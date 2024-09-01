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"Дропшот 2.0": Россия под ударом, - В. Никифорова
20:45 02.09.2024

"Дропшот 2.0": Россия под ударом

Виктория Никифорова

Деятели киевского режима принесли своим американским хозяевам на утверждение "список приоритетных целей в России" для ударов дальнобойным западным оружием. Хозяева пока делают вид, что утвердить его не готовы.

На самом деле этот спектакль давно уже надоел. Именно американцы провоцируют вэсэушников на все новые попытки эскалации. Таким образом натовские военные изучают нашу оборону, прощупывают наши системы ПВО и ПРО. Так они пытаются подготовиться к большой войне против России. Поэтому они снабжали своих подопечных разведданными накануне атаки на Курскую область, и только полный провал украинцев на этом направлении заставил их отмежеваться от этого предприятия: мы, мол, ничего не знали, это все Zelensky.

Удары дальнобойным западным оружием по нашим мирным городам наносятся вэсэушниками уже давно, так что все кривляние американцев совершенно бессмысленно. Граждане России прекрасно видят, кто их главный враг. Вкручивать им в стиле "здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачиваем" у Вашингтона не получится.

Ничего нового в том, что американцы изучают список целей на нашей территории, нет. И никакого особого психологического эффекта на россиян это не производит. Не успела закончиться Вторая мировая война, как американцы разработали план Dropshot - тоже со списком целей в нашей стране, по которым они собирались бахнуть ядерным оружием. Причем на тот момент в СССР ядерки еще не было.

Dropshot существовал много лет, и по мере расширения ядерного арсенала туда вносились все новые цели - Москва, Ленинград, Киев, другие города-миллионники. Сейчас речь о ядерном оружии не идет, наносить удары планируют обычными ракетами, но общий стиль вполне узнаваем.

Помогут ли удары дальнобойным оружием переломить ход боевых действий на Украине? Западные военные аналитики считают, что это абсолютно невозможно. Чтобы нарушить у нас цепочки поставок и производство вооружений, нет ресурсов ни у Украины, ни у всей НАТО. Чтобы осуществить полноценное вторжение, нужно после массированных бомбежек начинать наземную операцию с сотнями тысяч свежих бойцов, коих тоже нет.

Рассчитывать, что убийства наших мирных людей заставят нас сдаться и запросить пощады, это абсолютный идиотизм. До сих пор все было наоборот - чем наглее были теракты, тем жестче реагировали наши военные, вынося украинцам энергетику и инфраструктуру, уничтожая личный и командный состав ВСУ. Общество полностью поддерживало в этом нашу армию - и трудовым рублем, и добрым словом - и сплачивалось в ответ на новые вызовы.

Американцы могут обратиться к собственному историческому опыту. В свое время они жесточайшим образом бомбили Северную Корею и Северный Вьетнам, но многого ли добились? Выставили себя кровожадными убийцами, это да, но ведь сломать дух народа не смогли и в итоге проиграли.

В военном плане подобные авантюры опасны для натовцев тем, что российская армия очень быстро адаптируется к новым вызовам. "Хаймарсы" в первое время были серьезной угрозой, но сейчас мы научились с ними бороться. Первые беспилотники тоже стали неприятной неожиданностью, но сегодня мы сбиваем их влет - позапрошлой ночью сбили сразу 158 штук, это просто невообразимая результативность.

Получается, что, пытаясь узнать наши военные возможности, натовцы обогащают нашу армию боевым опытом, готовя ее к будущим противостояниям. И тут им следовало бы спросить себя, а не опасна ли для них самих такая эскалация.

В политическом плане удары дальнобойным оружием преследуют цель разжечь общественное недовольство и привести к смене власти в Кремле.

Однако у нас тут за последние годы довольно сильно изменился политический ландшафт - причем именно американскими усилиями. Либерализм стал просто ругательным словом - сегодня за ним прячутся трусливые негодяи, которые из эмиграции глумятся над нашими погибшими и мечтают въехать в Москву на танках.

Сторонники "западных ценностей" оказались обычными полицаями, по которым виселица плачет. Они, кстати, и пошли вразнос именно потому, что видят - никаких перспектив нормальным путем прийти к власти в России у них нет, только на штыках интервентов. Но опять-таки штыков нету, соответственно, и майдан мутить некому.

Жестокие теракты, проплаченные и организованные американской стороной, естественным образом привели к тому, что никаких проамериканских политиков в России попросту не осталось. Как-то они у нас не прижились. Так что политический итог любых ударов по России будет прямо противоположным тому, что задумывалось.

Вашингтону на заметку: все попытки сломать нас всегда приводят к обратному результату. Сегодня фермеры и брокеры, офисный планктон и рабочие "Уралвагонзавода", домохозяйки и философы, уборщицы и олигархи, финансисты и блогеры - все сто сорок пять миллионов россиян понимают, что их хотят убить американцы руками украинцев. Что они в списке "приоритетных целей" Вашингтона. Что против них сочиняют Dropshot 2.0. И они будут в вашу пользу выходить на улицы? Вы это серьезно?

В отличие от США, где выборы приобрели характер мафиозных разборок, в России действует нормальная демократия, власть народа. И даже когда в ходе выборов к власти у нас придут другие руководители, они будут проводить ту же политику, что и сегодня, но только будут действовать еще жестче и беспощаднее, потому что именно этого требует наше общество.

И не говорите тогда, что вас не предупреждали.

Источник - РИА Новости
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