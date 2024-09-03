Море волнуется: между Китаем и Филиппинами обострился территориальный спор, - К.Логинова

06:52 03.09.2024

3 сентября 2024,



Море волнуется: между Китаем и Филиппинами обострился территориальный спор

Вашингтон напомнил Пекину, что между США и Манилой существует договор о совместной обороне

Ксения Логинова



Конфликт в Южно-Китайском море обостряется. Произошло столкновение китайского корабля и филиппинского судна рядом со спорными для этих стран островами. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации. США раскритиковали КНР и напомнили Пекину о договоре Вашингтона с Манилой о совместной обороне. К чему может привести это противостояние, разбирались "Известия".



Встали на сторону союзника

"США поддерживают своего союзника Филиппины и осуждают опасные [...] действия КНР, направленные против законных морских операций Филиппин в районе отмели Сабина (китайское название - риф Сяньбинь. - "Известия") в Южно-Китайском море 31 августа [...] США вновь призывают КНР согласовать свои претензии и действия с нормами международного права и воздержаться от опасного и дестабилизирующего поведения", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.



Корабли

Корабль китайской береговой охраны сталкивается с судном филиппинской береговой охраны Teresa Magbanua



Он заявил, что в результате столкновения китайский корабль "трижды умышленно протаранил" корабль береговой охраны Филиппин Teresa Magbanua, "причинил ущерб филиппинскому судну и поставил под угрозу безопасность экипажа на борту".



Дипломат заверил, что Вашингтон поддерживает Манилу, и напомнил, что действие ст. IV американо-филиппинского договора 1951 года о взаимной обороне распространяется на случаи атак на суда Филиппин в любой точке Южно-Китайского моря, включая корабли береговой охраны.



"Незаконные притязания КНР на территориальный суверенитет над морскими районами, где нет суши, и ее все более агрессивные действия [...] угрожают свободе судоходства и безопасности полетов всех стран", - подчеркнули в Госдепе.



Руководитель пресс-службы Госдепа также сообщил, что в этом году Пекин неоднократно препятствовал морским и воздушным операциям Филиппин в Южно-Китайском море.



При этом в Госдепартаменте США уточнили, что оборонное соглашение между Вашингтоном и Манилой все же не предусматривает мгновенного военного ответа агрессору. Вначале необходимы консультации на высшем уровне, то есть между американским президентом Джозефом Байденом и филиппинским лидером Фердинандом Маркосом.



Ни США, ни Китай не хотели бы, чтобы это привело к прямому столкновению между Вашингтоном и Пекином.



В Госдепе сообщили, что 31 августа корабль КНР трижды протаранил судно береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море, рядом со спорными для этих стран островами. При этом представитель китайской береговой охраны Лю Дэцзюнь заявил, что филиппинское судно морской полиции протаранило китайский катер. В Пекине уверены, что филиппинские моряки преднамеренно устроили столкновение с китайским судном и что они совершали опасные и непрофессиональные маневры на море.



За последнее время это уже второе столкновение китайских и филиппинских судов. За неделю до этого Пекин выпустил сигнальные ракеты по патрульному самолету Cessna 208B Grand Caravan филиппинского бюро рыболовства и водных ресурсов возле спорного рифа Самора. Помимо этого, Китай заявил о "контрмерах" из-за двух филиппинских военных самолетов, вторгшихся в его воздушное пространство вблизи рифа Суби.



Китай, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань не могут установить статус двух групп небольших островов и рифов в Южно-Китайском море - архипелага Спратли (китайское название - Наньша. - "Известия") на юге и Парасельских островов (китайское название - Сиша. - "Известия") на севере, а также прилегающих к ним вод - исключительных экономических зон шириной 200 морских миль.



Южно-Китайское море занимает важное место в международной торговле. КНР претендует почти на всю акваторию ЮКМ, против этого выступают другие страны, и в частности США. В последнее время филиппинцы, рассчитывая на помощь США, стали высказываться довольно резко.



Арбитражный суд ООН отверг все претензии Китая на контроль над Южно-Китайским морем. В Пекине это решение отвергают, заявляя, что имеют неоспоримые исторические документы, подтверждающие его право контролировать ЮКМ.



Если США уговорят Филиппины вести себя поспокойнее, это будет означать, что Манила идет на уступки Пекину и отказывается от своих прав на спорные острова.



В апреле филиппинцы отправили на необитаемый остров свой корабль, в Маниле опасаются, что Китай планирует построить там дома, транспортные узлы и другую инфраструктуру. КНР заявила Маниле дипломатический протест.



Выгодно провоцировать

Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ - Елена Панина считает, что США пытаются вынудить Китай начать войну с Филиппинами.



"Действительно, вынуждение Китая на войну с Филиппинами предпочтительнее для США, чем конфликт Китая с Тайванем", - отметила политолог.



По ее мнению, на это существуют три причины.



"Первая: Филиппины - это суверенное государство, а остров Тайвань Пекин считает неотъемлемой частью КНР. Вторая: разница в ресурсах. Население Филиппин составляет 114 млн человек, а Тайваня - 23 млн. Разные весовые категории. Третья: на Филиппинах расположено девять американских военных баз, а на Тайване - пока ни одной", - пояснила эксперт.



Специалист добавила, что действующий между Филиппинами и США договор о взаимной обороне очень облегчает военное участие Вашингтона в конфликте на стороне Манилы.



"Гипотетическая война Китая с Филиппинами будет отличаться большей масштабностью, чем тайваньский конфликт, а значит, потребует от США большего отвлечения внимания и ресурсов", - полагает аналитик.



Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с "Известиями" отметил, что ситуация в ЮКМ примерно столь же напряженная, как и вокруг Тайваня.



- На Филиппинах при действующем президенте Маркосе произошли серьезные изменения на китайском направлении и резкое усиление военного сотрудничества с США. Филиппинцы занимают все более жесткую позицию в территориальных спорах, ведут себя очень активно. Китай тоже не отступает назад, но при этом чего-то принципиально нового китайцы в свои действия не привносили, - считает политолог.



Китаист добавил, что постепенное обострение такой ситуации без перехода в неуправляемую эскалацию выгодно США.



- Для Вашингтона это создает благоприятную почву для дополнительного развертывания на Филиппинах американских войск и влияет на позиции других стран АСЕАН, которые начинают больше опасаться Китая, - поясняет специалист.



Эксперт отметил, что американцы провоцируют Китай на обычные ответные меры.



- Пекин и раньше их принимал, вроде введения разного рода неформальных экономических санкций, но эти меры обычно не лучшим образом сказываются на отношениях Китая в регионе в целом, - подытожил аналитик.