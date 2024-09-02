Кабул. Взрыв смертника унес 6 жизней прохожих

07:19 03.09.2024

Шесть человек погибли, 13 ранены в результате теракта в Кабуле

Москва. 2 сентября. - Террорист-смертник в понедельник привел в действие взрывное устройство в афганской столице, в результате чего погибли шесть человек, сообщил начальник пресс-центра управления МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Халед Задран.



"Сегодня вечером в 6-й зоне безопасности Кабула в районе Кала-э-Бахтиар произошел взрыв, осуществленный террористом-смертником. В результате взрыва шесть человек, в том числе женщина, погибли и 13 человек получили ранения", - сообщил Задран в соцсети.



Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.