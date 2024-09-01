РосАрмия освободила Украинск

21:18 02.09.2024

Подоляка: Не верится… но Украинск наш!



Городок Украинск на Селидовско-Кураховском направлении освобожден от ВСУ. Об этом только что сообщил российский военный эксперт Юрий Подоляка со ссылкой на заслуживающий доверия источник.



"Пока по неподтвержденным данным (источник надежный, никогда „порожняк не гнал", просто я сам до конца не могу поверить в эту новость), наши части выбили противника из Украинска, - пишет Подоляка. - В принципе, с учетом того, что еще вчера наши туда зашли и смогли закрепиться как на севере, так и на востоке, а сам городок то невелик (два квадрата 1 на 1 км, приставленные один к другому со сдвигом на 500 метров), это технически за два дня возможно было сделать если противник не готовил город к обороне (а он не готовил)".

Добавочного подтверждения пока нет, подчеркивает эксперт.



"Но ЭТОТ источник… никогда меня не обманывал",

- пишет Юрий Подоляка.