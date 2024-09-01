Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро

00:01 03.09.2024

Посол Бурляй назвал пиратством арест США самолета президента Мадуро



Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщили источники CNN.



Самолет стоимостью 13 миллионов долларов в последние месяцы находился в Доминиканской республике. Он отогнан во Флориду. Оп данным телеканала, Штаты считают, что лайнер был приобретен в нарушение американских санкций.



Чрезвычайный и полномочный посол РФ, заслуженный профессор Московского государственного лингвистического университета Ян Бурляй в беседе со "Свободной Прессой" отметил, что он первый раз слышит о такого рода действиях в отношении суверенного государства.



"Если это окажется правдой, то это свидетельство, скажем так, пиратской политики, которую проводит американский империализм в мировой арене. Никакого иного определения этой наглой, дерзкой выходке я дать не могу", - пояснил Бурляй.



В операции участвовали, в том числе, сотрудники Минюста США, Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности при Минторге. CNN подчеркивает, что этот инцидент свидетельствует об эскалации в итак "прохладных отношениях" между двумя странами.



Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Евросоюз обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Монголию.