За плохую защиту объектов. Уволен глава "УкрЭнерго" Кудрицкий

01:28 03.09.2024

Украинский нардеп сообщил об увольнении главы "Укрэнерго"

Нардеп Железняк: глава компании "Укрэнерго" Кудрицкий был уволен

Дарья Дмитрова

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Volodymyr Kudrytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил об увольнении главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.



"Одного из наиболее адекватных людей по энергетике – руководителя "Укрэнерго" уволили", - написал он.



По мнению нардепа, "Укрэнерго" является единственной компанией, которая построила защитные сооружения и вовремя запаслась дополнительным оборудованием для быстрого ремонта. Но лоббисты смены руководства компании обвиняют Кудрицкого в плохой защите энергообъектов.



Железняк полагает, что истинной причиной принятия этого решения стало желание некоторых структур перенаправить финансовые потоки и обогатиться за счет этого.



До этого Железняк сообщил, что несколько европейских компаний опубликовали письмо с просьбой не увольнять Кудрицкого.



30 августа издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в кабинете министров страны, писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов. В тот же день украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.



Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.