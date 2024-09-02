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|Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками "панамский" танкер Blue Lagoon I в Красном море
06:40 03.09.2024
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали ракетами и беспилотниками судно Blue Lagoon I в Красном море, сообщается в заявлении движения в понедельник.
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"Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении движения.
фото и описание танкера см. тут - https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9248447