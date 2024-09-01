 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.09.2024
21:18  РосАрмия освободила Украинск
20:52  От исхода боев за Покровск и Часов Яр зависит карта военных действий весны 2025 года
20:50  В Узбекистане запретили снос жилых домов без выплаты компенсации их владельцам
20:45  "Дропшот 2.0": Россия под ударом, - В. Никифорова
20:44  На каком языке был ниспослан аль-Инджиль, - П.В.Густерин
20:41  Турция подала заявку на вступление в БРИКС
19:04  Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана

18:08  Японцы заражали брюшным тифом и дизентерией реки Монголии и России (история), - А.Кошкин
18:05  Почему Камала Харрис перестала хохотать? - Вл.Малышев
17:50  Просвещение против невежества. Как прошел VIII Международный конгресс WOSCU при участии Центра исламской цивилизации
17:34  Лавров: Россия начала подготовку ко второму саммиту со странами Центральной Азии
17:23  Нацбанк Украины предложил дерусифицировать копейку. Переименовав ее в "шаг"
16:50  Задержан за взятки замкомандующего Ленинградского ВО по тылу генерал Муминджанов
12:53  Киргизия. И.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Медер Машиев
12:46  Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции, - Мехмет Али Гюллер
12:11  В Туркменистане повысили оплату за сбор хлопка. Чтобы заработать больше, дайхане приводят на поля детей
11:01  Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС - 6 октября
10:21  Путин улетел в Монголию. Праздновать победу над Японией. В Белгороде разрушен детский сад...
10:16  Нарендра Моди дал обет безбрачия ради политических побед, - МК
10:15  Новый посол Узбекистана прибыл в Казахстан
10:14  РосУкрВойна будет длиться бесконечно. Пока Кремль не сгонит с труб и вентилей свою олигархню, - СП
10:06  Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
10:02  Запад создает Центральноазиатский Союз для борьбы с Россией и Китаем, - Айнур Курманов
09:54  В Армении наступает горячая политическая осень,- А.Гукасян
09:51  РосАрмия вновь штурмует злосчастный Угледар, - Р.Маркуш
09:45  РосОлигархи жутко богатеют на СВО. Кроме Алишера Усманова
08:55  Борис Акимов: Национализм оказался лучшим другом глобализма
08:25  Захар Прилепин: Лево-правый абсурд
07:54  Евроапокалипсис? Распад ЕС может обернуться войной всех против всех, - Сергей Зотов
07:47  США и Китай не хотят воевать из-за Филиппин, - Владимир Скосырев
07:44  Партия Алиева получает 68 из 125 мест в парламенте Азербайджана
02:06  The Hill: на выборы в США может повлиять случайная ошибка или внешний фактор
02:03  "Зачищают рынок крипты". За что США взъелись на Павла Дурова
01:21  Итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - катастрофа партии Шольца, - Financial Times
00:50  Хватит лить теплый убаюкивающий кисель "живем как раньше", - Дм.Попов
00:23  Провал визита Салливана в Пекин подтверждается последующими событиями, - В.Павленко
00:21  Шокирующие бездны искусственного интеллекта, - ФСК
00:18  Казахстанские биолаборатории ЦРУ распространяют по ЦА опасные вирусы и болезни, - Анвар Ажиев
Воскресенье, 01.09.2024
17:56  Запад не может справиться с хуситами и терпит огромные издержки в торговле, - Анджей Шчещняк
17:53  Курский маневр угробит Укрармию, - Кристофер Миллер
17:50  В Киеве разбор полетов: кто кого "слил", - В.Москаленко
17:47  Туркменским кадетам построили новое роскошное здание "Военной школы"
17:46  США и Европа в погоне за "зеленой повесткой" оказались на грани катастрофы, - С.Гомзикова
16:16  "Москва предала". Пашинян затевает очередную пакость, - Г.Мирзаян
13:48  Вопросы безопасности: разъедание целостности государства ведет к хаосу, - Илья Титов
13:22  Близ Питера продолжается подъем пушек, затонувшего при Петре I линкора "Портсмут"
13:20  Альтернатива G7. Почему все больше стран стремятся в БРИКС, - Айнур Ногаева
13:18  На рынке труда в России возник серьезный игрок. Миграционной вольнице приходит конец?
13:15  Военачальники, упомянутые А.С. Пушкиным в поэме "Полтава", - П.В. Густерин
13:13  В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы
13:09  "Ответкой" за трагедию Белгорода должны быть удары по мостам на Днепре и карпатским тоннелям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане запретили снос жилых домов без выплаты компенсации их владельцам
20:50 02.09.2024

В Узбекистане введена норма, согласно которой собственнику недвижимости, который лишается ее в законном порядке, обеспечивается предварительная и равная компенсация стоимости жилья и понесенных гражданином убытков. Данная поправка содержится в документе, подписанном президентом республики Шавкатом Мирзиеевым 29 августа и опубликованном в национальной базе данных.

Отмечается, что нововведения уже вступили в силу. Они предполагают внесение изменений в положения Жилищного, Градостроительного кодексов и Закона "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд с компенсацией".

В Жилищном кодексе также прописано, что никто не может быть лишен своего жилища иначе как по решению суда или в соответствии с законом.

Кроме того, закреплена норма о том, что изменение внешнего вида, реконструкция или снос жилого помещения должны осуществляться исключительно с учетом градостроительного законодательства.

В Градостроительный кодекс внесена норма, запрещающая разработку, утверждение и внедрение градостроительной документации при проектировании и возведении зданий и сооружений на селе- и оползнеопасных территориях.

Добавим, что в преамбуле подписанного президентом документа говорится, что настоящий Закон послужит усилению гарантий защиты частной собственности и прав домовладельцев, созданию дополнительных условий для свободного ведения предпринимательской деятельности, а также обеспечению учета возможных рисков стихийных бедствий и изменения климата при проектировании и возведении градостроительных объектов.

В августе текущего года Мирзиеев подписал закон, согласно которому граждане получат право оформлять на себя самовольно захваченные земли и построенные на этих участках здания. Документ вступит в силу через три месяца и будет действовать до 1 января 2028 года.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725299400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open" состоялся в Астане
- Роман Скляр провел встречи с германским бизнесом
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы
- МТСЗН создана спецкомиссия для расследования причин группового несчастного случая в шахте в ВКО
- Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана
- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  