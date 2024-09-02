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От исхода боев за Покровск и Часов Яр зависит карта военных действий весны 2025 года
20:52 02.09.2024

Сергей Рыжов. 02.09.2024 11:59

Британская The Times пишет: если Россия захватит Покровский транспортный узел и высоты во Часовом Яру, то сможет использовать их в качестве плацдармов для более масштабного наступления на север и запад, чтобы захватить оставшийся Донбасс и угрожать Днепропетровской области уже весной следующего года.

"Когда украинские войска пересекли границу в Курской области более трех недель назад в драматическом контратакующем гамбите, Россия ответила, воспользовавшись возможностью еще больше растянуть украинские силы, удвоив свои усилия для захвата Покровска и Часового Яра на Донбассе", – отмечает газета.

Украинцы очень сдержанно говорят о количестве войск, выделенных для курского наступления. Они хотят заставить Кремль гадать. Но нет никаких сомнений, что туда была направлена значительная часть их лучшей техники, пишут авторы статьи.

На всем северном фронте "украинцы побуждают россиян дать достойный отпор и ввести в бой основные подразделения" - и таким образом отвлечься от боев за контроль над Покровском и Часовым Яром на юге.

По данным пресс-службы 24 бригады ВСУ имени короля Даниила, россияне сейчас контролируют примерно 10 %Часового Яра – это один микрорайон в восточной части города. Русские собираются в малые пехотные группы и штурмуют украинские позиции.

"Мы же имеем преимущество в обороне через канал, который достаточно широк и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов", – говорят западным журналистам в бригаде ВСУ.

Однако в Покровске и Часовом Яру украинцам не хватает людей, боеприпасов и сна, отмечает издание.

"Они сдают позиции, в то время как Москва, похоже, готова пожертвовать неограниченным количеством войск для Покровска. Как и в, Бахмуте и Авдеевке, российские войска, похоже, намерены сравнять город с землей, чтобы завладеть развалинами", – утверждают авторы.

С приближением зимы обе стороны борются за преимущество до ноября, когда холод и влага замедлят передвижение войск и снизят темпы любых наступательных наземных операций до весны следующего года, – резюмирует The Times.

Источник - politnavigator.net
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