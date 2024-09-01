В Узбекистане запретили снос жилых домов без выплаты компенсации их владельцам

20:50 02.09.2024

В Узбекистане введена норма, согласно которой собственнику недвижимости, который лишается ее в законном порядке, обеспечивается предварительная и равная компенсация стоимости жилья и понесенных гражданином убытков. Данная поправка содержится в документе, подписанном президентом республики Шавкатом Мирзиеевым 29 августа и опубликованном в национальной базе данных.



Отмечается, что нововведения уже вступили в силу. Они предполагают внесение изменений в положения Жилищного, Градостроительного кодексов и Закона "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд с компенсацией".



В Жилищном кодексе также прописано, что никто не может быть лишен своего жилища иначе как по решению суда или в соответствии с законом.



Кроме того, закреплена норма о том, что изменение внешнего вида, реконструкция или снос жилого помещения должны осуществляться исключительно с учетом градостроительного законодательства.



В Градостроительный кодекс внесена норма, запрещающая разработку, утверждение и внедрение градостроительной документации при проектировании и возведении зданий и сооружений на селе- и оползнеопасных территориях.



Добавим, что в преамбуле подписанного президентом документа говорится, что настоящий Закон послужит усилению гарантий защиты частной собственности и прав домовладельцев, созданию дополнительных условий для свободного ведения предпринимательской деятельности, а также обеспечению учета возможных рисков стихийных бедствий и изменения климата при проектировании и возведении градостроительных объектов.



В августе текущего года Мирзиеев подписал закон, согласно которому граждане получат право оформлять на себя самовольно захваченные земли и построенные на этих участках здания. Документ вступит в силу через три месяца и будет действовать до 1 января 2028 года.