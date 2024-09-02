Японцы заражали брюшным тифом и дизентерией реки Монголии и России (история), - А.Кошкин

18:08 02.09.2024 2.09.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Американские ученики и последователи генерала-изверга Исии создают аналоги "отряда № 731" по всему миру



В дни, когда в Монголии проводятся торжественные мероприятия, посвященные 85-й годовщине победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол, в которых примет участие Президент РФ Владимир Путин, ФСБ России обнародовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время сражений в августе 1939 года. Это нарушающее международные соглашения о запрещении такого оружия преступление совершал названный самими японцами "кухней дьявола" "отряд № 731", входивший в состав предназначенной для захвата советского Дальнего Востока и Сибири Квантунской армии (группы армий). Как известно в этом "отряде", как и еще одном "отряде № 100", являвшихся крупными центрами разработки бактериологического оружия, создавались для боевого применения штаммы наиболее смертоносных заболеваний. Болезнетворные бактерии и микробы жесточайшими методами испытывались на живых людях, которых именовали "бревнами". В ходе чудовищных "экспериментов" японских извергов в белых халатах были варварски умерщвлены, по различным данным, от 3 до 10 тысяч китайцев, корейцев, русских, монголов, в том числе женщины и дети.



В "отряде № 731" велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и других смертельных болезней. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму.



Японские политические и военные власти, включая санкционировавшего в 1936 году создание "отрядов" и боевое применение бактериологического и химического оружия главнокомандующего японской армией императора Хирохито, сознательно шли на нарушение Женевского протокола от 17 июня 1925 года "о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств". Один из идеологов бактериологической войны командир "отряда № 731" генерал-лейтенант медицинской (?!) службы Сиро Исии разъяснял: "Лица, пораженные стрелковым или артиллерийским оружием или подвергшиеся авиационной бомбардировке, после соответствующего лечения могут вернуться в строй. Что касается бактериологического оружия, то оно передает заразу от человека к человеку, проникает с пищей и водой в организм человека, дает значительно больший эффект, чем стрелковое, артиллерийское или авиационное оружие, выводит из строя массу людей, не поддается лечению и гарантирует, что объект нападения больше в строй не вернется".



Центры разработки и испытания бактериологического оружия были размещены близ Харбина на территории оккупированной Маньчжурии (три северо-восточные провинции Китая), в приближенных к границам Советского Союза районах. Как признавал командующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада, "…отряд № 731 был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, Монголии (МНР) и Китая".



Согласно рассекреченному ФСБ архивному документу, в ходе допроса плененный старший унтер-офицер казначей "отряда № 731" Кадзуо Хаяси дал показания о применении бактериологического оружия во время сражений на реке Халхин-Гол. ФСБ публикует фотокопию стенограммы допроса.



"В 1939 году во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии по распоряжению японского военного командования часть Сиро Исии ("отряд № 731") произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника", – показал Хаяси. "Я был назначен интендантом отряда, поэтому вся деятельность отряда на границе Монголии мне хорошо известна", – говорил унтер-офицер.



Как показал Хаяси, 3 июля 1939 года отряд, в который он входил, выехал на границу Монголии в район боевых действий и остановился на участке восточнее озера Морехи. "В этом районе отряд несколько раз менял позицию. Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года", – сообщил Хаяси. "Первые два опыта были произведены по распоряжению командующего Квантунской армией генерал-полковника (Кэнкити) Уэда и третий опыт производился по распоряжению самого Сиро Исии", – показал он.



При отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась, пояснял допрашиваемый. "Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен", – говорил Хаяси. Есть свидетельства и того, что в ходе военных действий использовались не только бактерии брюшного тифа, но и паратифа, а также дизентерии путем заражения реки Халхин-Гол.



По понятным причинам "отряд № 731" в ходе боев не мог заражать район соприкосновения японских войск с противником во избежание бактериологического поражения своих военнослужащих. Поэтому мстительные и коварные японцы заразили район дислокации после разгрома японской группировки советско-монгольскими войсками под руководством героя Халхин-Гола комкора Георгия Жукова. Начавшееся 20 августа 1939 года неожиданное для японцев и стремительное контрнаступление опрокинуло противника, нанесло ему большие потери, заставив оставшиеся японские части и подразделения спешно отступать. Тогда-то и были тайно под покровом ночи заражены тифозными бактериями освобождаемые советско-монгольскими войсками районы.



В 1939-1940 гг. по специальному секретному указу императора Хирохито "отряд № 731" был реорганизован и расширен. На стратегических направлениях, выводящих к границе СССР, создавались четыре филиала в городах Хайлар, Суньу, на железнодорожных станциях Хайлин и Линькоу. С мая 1940 года Квантунская армия приступила к применению бактериологического оружия против китайских войск и мирного населения Китая. В 1941 – 1942 гг. в результате бактериологических атак в Китае неоднократно возникали эпидемии чумы. Их жертвами стало большое число людей.



И если на Халхин-Голе преступники-бактериологи проводили "экспериментальные заражения", то в запланированной на 29 августа 1941 года войне против СССР предусматривались массированные удары бактериологическим оружием. Как свидетельствуют "Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия", "в 1941 г., после вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР, японские милитаристы, выжидая удобный момент для вступления в войну против Советского Союза, деятельно форсировали развертывание и подготовку в Маньчжурии бактериологических отрядов и их филиалов, созданных для ведения бактериологической войны".



Генерал Исии разъяснял сотрудникам "отряда № 731", что "мероприятия по расширению производства бактериологического оружия необходимы в связи с изменившейся международной обстановкой, то есть началом войны Германии против СССР и введением в Квантунской армии плана "Кантокуэн".



Токийским трибуналом для главных японских военных преступников было установлено, что в 1942 году "отрядами № 731 и № 100" активно велась специальная разведка пограничных районов Советского Союза с целью подготовки к операциям бактериологической войны.



Летом 1942 года на встрече с корреспондентами ведущих японских газет заместитель начальника харбинского отделения спецслужбы полковник Асаока заявлял: "Стратегия Квантунской армии в отношении СССР не изменилась ни на йоту… У меня нет ни малейшего намерения говорить абстрактно… Квантунская армия имеет реальную гарантию того, что война против СССР завершится успешно. Мы уже давно занимаемся разработкой нового оружия с целью применения его в военных действиях против СССР, и вот в последнее время, наконец, производство его налажено и в количественном отношении. Так что мы можем быть вполне удовлетворены…"



Бактериологическое оружие планировалось применять в первую очередь против населения городов: Хабаровска, Благовещенска, Ворошилова (Уссурийска), Читы. Летом 1942 года в целях отработки методов использования бактериологического оружия многократно заражались пограничные с Советским Союзом реки, в частности река Аргунь. "Фактически это была необъявленная бактериологическая война против СССР, которая велась под видом эксперимента, – пишет японский публицист Сэйити Моримура. – Подобного рода эксперименты – и более крупные, и более мелкие по масштабу – проводились "отрядом № 100" постоянно".



Приготовления к бактериологической войне еще более активизировались в 1944 году, когда японские милитаристы рассчитывали с помощью этого преступного оружия добиться "перелома войны в пользу Японии" как в войне с США и Великобританией, так и с Советским Союзом.



Понимая, что применением обычных средств ведения войны одержать верх над Красной армией будет трудно, японские стратеги намеревались пустить в ход бактериологическое и химическое оружие. Штабом Квантунской армии была поставлена задача: "Если в начале военных действий против СССР японской армии в силу сложившейся обстановки необходимо будет отступить в район Большого Хингана, то на оставляемой территории все реки, водоемы, колодцы должны быть заражены бактериями или сильнодействующими ядами, все посевы уничтожены, скот истреблен".



В мае 1945 года генерал Исии отдал распоряжение командному составу "отряда № 731", в котором говорилось: "Война между Японией и СССР неизбежна… Отряд должен мобилизовать все силы и в короткий срок увеличить производство бактерий, блох и крыс". Ставилась задача ожидать приказа о начале бактериологической войны – "день Х".



По признанию бывшего служащего "отряда № 731", в конце войны готовых к употреблению бактерий хранилось столько, что, "если бы они при идеальных условиях были рассеяны по земному шару, этого хватило бы для уничтожения всего человечества". Против СССР планировалось применить миллиард зараженных чумой блох. "Если бы одновременно применить этих блох против советских войск, – свидетельствовал он, – а также обрушить их на города – последствия были бы весьма значительные. Мы все это понимали".



Планы ведения бактериологической и химической войны сохранялись в японской армии вплоть до ее капитуляции. Эти человеконенавистнические замыслы были сорваны в результате вступления в войну Советского Союза, армия которого спасла народы от ужасов бактериологического уничтожения. Генерал Отодзо Ямада признал на Хабаровском судебном процессе: "Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение советских войск вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран".



Японские изверги в белых халатах понесли заслуженное наказание. В отсутствие в 1949 году в СССР смертной казни они получили длительные сроки тюремного заключения. Однако главному преступнику – генералу Исии, благодаря заступничеству Вашингтона удалось избежать наказания. В обмен на материалы чудовищных экспериментов на живых людях американцы не только спасли ему жизнь, но и предоставили возможность создавать бактериологическое оружие уже для США.



Сегодня американцы создали по всему миру множество аналогов "отряда № 731", особенно в приближенных к российским границам бывших республиках Советского Союза, в первую очередь на территории бывшей УССР. Анализ обнаруженных на Украине материалов свидетельствует об использовании американским командованием результатов исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, и определенной "преемственности" работ, которые ранее проводились "отрядом № 731", заявил летом 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



Китайский военный эксперт Цянь Лиянь, выразил сожаление по поводу того, что другие западные страны хранят молчание в отношении действий Вашингтона, в том числе на территории Украины. По мере того, как российские военные получают все больше данных на Украине, все лучше складывается пазл о проводимых США исследованиях в области биологического оружия. По мнению эксперта, американцам не удалось ничего разъяснить, и поэтому они просто стали называть все соответствующие данные "дезинформацией" и заявлять, что якобы российская армия сама намерена применять на Украине биологическое оружие, а потом свалить вину на США.



"Американцы, когда изучали у Сиро Исии биологическое оружие, также научились, как перед лицом фактов не признавать ответственность. К сожалению, в настоящее время другие западные страны сохраняют молчание в отношении действий Соединенных Штатов", – считает китайский аналитик.



В связи с этим публикация в России архивных документов, разоблачающих японские, а теперь американские планы уничтожения человечества смертоносными бактериями и микробами должна продолжаться и факты преступной подготовки к бактериологической войне доводиться до сведения не только российского народа, но и до населения других стран мира. Надо помнить призыв Юлиуса Фучека: "Люди, будьте бдительны!"



P.S. Запад в нарушение всех норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью ТАСС.



"Мы должны понимать, что ядерный зонтик, который сегодня нас еще охраняет, ветшает. Сегодня глобальной угрозой становится биологическое оружие, и ковид это наглядно показал, – сказал Ковальчук. – И если ядерное оружие – это оружие не применения, а сдерживания и устрашения, то биологическое – это оружие применения, причем применения неявного". Источник - fondsk.ru

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