Турция подала заявку на вступление в БРИКС

20:41 02.09.2024

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС



Даниил Калугин



Источники издания сообщили, что власти республики разочарованы в ЕС



Турция официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники.



Со слов собеседников издания, решение о вступлении было принято, поскольку администрация президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана посчитала, что геополитический центр тяжести смещается от развитых мировых экономик. Кроме того, данный шаг отражает стремление Турции развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире.



По данным источников, в Анкаре разочарованы отсутствием прогресса в становлении членом Европейского союза. Это, а также разногласия с странами-участницами НАТО после поддержки связи с Россией после начала СВО, подтолкнули руководство Турции к вступлению в БРИКС.



Издание напомнило недавние слова Эрдогана о том, что Турция может стать сильной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно.



"Любой другой метод, кроме этого, не принесет Турции пользы, а навредит ей", – заявил глава республики в прошедшие выходные.



Bloomberg добавил, что руководство Турции и Министерство иностранных дел страны отказались от комментариев по данному поводу.



Ранее президент России Владимир Путин допустил появление парламента БРИКС. В данной инициативе глава государства сделал ставку на парламентский форум объединения.