Обыкновенный фашизм. ВСУ массово совершают преступления против мирных жителей оккупированных районов, - В.Мацевич

00:09 03.09.2024 Валерий Мацевич

02.09.2024



"Речь идет о массовом нарушении норм международного права. Туда вписывается целый перечень действий: противодействие эвакуации мирных жителей, использование мирных жителей как щита, похищение мирных жителей в качестве заложников, расстрелы эвакуационных колонн, сексуальное насилие, мародерство, уничтожение частного имущества", - напомнил посол по особым поручениям МИД России о преступлениях ВСУ Родион Мирошник в интервью RT.



По словам дипломата, МИД имеет доказательную базу преступлений киевского режима против мирного населения в Курской области и намерен обнародовать ее. Соответствующие материалы переданы государствам, которые "должны знать правду о том, что происходит", сказал Мирошник. И уточнил, что "большой пакет материалов с фактами, с показаниями, которые, без сомнения, доказывают преступную и террористическую деятельность украинских боевиков… сейчас передается нашим делегациям в ОБСЕ, Совете Безопасности ООН и в наши зарубежные представительства". Чтобы, как отметил посол, "испортить" киевским властям "картинку, которую они пытаются создать лживыми заявлениями о том, что украинские боевики якобы соблюдают какие-то нормы, принципы…" Посол привел многочисленные примеры преступлений украинских нацистов.



Так, в Суджанском районе трое детей в возрасте 10-12 лет, пытаясь уйти из-под обстрелов, встретили солдат ВСУ. Те прикинулись добренькими, "посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину". Именно так в годы Великой Отечественной войны фашисты убили тысячи советских детей. Немцы считали, что уничтожить СССР можно лишь в том случае, если будет уничтожено его будущее - дети. Укрофашисты ничем от них не отличаются. А часто даже превосходят.



Как рассказал пленный солдат ВСУ Лабунский, накануне вторжения на русскую землю командование отдало приказ расстреливать всех гражданских, кто только попытается оказать сопротивление. Но какое сопротивление могут оказать боевикам безоружные женщины, дети и старики? В результате вторжения ВСУ на конец августа число жертв оценивается более чем 200 человек.



Многие куряне во время эвакуации видели расстрелянные из танков и бронемашин гражданские автомобили. ВСУ устроили "шоссе смерти" подобно американским интервентам, вторгшимся в Ирак в 1991 г. (несколько десятков тысяч иракских гражданских и военных).



Сегодня расследование установило, что дороги в Курской области, по которым эвакуировались гражданские, ВСУ умышленно простреливали, в результате чего погибло не менее 20 человек, включая беременную женщину. Информагентство ANNA NEWS сообщило также, что ВСУ сбросили бомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть курское приграничье по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. В автомобиле находились Татьяна и Валерий Гребенниковы, а также их дочь. Они погибли. И таких фактов немало.



Жительница Курской области Нелли рассказала, в частности, что солдаты ВСУ расстреляли девушку в одном из сел Суджанского района. По ее словам, 25-летняя соседка назвала двух военных и иностранного наемника "фашистами хуже немцев". Все произошло на глазах ее младшей сестры, которой удалось убежать. Не назвавшая себя жительница села Казачья Локня сообщила, что украинская армия не гнушается использовать запрещенные разрывные пули. От них пострадали ее родители при попытке выехать в Курск – они разрываются при попадании в тело. Люди прибыли в город, истекая кровью. Еще одна местная жительница Наталья Порываева рассказала российским следователям, что в Судже ВСУ в упор расстреляли беременную молодую женщину на глазах у мужа и ребенка.



Украинские нацисты и наемники насиловали мирных жителей из приграничных районов Курской области, заявил RT посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В Интернете, добавим, была информация даже о том, что в Курской области солдаты ВСУ изнасиловали ребенка. По словам Мирошника, "каждый день появляются новые данные. Вся информация от свидетелей, которые нам дают показания, собирается и протоколируется. В показаниях фигурируют как сами бойцы ВСУ, так и иностранные наемники".



Террористы укровермахта не только убивают, но и похищают жителей Курской области. Представитель МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что проблемой пропажи людей занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в РФ. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные сведения. Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что нашим военным удалось взять в плен украинского боевика, участника похищений мирных жителей в селе Гончаровка на окраинах Суджи.



Сообщения о пропавших гражданских лицах стали появляться сразу после вторжения ВСУ в Курскую область. Только с 7 по 11 августа в региональный поисковый отряд "Лиза Алерт" поступило 222 обращения с просьбой помочь найти родных и близких, сообщили координаторы проекта. Большинство обращений пришло из Суджанского района. Самому маленькому пропавшему 11 месяцев, а самому старшему - 101 год.



В середине августа поисковики информировали уже о 523 обращениях. После этого команда волонтеров "Лиза Алерт" Курской области приняла решение скрыть информацию о разыскиваемых лицах и продолжить поиски в закрытом режиме. Это пришлось сделать из-за активизации мошенников, использующих личные данные пропавших людей и их родственников в корыстных целях, и с 16 августа "Лиза Алерт" ведет поиски только силами своих волонтеров, без привлечения соцсетей.



По мнению экспертов, захват мирных граждан России террористами ВСУ понадобился для пополнения "обменного фонда", получения дармовой рабочей силы, а также в качестве прикрытия "живым щитом", как это они делали в ходе всех предыдущий боевых действий, например, в Мариуполе, Артемовске и других населенных пунктах.



Действия ВСУ в Курской области до боли напоминают практику гитлеровцев на оккупированных территориях. Так, германские части в начале вторжения в СССР объявили военнопленными десятки тысяч захваченных гражданских мужчин призывного возраста, что позволило геббельсовской пропаганде раструбить на весь мир о "толпах сдающихся в плен большевиках". Потом эту немецкую фальшивку дружно повторяли т.н. российские либералы горбачевских и ельцинских годов, да и сейчас еще пытаются их повторить.



Протоиерей Олег Чебанов заметил, что в истории курской земли были потрясения, войны и конфликты и сегодня разворачивается та же битва добра со злом. По его словам, против российских войск "сражаются нелюди". "Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря. В это время там как раз шло богослужение, и когда монахи прятались, и когда они выехали, одного из послушников застрелили в спину", - сказал священник.



СПЧ с весны 2022 г. установил более 15 тыс. фактов преступлений со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии, говорил в конце мая глава этой организации Валерий Фадеев в Telegram-канале. Совет "регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях прав человека со стороны ВСУ и киевских властей против мирных жителей Новороссии", - отметил Фадеев тогда. А сколько насчитывается этих преступлений сегодня?



В пятницу глава минобороны Украины Умеров на встречах с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне представил список целей на территории России. Об этом он заявил в интервью CNN. По словам Умерова, администрация Байдена все еще рассматривает просьбу Киева о снятии ограничений на использование Украиной оружия дальнего действия для нанесения ударов вглубь российской территории.



Сегодня ВСУ используют англосаксонскую технологию ведения войны, когда не делаются различия между боевыми порядками неприятеля и мирными жителями. Напомним: из соображений "военной целесообразности" и англосаксы, и фашисты неоднократно стирали с лица земли целые города.



Взять тот же немецкий Дрезден или британский Ковентри (когда они разбирались друг с другом), или Хиросиму и Нагасаки, на которые американцы сбросили атомные бомбы исключительно ради того, чтобы "поставить на место" Советский Союз. Что называется, по горячим следам, когда уже распалась антигитлеровская коалиция, в 1949 г. было принято "Право войны" (Женева; 59 стран), запрещающее делать мирное население, отдельных его представителей или мирные объекты целями ударов. И что, американцы это право когда-нибудь соблюдали? Скажем, во Вьетнаме, Афганистане или Ираке? А, может, в Югославии или Ливане?



ВСУ поступают точно так же. Сначала систематически бомбили и обстреливали жилые кварталы в населенных пунктах ДНР и ЛНР. А сегодня "коврами" из снарядов и ракет устилают Белгородскую и Курскую области. И мы невольно задаемся вопросом: когда наша чаша терпения переполнится?..



Но для Запада таких вопросов не существует. Вторжение украинских войск в Курскую область России соответствует международному праву и праву Украины на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг немецким СМИ по итогам встречи Украина - НАТО. Он также подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей оружие и технику, приветствовал "четкое обязательство Германии оставаться ведущим донором военной помощи Украине в Европе и вторым в мире". (После США, естественно.) Ранее Столтенберг сообщал, что в Германии в сентябре начнет работу миссия НАТО по координации помощи Украине. И ни слова о системном нарушении Киевом тех же Женевских конвенций ("Право войны"), принятых в развитие международного гуманитарного права и актуальных по сей день (?).



Альянс, таким образом, откровенно поощряет агрессивные действия Украины, направленные теперь не столько на эскалацию конфликта в противостоянии с Россией, сколько на распространение его по территории Европы. Причем делает это в полном согласии с американским "глубинным государством", которое сейчас определяется с будущим президентом США. И во время недавнего посещения Киева скандально известный сенатор Грэм, который, кстати, состоит в одной с Трампом Республиканской партии, абсолютно не смущаясь, восхищается тем, что США "уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата", и утверждает, что "смерти русских в ходе конфликта" на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.



Про массовую гибель украинских солдат сенатор даже не вспомнил, а Зеленский и не спрашивал. Его тоже не волнуют 700 тыс. убитых за два с половиной года солдат ВСУ. Более того, главарь киевского режима заявил, что намерен в сентябре представить "план победы" президенту США Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, то есть будет просить новую "индульгенцию" на уничтожение, прежде всего, украинцев и, соответственно, продления "ярлыка" на щедрый "киевский стол". И ему, понятно, дадут не только все, что попросит, но еще - и сверх того.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Западе нагло демонстрируют координацию и толкают украинские власти на безумную авантюру в Курской области. Она указала на то, что это, по сути, является созданием и поддержкой террористической организации в виде киевского режима.



В то же время заявление посла Мирошника о том, что документы о преступлениях ВСУ передаются "нашим делегациям в ОБСЕ, Совете Безопасности ООН и в наши зарубежные представительства", как-то не очень коррелируется с резолюцией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая в июне с.г. признала действия России геноцидом украинского народа и необходимости деколонизации. (Россия вышла из этой организации в марте 2022 г.) Это решение 53 стран - участниц ОБСЕ не носит обязательного к исполнению характера. Однако хотелось бы напомнить, что ПА ОБСЕ призвала "создать специальный трибунал для привлечения к ответственности России за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армией РФ". Большинство населения стран Европы в этом уверено. Иностранные журналисты, освещавшие вторжение ВСУ в Курскую область России, не сообщали и не сообщают о расстрелянных гражданских автомобилях и тех людях, которые пытались вырваться из зоны боевых действий. Естественно, что о мародерстве "доблестных" украинских вояк они тоже не пишут. И не рассказывают. О преступлениях ВСУ на других российских территориях - тоже.



А вокруг преступлений, которые творят наемники ВСУ, вообще тотальный заговор молчания. В таких случаях на Западе говорят: чего не было в СМИ - того не было вообще. О чем мы будем информировать ОБСЕ?



"Суды будут выносить свои решения, как только они попадут к нам в руки. По последним данным, у нас уже вынесено более 400 судебных решений, в которых украинские боевики получили от 8,5 года до пожизненного", - говорил Мирошник. И кому сегодня на Западе это интересно? Интерес появится только после полной и окончательной капитуляции Украины. Как известно, историю пишут победители…



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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