|19:04 Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана
18:08 Японцы заражали брюшным тифом и дизентерией реки Монголии и России (история), - А.Кошкин
18:05 Почему Камала Харрис перестала хохотать? - Вл.Малышев
17:50 Просвещение против невежества. Как прошел VIII Международный конгресс WOSCU при участии Центра исламской цивилизации
17:34 Лавров: Россия начала подготовку ко второму саммиту со странами Центральной Азии
17:23 Нацбанк Украины предложил дерусифицировать копейку. Переименовав ее в "шаг"
16:50 Задержан за взятки замкомандующего Ленинградского ВО по тылу генерал Муминджанов
12:53 Киргизия. И.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Медер Машиев
12:46 Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции, - Мехмет Али Гюллер
12:11 В Туркменистане повысили оплату за сбор хлопка. Чтобы заработать больше, дайхане приводят на поля детей
11:01 Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС - 6 октября
10:21 Путин улетел в Монголию. Праздновать победу над Японией. В Белгороде разрушен детский сад...
10:16 Нарендра Моди дал обет безбрачия ради политических побед, - МК
10:15 Новый посол Узбекистана прибыл в Казахстан
10:14 РосУкрВойна будет длиться бесконечно. Пока Кремль не сгонит с труб и вентилей свою олигархню, - СП
10:06 Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
10:02 Запад создает Центральноазиатский Союз для борьбы с Россией и Китаем, - Айнур Курманов
09:54 В Армении наступает горячая политическая осень,- А.Гукасян
09:51 РосАрмия вновь штурмует злосчастный Угледар, - Р.Маркуш
09:45 РосОлигархи жутко богатеют на СВО. Кроме Алишера Усманова
08:55 Борис Акимов: Национализм оказался лучшим другом глобализма
08:25 Захар Прилепин: Лево-правый абсурд
07:54 Евроапокалипсис? Распад ЕС может обернуться войной всех против всех, - Сергей Зотов
07:47 США и Китай не хотят воевать из-за Филиппин, - Владимир Скосырев
07:44 Партия Алиева получает 68 из 125 мест в парламенте Азербайджана
02:06 The Hill: на выборы в США может повлиять случайная ошибка или внешний фактор
02:03 "Зачищают рынок крипты". За что США взъелись на Павла Дурова
01:21 Итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - катастрофа партии Шольца, - Financial Times
00:50 Хватит лить теплый убаюкивающий кисель "живем как раньше", - Дм.Попов
00:23 Провал визита Салливана в Пекин подтверждается последующими событиями, - В.Павленко
00:21 Шокирующие бездны искусственного интеллекта, - ФСК
00:18 Казахстанские биолаборатории ЦРУ распространяют по ЦА опасные вирусы и болезни, - Анвар Ажиев
|17:56 Запад не может справиться с хуситами и терпит огромные издержки в торговле, - Анджей Шчещняк
17:53 Курский маневр угробит Укрармию, - Кристофер Миллер
17:50 В Киеве разбор полетов: кто кого "слил", - В.Москаленко
17:47 Туркменским кадетам построили новое роскошное здание "Военной школы"
17:46 США и Европа в погоне за "зеленой повесткой" оказались на грани катастрофы, - С.Гомзикова
16:16 "Москва предала". Пашинян затевает очередную пакость, - Г.Мирзаян
13:48 Вопросы безопасности: разъедание целостности государства ведет к хаосу, - Илья Титов
13:22 Близ Питера продолжается подъем пушек, затонувшего при Петре I линкора "Портсмут"
13:20 Альтернатива G7. Почему все больше стран стремятся в БРИКС, - Айнур Ногаева
13:18 На рынке труда в России возник серьезный игрок. Миграционной вольнице приходит конец?
13:15 Военачальники, упомянутые А.С. Пушкиным в поэме "Полтава", - П.В. Густерин
13:13 В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы
13:09 "Ответкой" за трагедию Белгорода должны быть удары по мостам на Днепре и карпатским тоннелям
13:05 Крыса в углу: последний аккорд Зеленского, - Ростислав Ищенко
13:03 Bloomberg: на Украине передумали прекращать транзит российского газа в Европу
10:29 Среди Камчатских вулканов разбился вертолет Ми-8 с 19 туристами - выживших нет
10:16 Бандеровцы увязли в Курских лесах, - Р.Маркуш
09:27 Ближний Восток и морское могущество США, - Л.Савин
01:00 Легитимной на Украине осталась лишь местная власть, или Просроченная украинская государственность, - Е.Волков
|Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана
19:04 02.09.2024
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра туризма и спорта Казахстана. Им стал Ербол Мырзабосынов, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ, подписанный президентом, 2 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Мырзабосынова Ербола Куантаевича министром туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в документе.
С сентября 2023 года должность министра туризма и спорта занимал Ермек Маржикпаев. 31 августа 2024 года указом главы государства он освобожден от должности.
Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института. В разные годы работал преподавателем кафедры физического воспитания; заведующим кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета в Семее (2009-2014), тренером-преподавателем в КГУ "Восточно-Казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта" (2006-2018), директором спортивного клуба "Кызылжар арландары" (2018-2020), управляющим директором ассоциации Qazaq kuresi (2020-2021), ректором Академии физической культуры и массового спорта (03.2021-02.2023).
С февраля 2023 года по август 2024 года занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.