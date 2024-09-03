Почему Германии не поможет Тевтобургский лес? - Е.Пустовойтова

06:59 03.09.2024 3.09.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Вслед за разрывом с Россией, Брюссель подталкивает Берлин к обрушению экономических связей с Китаем



Провальные для правящей в Германии коалиции во главе с Олафом Шольцем итоги выборов в Саксонии и Тюрингии стали очередным свидетельством прогрессирующего кризиса не только этой крупнейшей европейской страны, но и Евросоюза в целом. И главная причина нарастающего вала проблем – безоглядное следование правящих германских элит в фарватере империалистического курса англосаксов.



Умные разговоры о цивилизационном выборе, разделившем США (с евро-сателлитами) и "варваров", штурмующих сегодня экономические, политические и даже географические границы "вашингтонской империи", по сути дела, лишь маскируют сермяжную правду о паразитарном характере существования Штатов. Точно так же, как линии пограничных укреплений в Германии (Limes Germanicus) со своими валами и башнями от Северного моря у Катвейка в нынешних Нидерландах до Айнинга на Дунае служили Древнему Риму и защитой римских провинций от варваров, и таможней для торговли с внешним миром на 9-м году нашей эры, ту же функцию сегодня выполняют Вооруженные силы США вместе с их главнокомандующим по всему миру. Но если Древний Рим нес варварам унаследованный им цивилизационный багаж перикловых Афин, то ничего, кроме извращений собственного либерализма и диктатуры доллара, Вашингтон предложить миру не может – неоткуда взять. Отсюда вопрос, почему Германия вместе с потерявшей свое классическое цивилизационное наследие Европой рухнула на колени перед заатлантическим варваром? В том числе и потому, что Шольц, откровенно говоря, далеко не вождь херусков Арминий, в 9 году нашей эры в битве в Тевтобургском лесу в прах разбил три римских легиона под командованием Публия Квинтилия Вара. И Рим из Германии отступил...



Однако сегодня реминисценции истории стремительно гаснут. Новый состав Еврокомиссии начнет работу со старой проблемы: уже несколько десятилетий у ЕС темпы роста по сравнению с другими странами и регионами существенно ниже. К примеру, с 1995 по 2022 год ВВП США вырос в 1,9 раза – у ЕС менее чем в 1,6, что стало одной из причин утраты ведущих позиций во многих секторах экономики. ВВП Евросоюза на душу населения в прошлом году составил 67% от уровня США. Международный валютный фонд полагает, что в этом году рост экономики ЕС составит всего 1,1%, США – 2,7%, КНР – 4,0%, а доля в мировой экономике снизится с 20% до 14%. При этом открытость экономики для Евросоюза будет иметь фундаментальное значение. Но Брюссель действует с точностью до наоборот. А Германия все более активно виляет Брюсселю хвостом даже вопреки собственным выгодам.



Всего два года назад канцлер Шольц был первый раз в Пекине, где они с председателем КНР собирались сообща бойкотировать "протекционистские меры отдельных стран", чтобы Пекин с Берлином могли обеспечить более плодотворное сотрудничество на благо своих народов. Поэтому два года назад и выглядывали из-за спины Шольца в Пекине генеральные директора Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens и химического гиганта BASF. Тогда Китай был готов углублять сотрудничество с ФРГ в аэрокосмической сфере, реализации проектов по внедрению зеленых технологий, не считая борьбы с пандемией коронавируса. Тогда же Шольц не возражал Си Цзиньпину, считавшему, что ЕС не должен проводить зависимую политику или находиться под контролем какой-либо третьей стороны: "Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне", – сказал он канцлеру. И канцлер не возражал. Пекин был даже "готов усилить сотрудничество с Германией и европейской стороной для урегулирования международных вопросов". Шольц поддакивал: "Сейчас ни одна страна не является "задним двором" другой… Именно здесь, в многополярном мире, возникают новые центры силы, и мы стремимся установить и расширить партнерские отношения со всеми ними". И даже упомянул, что Китай с его "экономической мощью… будет играть ключевую роль на мировой арене в будущем... Китай остается важным деловым и торговым партнером Германии и Европы – мы не хотим отделяться от него". Куда уж лучше!



А теперь вспомните, чем закончилось апрельское турне Си Цзиньпина по Европе. Он даже не заехал в Берлин. Итоги его визита свидетельствовали о существовании разломных линий в европейско-китайском диалоге, прочерченные Вашингтоном еще в начале 2010-х годов. Англосаксоноцентричной части мира, конечно, понятно, что пропасть между Западом и Незападом, между институтами ЕС и государствами-членами Евросоюза и между Западной и Центральной Европой неизбежно ведет к глобальному конфликту. Но именно это и гарантирует политикам по ту сторону Атлантики сохранение своей "империи", повелевающей раздробленными и обнищавшими вассалами. Ведь главную победу в Европе они одержали даже без боя: кто бы мог подумать, что колыбель западной цивилизации вновь окажется под пятой, нет, даже не лидера новых национал-социалистов, а всеевропейского гинеколога, по-собачьи преданно служащего Вашингтону? Парадоксально, но факт: 30 августа последний день, когда государства-члены ЕС обязаны представить "бешеной Урсуле" своих кандидатов в члены Еврокомиссии, и с этого дня она будет проводить с ними индивидуальные собеседования на предмет, понравятся ли они сначала ей, а уж потом Европарламенту, сообщает Еuractiv. Ее главная проблема сегодня – отсутствие гендерного паритета в будущей Еврокомиссии, где на 27 членов юбок пока числятся только 7. И, похоже, Урсуле в угоду "серобуромалиновым" придется придать своим комиссарам общий трансгендерный пол, чтобы уровнять межполовые отличия. Она – придаст, поскольку это очень даже вписывается в порядок, "основанный на правилах США".



Но не это главное для основного тягового устройства, снабжающего энергией весь Евросоюз. Германию трясет от брюссельского законодательства, направленного на сокращение доступа для китайских инвесторов на европейские рынки, и, судя по заявлениям Урсулы фон дер Ляйен, пересмотр протекционистской политики ЕК не предполагается. В последние несколько лет Брюссель изо всех сил пытается заблокировать работу китайских компаний в Европе, введя "инструмент борьбы с государственными субсидиями, инструмент против принуждения со стороны третьих стран, инструмент проверки иностранных инвестиций и антидемпинговый механизм".



Прошлой осенью расследование Еврокомиссии в отношении китайских электромобилей рикошетом ударило по развитию южного коридора маршрута Китай – Европа, мешая наполнять поезда немецкими товарами по их возвращении в Китай. В феврале нынешнего "подвесило" китайские инвестиции в болгарские железные дороги. Понятно, что канцлер Германии Олаф Шольц не пищит от восторга в деле электромобилей, как и Виктор Орбан, добившийся размещения у себя завода китайской компании BYD и планирующий открытие производства Great Wall Motor. Оба – за свободную зону торговли с Китаем, но поперек лежит Берлемон и Урсула.



Как считает Еuractiv, субсидируемый государством китайский экспорт электромобилей "все больше угрожает жизнеспособности ведущих экспортеров Германии на мировых рынках, ставя две страны на путь столкновения". Для Берлемона китайские промышленные "избыточные мощности" стали главным предметом разногласий в многочисленных спорах Китая и ЕС из-за того самого прошлогоднего расследования ЕС, по результатам которого с октября этого года могут быть официально введены дополнительные тарифы на электрокитайцев. Но, убежден глашатай ЕС Euractiv, "проблема выходит за рамки автомобилей и все больше угрожает крупнейшей европейской экономике-экспортеру (Германии). Две страны, и в частности автомобильная и машиностроительная промышленность, находятся на пути столкновения из-за масштабного субсидирования всей отрасли в Китае". Добавим к этому: "перепроизводство в Китае просто ошеломляет", "промышленные субсидии Китая и общая промышленная стратегия в целом сосредоточены именно на тех секторах, где Германия, как правило, наиболее сильна, как в качестве производителя, так и в качестве экспортера". И еще множество ахов и охов слышны из Брюсселя, но если отшелушить продиктованную из Вашингтона антикитайскую демагогию, то обнаружится, что немецкий автопром – крупнейший экспортный сектор Германии, на долю которого в прошлом году пришлось 17% экспорта. На машиностроение – 14% и 9% – на химпром. Оказывается, сама Германия с 2000 года экспортирует больше товаров, чем импортирует. И Германия, и Китай являются странами с избытком производства. И Германия, и Китай с прибылью компенсируют свои расходы у других стран, столкнувшихся с дефицитом торгового баланса. И если "становится очень трудно поддерживать эту немецкую модель на плаву из-за того, что в Германии нет такого масштабного отраслевого субсидирования, как в Китае", то почему виноват в этом Китай? И если европеец из двух машин выбирает китайскую, ориентируясь на классический рыночный принцип "цена – качество", то немецкому рабочему надо просто работать лучше, чтобы "невидимая рука рынка" Адама Смита показывала на него, а не на китайца.



Увы, Европа, ставшая пристяжной лошадью в повозке экономики США, уже давно никак не вписывается в классический капитализм. И Шольц не лгал в апреле, когда говорил, что хочет обсудить с китайцами экономические вопросы. Его сопровождала большая делегация: министры окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта Германии, руководители автоконцернов Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, химико-фармацевтического концерна Bayer, глава Siemens. Но не они расставили точки над "и" в переговорах. "Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий", – решила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, назвав это "недобросовестной конкуренцией" в противовес Адаму Смиту.



Вот уже 8 лет Китай – крупнейший торговый партнер Германии. В прошлом году объем их торговли составил 270 миллиардов долларов – больше, чем у КНР с Россией. Только за последние три года немецкие компании инвестировали в Китай столько же, сколько с 2015 по 2020 год. Согласно Федеральному статистическому ведомству в Висбадене, больше всего в Германию из КНР ввозилось в 2023 году телекоммуникационного оборудования, обрабатывающих станков, автомобилей, электронных устройств. 10 лет между Китаем и Германией существуют отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которые старательно перечеркивает собственная министр иностранных дел Шольца Бербок. Поэтому канцлер ФРГ ездил на переговоры в Китай без нее и не ради какого-то широко обсуждавшегося в СМИ "размена" по Украине. Ему надо было спасать хоть что-то от экономического взаимодействия между обеими странами, когда США (вместе со всеми фондерляйнами) совсем закрутят гайки. После разрыва с Россией, подкосившего ее экономику из-за серьезного удорожания и дефицита энергоносителей, надвигается еще большая катастрофа – потеря китайского рынка товаров и китайских инвестиций. Берлин понимает, что новой напасти не избежать. Потому и поехал Шольц в Китай, ставший экзистенциальным врагом и успешным конкурентом США во многих сферах, а значит, и кандидатом на огораживание "валами и башнями". В том числе от Европы. И безнадежность состоит в том, что разворачивающаяся санкционно-экономическая война США против Китая больнее всего ударит по тем, кто будет вынужден принять в ней американскую сторону. Прежде всего, по Германии. Но Германии уже не поможет ни Тевтобургский лес, ни канцлер Шольц, который далеко не вождь херусков Арминий. Источник - fondsk.ru

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