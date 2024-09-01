Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана

19:04 02.09.2024

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра туризма и спорта Казахстана. Им стал Ербол Мырзабосынов, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий указ, подписанный президентом, 2 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.



