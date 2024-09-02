Феномен Харрис. Или смех без причины…, - Дм.Выдрин

10:36 03.09.2024 02.09.2024

Дмитрий Выдрин:



Философ, политолог и политтехнолог



Ждал, ждал когда американская избирательная компания перейдет наконец из развлекательной фазы в содержательную. Ну, там борьба президентских программ, столкновение смыслов, конкуренция идей… Не дождался.

А до выборов какие-то пару месяцев. Видимо "украинизация", то есть обессмысливание и карнавализация американской политики достигли своего апогея.

Правда, Дональд Трамп еще пытается что-то содержательное озвучивать: про текущие налоги и миграционные потоки, про двуличие и величие…

Камала Харрис не парится. Как и Фима Собак из "Двенадцати стульев", она знает один, но забористый термин - "средний класс". И всегда заходит с этого козыря. При этом, абсолютно убеждена в своей победе.



Эта безапелляционная уверенность настолько интригует, что побуждает пристальнее присмотреться к ее активам. Что-то ж питает ее не женское самообладание и не человеческое хладнокровие. Что-то в запасе явно есть у этой хлопотливой дамы.

Помню, что даже многоопытная и куда более закаленная вашингтонскими интригами Хиллари Клинтон, в подобный период не выходила из полуобморочного состояния "предфинишной лихорадки". А этой все хиханьки-хахоньки.



Понаблюдал. Присмотрелся. Отметил по крайней мере два фактора, которые Камала (или ее технологи), считают решающими для победы.

Первый - возраст. Харрис не любит выдумывать. Если что надо - заимствует у своих и друзей, и врагов без спроса. Как Трамп третировал Байдена геронтологией, так Харрис использует эту накатанную тему против него самого.



Дональд ранее не уставал напоминать избирателям, что конкурируют крепкий мужчина за семьдесят с дряхлым стариком за восемьдесят.

А Камала вообще свела конкуренцию в этом плане к противостоянию "девушки" и "дедушки". И это работало! На этой "фишке" даже попытались создать движение "Белые парни за Камалу".

Но беда в том, как я уже отмечал, что через какой-то месяц ей стукнет шестьдесят. И даже по меркам "американских парней", будут сражаться фактически два пенсионера. Герантологический лимузин "девушки" в полночь двадцатого октября превратиться в тыкву "бабушки". Впрочем, не буду повторяться.

Итак, второй главный аргумент. Смех!

Никто в американской элите не умеет смеяться так долго, раскатисто, беззаботно как Камала Харрис. Это факт.

Факт и то, что смех - могучий ресурс, фактор и инструмент победы.

Чтобы не быть многословным, я бы адресовал читателя к двум базовым источникам, раскрывающим тему: мудрой притче Джеймса Крюса "Проданный смех" и умнейшей монографии Леонида Карасева "Философия смеха".



Правда, существует легенда, что еще Аристотель раскрыл во втором томе своей "Поэтики" тайну смеха. Но потом, вроде, сжег трактат. Понял, что тот, кто владеет тайной смеха, будет владеть миром. И погубит его.

Но я бы не заглядывал так далеко. Сначала меня просто заинтересовала эволюция смеха нашей героини. Надеялся связать ее с эволюцией самих Штатов. Не получилось. Дама по ходу меняла характер смеха не эволюционно, а революционно.

Точнее, ее смех резко перекрашивался в те тона, как сказал бы ее киевский поклонник, в который она окрашивала сама себя.

Поясню. Когда-то Камала считала себя белой. И смех ее был грудным, журчащим, эротичным как у "иконы белого стиля" Мерлин Монро.

Потом, ей подсказали, что "желтой" женщине легче сделать карьеру в правовой системе. Особенно калифорнийской. Типа, Будда, йога, просветление, беспристрастность, справедливость. И она стала потомком индийцев. И смех ее был журчащ и мудр как у Индиры Ганди.



Наконец, сейчас технологи подсказали ей, что настало время черных. Избиратели, БЛМ, погромы, пассионарность… Жизни черных, говорили ей, это смерть власти белых. И она сделала новый выбор. И смех ее стал гортанным, вызывающим и наглым как у хабалки из Гарлема.

Да, эта черная (сейчас) женщина далеко пойдет. Но я вот к разгадке тайны так не приблизился.

Тогда решил покопаться не в эволюции смеха Камалы, а в его происхождении. Вспомнил, что некогда мальчик Тим, если верить упомянутой выше притче Крюса, продал, а точнее променял свой дивный смех.



Сразу возникло подозрение, как любил говаривать Марио Варгас Льоса, "а не тот ли это" Тим, который стал кандидатом в вице-президенты?

Поговаривают, что этот Тим Уолц в молодости умел оглушительно хохотать. Особенно, когда сбивал как кегли на своем Шевроле зазевавшихся полисменов. А потом смех пропал. Купила Камала? Или обменяла на будущую должность?

Не знаю, не знаю. Но Бог с ними. Сейчас о другом. Уже не важно откуда взялся знаменитый смех Харрис, а важно, что он ей дает в президентской гонке.

Дает не мало!



Во-первых, он ее позиционирует как борца со злом. Все исследователи феномена смеха от Рабле до Бахтина, от Свифта до Шопенгауэра отмечали, что человек своим смехом разит некую монаду зла. Этического, эстетического, экономического, политического…

Он как бы извлекает злые тени на свет Божий, как выволакивают специальные охотники вампиров на свет дневной.

И в этом есть глубокий смысл. Тогда хабалкин хохот Камалы уже не пароксизм вульгарности, а пусть неприятное, но лекарство от злых козней Трампа… Такой вот поворотец.

Беда только в том, что смех лечит только тогда, когда он всерьез воспринимается объектом насмешки.



Если у кого-то злодейски лопнули штаны в метро, то насмешка окружения сработает, когда пострадавший покраснеет, засуетится, прикроет срам гаджетом. А если он сделает вид, что так и надо ? Если намекнет, что это - новая мода, стильный прикол ? Тогда будут смеяться над теми, кто смеется…

Трамп, первое обширное интервью Харрис, где она пыталась его высмеивать, прокомментировал коротко. Зевнул и сказал одно слово: "Скучно."

Над рыжим, который слушал насмешки с детства, тяжело посмеяться в зрелости. Он сам обхохочет кого угодно. Если этот рыжий с мозгами.



Президентские выборы в США 2024 года претендуют на звание самого интригующего политического сериала: ситуация меняется практически с каждым днем, причем порой кардинально

Еще можно добавить, что смех - это уровень некой "столичности" общества. В провинции, как правило, не до смеха. А Штаты - глубоко провинциальная страна. Да, у нее были мощные инструменты "остоличнивания" массового сознания: Голивуд, армия, мафия.

Но Голивуд купили китайцы. Армия из "глобального фактора" превращается в локальный, из экспедиционной в местечковую. Мафия… У нее с чувством юмора сейчас не очень.



Харрис, конечно, знает ковбойскую поговорку "Хорошо смеется тот, кто смеется последним". Но сейчас время-то другое. Сейчас хорошо смеется тот, кто смеется вовремя. Даже, если, якобы, бросает вызов злу.

Тогда, возможно, сработает второй фактор "смехачества"? А именно смех как проявление здоровой жизни.

Благодаря Джеймсу Чейзу мы твердо знаем: " Мертвые не кусаются". А значит, что мертвые и не смеются. Смех Камалы должен, таким образом, доказать, что "вашингтонское болото" - бюрократия, чиновничество, кланы и т.д., еще как живы, полны витальных сил и задора.



Типа, если просто черные имеют право на жизнь, то черные женщины имеют право на политическую жизнь. То есть на власть!

Это даже не смех одного Мефистофеля, это хохот всей преисподней.

Неужели прокатит? А ведь может. При такой поддержке медиа, банков, корпораций. Однако как всегда есть одно "но". За предшественника Харрис, уже почти забытого Байдена на прошлых выборах проголосовали миллионы мертвых.

Но если мертвые могут голосовать, то они могут и смеяться. Над живыми.



Поэтому я уже не вздрагиваю, когда с экрана слышу в очередной раз хохот дамы. Она мечтает о приходе в мир эпохи пост-модерна. Но именно пост-модерн утверждает, что есть настоящее без прошлого и есть смех без жизни…

Короче, смотрю по ТВ на Харрис. Смех, да и только. Причем, смех без причины… Источник - Украина.ру

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