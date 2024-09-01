Глава Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России

00:25 03.09.2024

Глава администрации Тайваня предложил властям Китая забрать земли у России

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, то китайские власти также должны вернуть земли, отданные России в XIX веке. Господин Лай поднял вопрос об Айгунском договоре 1858 года, в рамках которого российско-китайская граница была установлена по реке Амур, а в состав России вошло Приморье.



По мнению Лая Циндэ, планы Китая "атаковать и аннексировать Тайвань не связаны с тем, что говорит или делает какой-либо человек или политическая партия" островного государства. Он убежден, что китайские власти хотят аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности.



"Если это ради территориальной целостности, почему он не вернет оккупированные Россией земли, которые были переданы по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли?... Вы можете попросить Россию (отдать земли.- "Ъ"), но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам",- считает он (цитата по Reuters).



Лай Циндэ заявил, что на самом деле Китай своими планами в отношении Тайваня хочет изменить основанный на правилах международный порядок. "Он хочет достичь гегемонии на международной арене, в Западной части Тихого океана - вот его настоящая цель",- уверен глава администрации Тайваня.



Китай считает Тайвань своей территорией. В январе 2024 года победу на выборах главы администрации Тайваня одержал Лай Циндэ - представитель Демократической прогрессивной партии, которую Пекин традиционно обвинял в стремлении к независимости. Он вступил в должность в мае. В июне Китай выпустил рекомендации для госорганов, согласно которым китайские суды, прокуратура, органы общественной и государственной безопасности имеют право приговаривать "главарей" движения за независимость Тайваня от КНР к смертной казни.



О внешней политике островного государства - в материале "Ъ" "Между Тайванем и США проложили спецканал".



Лаура Кеффер