно отстаивать права женщин и ценность жизни палестинцев, она рискует заставить некоторых задуматься, что же это за ценности", – отмечает английское издание.



"Ее ответы были запутаны и неясны", – пишет в свою очередь итальянская газета Giornale.



А ведь это выступление Харрис по CNN должно было стать программным и закрепить рост ее рейтингов. Однако, как отмечают обозреватели, кандидат в президенты не продемонстрировала новых подходов, была поймана на передергивании и уходила от неудобных вопросов. Как отмечают обозреватели, в лагере республиканцев в связи с этим укрепились в точке зрения, что их кандидат Дональд Трамп способен победить ее на дебатах 10 сентября и, как следствие, вернуть себе лидерство в рейтингах. Так что над новым ее имиджем окружению Харрис еще предстоит поработать. Источник - fondsk.ru

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