Новый акт ливийской драмы. Вашингтон не допустит появления в Ливии нового Каддафи, - ФСК

00:52 03.09.2024 2.09.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



"Национальное самосознание – это основа сохранения наций. Нации, утратившие национальное самосознание, обречены на гибель"



М. Каддафи, "Зеленая книга"



20 августа врио главы миссии ООН в Ливии Стефани Хури провела брифинг по видеосвязи для СБ ООН, во время которого рассказала, как активно работает миссия над снижением напряженности и призывает все стороны ливийского конфликта к диалогу. Однако односторонние действия политических, военных и силовых структур создают напряженность и разногласия в стране. По ее признанию, за последние два месяца ситуация в Ливии ухудшилась с точки зрения политической и экономической стабильности, а также стабильности в сфере безопасности.



Мир уже несколько подустал от новостей из этой части земного шара, поскольку происходящее там напоминает театр абсурда. Но тамошние аборигены не устают удивлять. После пикировки в начале августа между Правительством национального единства (ПНЕ, базируется в Триполи) и Правительством национальной стабильности (ПНС, находится на востоке страны), в ходе которой обмен колкостями состоял в основном на уровне "а ты кто такой?", засевший в Триполи премьер-министр ПНЕ Дбейба решил, что на его стороне – ООН и все прогрессивное человечество, включая сопутствующих, сочувствующих и примкнувших. После чего приступил к решительным шагам в целях получения контроля над ЦБ Ливии.



Президентский совет во главе с М. Мишри в Триполи принял решение об отставке управляющего и совета директоров Центрального банка страны, назначив главой ЦБ вместо ас-Садика аль-Кябира его заместителя Мухаммеда Абдель Саляма аш-Шукри. В свою очередь, спикер Палаты представителей (парламента) Агила Салех указал из Бенгази, что у Президентского совета нет полномочий для увольнения и назначения главы ЦБ и предупредил, что смена руководства может привести к заморозке ливийских активов за рубежом и нарушениям в работе SWIFT. Новую команду, выбранную Президентским советом и Ад-Дбейбой для ЦБ отвергает и Турция, которая продвигает решение создание нового совета директоров с сохранением Аль-Кябира.



Тем временем премьер-министр ПНЕ Дбейба издал решение о создании высшего комитета по обеспечению безопасности во главе с министром внутренних дел Имадом ат-Трабелси. Первая статья постановления № 379 предусматривает, что в состав комитета входят 16 членов, представляющих МО, Службу внутренней безопасности, ГШ ВС, министерство юстиции, министерство местного самоуправления, Генпрокуратуру, департамент военной разведки МО, "Службы поддержки и стабильности", службы общественной безопасности и постов охраны, службы сдерживания по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, службы общей разведки, службы по борьбе с угрозами безопасности, службы вмешательства и контроля, а также представители 111-й и 444-й бригад в звании не ниже полковника. В задачи комитета в том числе входят надзор за выводом и возвращением всех силовых и военных подразделений и бригад в их официальные штабы; инвентаризация всех госучреждений, не связанных с МВД, инвентаризация тюрем и передача их компетентным органам в соответствии с действующим законодательством, работа по подчинению сухопутных, морских и воздушных портов компетентным органам. Комитет также наделен полномочиями эвакуировать администрации из зданий и штаб-квартир любых учреждений, не связанных с МВД. эвакуация любых вооруженных формирований или демонстрантов со всех улиц, площадей, блокпостов и т. п. Все эти структуры с громкими и грозными названиями представляют собой, по сути, НВФ, а говоря проще – вооруженные банды, контролирующие тот или иной участок территории, нередко ограниченный соседними улицами или поселками. К примеру, из г. Мисрата в Таджуру (пригород Триполи) прибыла колонна так называемых "Сил по борьбе с терроризмом" Мухтара аль-Джихави в составе 285 гантраков, а также бригада "ас-Сумуд" во главе с одиозным Салахом Бади. Последний находится в международном розыске, против него было возбуждено дело в МУС еще в 2014 году после захвата международного аэропорта Триполи и гибели большого количества мирного населения. В поддержку этих боевиков выдвинулись также группировки из г. аз-Завия, причем в их распоряжении имеется бронетехника, включая танки.



Подобные перемещения проходили под лозунгом "защиты ЦБ Ливии от различных посягательств" и сопровождались совсем уж удивительными событиями. Так, посольство Великобритании в Ливии призвало ПНЕ передать Салаха Бади Уголовному суду, обвиняя его в препятствовании усилиям миссии ООН, а сам С. Бади выступил на площади Мучеников (бывшая Зеленая площадь) в столице с речью, в которой заявил: "Мы знаем, что 70 процентов жителей Триполи ждут прихода Халифы Хафтара".



Назначенной Президентским советом комиссии со второй попытки все же удалось проникнуть в штаб-квартиру ЦБ и организовать процедуру приема-передачи дел. Причем сделано это было в отсутствии как "бывшего" управляющего ас-Садика аль-Кябира, так и его "преемника" Мухаммада аш-Шукри, который наблюдал за эволюциями из соседнего Туниса. Мухаммед аль-Манфи обратился к Палате представителей с призывом выбрать нового главу ЦБ Ливии, чтобы положить конец "единоличному контролю над государственными финансами", а также заявил о необходимости провести парламентские и президентские выборы до 17 февраля 2025 года. А пока глава Президентского совета ПНЕ поручил исполнять обязанности главы ЦБ Ливии Абдель Фаттаху Абдель Гаффару до тех пор, пока не вернется Мухаммед аш-Шукри или будет избран новый управляющий "законным и прозрачным образом".



Новоявленный врио (ранее он работал еще одним заместителем главы ЦБ) провел пресс-конференцию в Триполи и заявил, что ЦБ будет работать в интересах граждан, а единоличному контролю над организацией пришел конец. Также он рассказал, что совет директоров ЦБ обратился к МВФ и Всемирному банку и заверил их, что новое руководство будет соблюдать местное и международное законодательство. Одновременно ЦБ опубликовал заявление, в котором приносит извинения своим клиентам и прекращает все финансовые и административные операции и процедуры. Как результат – цена национальной валюты на параллельном рынке упала до 7,20 динара за доллар, что минимум на 0,20 динара больше, чем днем ранее.



Остается неясным, сможет ли новая команда совершать какие-то официальные сделки, например выпустить аккредитив. Однако реакция ПНС не заставила себя ждать: правительство Усамы Хаммада (параллельный кабмин на востоке страны) объявило форс-мажор на нефтяных месторождениях до дальнейшего уведомления и заявило о приостановке работы всех нефтяных месторождений. Спикер Палаты представителей Агила Салех пригрозил продолжить закрытие нефтяных и газовых месторождений до тех пор, пока ас-Садик аль-Кябир не вернется на свою должность управляющего ЦБ. После чего фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на $1,64, или 2,08%, до $80,66 за баррель. Дальнейшее снижение добычи нефти в Ливии из-за политической напряженности в стране будет значительно влиять на нефтяной рынок и дальше. Стоит отметить, что большинство нефтяных месторождений находятся под контролем восточноливийского военного лидера Халифы Хафтара.



Миссия ООН по поддержке Ливии в очередной раз выразила глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Ливии в результате "односторонних решений", подразумевая захват штаб-квартиры ЦБ в Триполи после нелегитимного решения Президентского совета отстранить ас-Садика аль-Кябира от должности управляющего ЦБ. Был выпущен документ, в котором содержались призывы к следующим срочным шагам:



приостановка всех односторонних решений, касающихся ЦБ Ливии;



отмена форс-мажорной ситуации на нефтяных месторождениях и воздержание от использования основного источника доходов страны в политических целях;



прекращение любой эскалации и отказ от применения силы для достижения политических целей или фракционных интересов,



О том, насколько это оказалось эффективным, говорит то, что ас-Садик аль-Кябир был вынужден покинуть Ливию из-за опасений за свою жизнь. Он пояснил, что вооруженные группировки угрожают и запугивают сотрудников ЦБ, а иногда похищают их детей и родственников, а также подчеркнул, что попытки главы ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы заменить главу ЦБ незаконны и противоречат договоренностям, достигнутым при участии ООН.



ас-Садик аль-Кябир



Значение ЦБ определяется тем, что именно эта финансовая организация аккумулирует огромные доходы от экспорта нефти и газа и занимается их распределением. При этом неверно считать, что борьба за контроль идет между ПНЕ и ПНС – вопрос гораздо шире. Ливия в настоящий момент находится под внешним управлением, где с переменным успехом конкурируют США и Турция (а также ряд менее влиятельных игроков). Фактически Ливия сегодня – это несостоявшееся государство, которое не в состоянии поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы. Центральное правительство несостоявшегося государства так слабо или неэффективно, что фактически не контролирует некоторую часть государственной территории и/или не в состоянии осуществлять те или иные государственные функции. Такое государство становится неуправляемым и недостаточно легитимным в глазах международного сообщества в связи с эрозией самой государственной власти.



Примечательно, что описанные события происходят в 55-летнюю годовщину свержения монархии и начала построения новой Ливии. Молодой армейский капитан Каддафи сумел объединить свыше 1500 разрозненных племен и увлечь их своими идеями. Результаты поразительны: к примеру, Румыния, которая очень гордится своим членством в НАТО и принадлежностью к "просвещенной Европе", сегодня даже не приблизилась к уровню жизни и социальным гарантиям ливийцев образца 1980 года! Каддафи национализировал нефтегазовый сектор и добился вывода всех иностранных войск. Сегодня же американские военные чувствуют себя на ливийской земле вольготно и уверенно, причем как на западе, так и на востоке.



Так, глава ПНЕ А. Дбейба нанял для обучения подконтрольных ему группировок американские ЧВК Amentum и Bancroft, представители ВС США обосновались на авиабазе Митига в ливийской столице и на территории Академии ВВС в Мисрате. На востоке страны американцы находятся на базе Бенина в районе Сиди Фарадж близ Бенгази, рядом со ставкой Х. Хафтара.



Группа американских офицеров проводит рекогносцировку в Мисрате



27 августа в ставке Главного командования Ливийской национальной армии прошла встреча главнокомандующего Халифы Хафтара с командующим американскими ВС в Африке (AFRICOM) генералом Майклом Лэнгли. В официальных сообщениях о темах обсуждения значится лишь стандартный набор фраз, типа "борьба с терроризмом" и "стабилизация обстановки в Ливии". Однако эксперты полагают, что обсуждалось расширение присутствия американских военных специалистов в районе Раджма, программа строительства "торгового" порта в Сусе и традиционно – о перспективах полного выдавливания РФ (речь в первую очередь о группе "Вагнер").



Командующий AFRICOM генерал Майкл Лэнгли и Халифа Хафтар



США настойчиво пытаются воплотить идею "примирения" арабского мира с Израилем. В прошлом году разразился грандиозный скандал после того, как стало известно о переговорах в Италии между министрами иностранных дел ПНЕ и Израиля "о нормализации отношений". Скандал стоил должности главе МИД ПНЕ Наджле Мангуш, но она вряд ли об этом жалеет – неожиданно оказавшись министром в Триполи после 9 лет жизни и работы в США, она уехала в Турцию, а оттуда – в Лондон, где она родилась и давно живет ее семья.



Тогда Вашингтон зашел с другой стороны: по данным израильской газеты "Гаарец", Саддам Хафтар посетил Израиль 4 августа и якобы передал израильским чиновникам послание своего отца с просьбой о военной и политической помощи у Тель-Авива в обмен на установление дипломатических отношений между Ливией и Израилем. Официального подтверждения этому не поступало, но французский журнал Le Point сообщил, что это не первый визит сына командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в Израиль.



Наряду с упрочением своих позиций в Ливии американцы смотрят в будущее. Похоже, их не устраивают импульсивные шаги ПНЕ, и в США заговорили о необходимости создания нового объединенного "правительства технократов", единственной задачей которого является организация в стране всенародных выборов. Специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд заявил: "Президентский совет, Палата представителей, Высший государственный совет, Дбейба и Хафтар должны сесть за стол переговоров и согласовать дорожную карту, в которой будут обсуждаться условия для кандидатов в новое правительство, которое может привести страну к выборам".



Многие вновь обратили внимание в этой связи на опрос общественного мнения относительно кандидатур на президентских выборах, который был проведен осенью прошлого года исследовательским центром Diwan. По итогам опроса более 65% опрошенных высказались за кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи, который оставил позади таких кандидатов, как спикер Палаты представителей Агила Салех, фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНЕ Дбейба. Сегодня Сейф аль-Ислама поддерживает гораздо больше жителей Ливии, и становится понятно, почему сын полковника проживает на юге страны в окружении крупного вооруженного формирования и не афиширует своего конкретного местонахождения. Тем не менее ясно, что его шансы на победу мизерны – Вашингтон не допустит появления в Ливии нового Каддафи, а потому логичным выглядит парадоксальное утверждение ливийских острословов: "Чем ближе выборы, тем они дальше".



"Каждый народ достоин своего правительства" – известное выражение, авторство которого приписывают разным деятелям и даже античным философам. Населению бывшей Джамахирии удалось доказать обратное – ливийцы оказались недостойны своего Лидера, который смог перенести страну из IV века сразу в век XX, а некоторые его сограждане выставили истыканное ножами тело Полковника в витрине гастронома и делали селфи. Источник - фонд стратегической культуры

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