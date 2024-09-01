Смена поколений на политической арене США. Президентская кампания вступила в решающий этап, - Сергей Рогов

11:40 03.09.2024 1.09.2024



Об авторе: Сергей Михайлович Рогов – академик РАН, научный руководитель Института США и Канады РАН.



Кандидат от Демократической партии Камала Харрис пообещала быть президентом для всех американцев. Фото Reuters

Первый этап избирательной кампании-2024 – праймериз – обошелся без сюрпризов. Легкую победу одержали два президента – нынешний Джозеф Байден (81 год) и его предшественник Дональд Трамп (78 лет), у которых не было серьезных соперников на первичных выборах.



Второй этап – съезды партий. Сенсационным оказался выход Байдена из избирательной гонки. Причиной стала ошибка Байдена, согласившегося еще до официального одобрения его кандидатуры на конвенте провести 27 июня дебаты с Трампом. Провальное выступление Байдена на этих дебатах подтвердило обвинения в физической немощи и старческом маразме хозяина Белого дома. Его рейтинг резко упал. Возникла реальная угроза разгромного поражения демократов не только на президентских выборах, но и на выборах в Конгресс.



В этих условиях элита Демократической партии добилась отказа Байдена 21 июля от участия в избирательной гонке. Особую активность в дворцовом перевороте проявили бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама. Свою роль сыграла и позиция финансовых доноров, не хотевших выбрасывать деньги на ветер.



У отказа президента от переизбрания есть прецеденты. Так поступили в 1952 году 68-летний Гарри Трумен и в 1968-м 60-летний Линдон Джонсон. Но об этих решениях они объявили в марте, а не после праймериз. Причиной были неудачи США в войнах в Корее и во Вьетнаме, а не обвинения в маразме.



Голоса делегатов съезда перешли к вице-президенту Камале Харрис. Ей 59 лет. Ее родители – иммигранты, мать из Индии, отец из Ямайки. В 2003 году стала окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2011-м – прокурором Калифорнии. В 2016 году избрана в Сенат США, где была признана самым либеральным сенатором. Затем выдвигала свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года, но потом поддержала Байдена и стала первой чернокожей женщиной на должности вице-президента. Став кандидатом Демократической партии в президенты, она выбрала своим напарником 60-летнего Тима Уолца, губернатора Миннесоты, ранее представлявшего этот штат в Палате представителей США.



Таким образом, на американской политической арене началась смена поколений. Завершается эра "бэби-бумеров".



Так Трамп неожиданно стал самым старым кандидатом в президенты. Хотя он может продлить эту эру, если победит на выборах 5 ноября. Но надо отметить, что Трамп сделал кандидатом в вице-президенты сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Ему всего 39 лет. Выходец из бедной семьи, отличившийся на службе в морской пехоте, он получил известность благодаря своим крайне жестким заявлениям.



Назначение Харрис трансформировало избирательную кампанию 2024 года. Демократы прониклись энтузиазмом. Харрис активно поддержали доноры. В конце августа она, по опросам, стала опережать Трампа на несколько процентов.



В то же время выбор кандидата в президенты от Демократической партии сталкивается с острой критикой. Например, Роберт Кеннеди-младший, который пытался участвовать в демократических праймериз, но был заблокирован партийными "аппаратчиками", подчеркивает, что Харрис стала кандидатом в президенты, хотя не баллотировалась, не давала интервью и не проводила пресс-конференций.



Американские эксперты отмечают, что действующий вице-президент избирался президентом только один раз за последние 188 лет. Это был Джордж Буш-старший в 1988 году. Надо напомнить, что вице-президенты проиграли выборы в 1960-м (Ричард Никсон) и 2000 году (Альберт Гор). Поражение потерпели и кандидаты, заменившие Гарри Трумена в 1952 году (Эдлай Стивенсон) и Линдона Джонсона в 1968-м (Губерт Хэмфри). Вице-президенты становились хозяевами Белого дома восемь раз в результате убийства или смерти президента по болезни.



Хотя Трамп отстает от Харрис по рейтингу избирателей, решающее значение имеет расклад выборщиков. Хиллари Клинтон в 2016 году набрала на 3 млн больше голосов, чем Трамп, но тот стал победителем. На конец августа Трампа поддерживали штаты, имевшие 219 выборщиков, а Харрис – 208. Еще 111 выборщиков имеется в колеблющихся штатах, где небольшим преимуществом обладает кандидат республиканцев. Если посчитать и эти штаты, то у Трампа окажется 287 выборщиков, то есть необходимое для избрания президентом большинство, а у Харрис – лишь 251.



Кеннеди-младший в августе объявил о поддержке Трампа. 43-летняя Тулси Габбард, бывшая в 2013–2021 годах членом Палаты представителей от Демократической партии, играет Камалу Харрис при подготовке Трампа к дебатам. Кеннеди и Габбард стали почетными сопредседателями комитета Трампа по формированию его будущей администрации. Но и в Республиканской партии нет единства. В августе 236 республиканцев – сторонников Джорджа Буша- старшего и Джорджа Буша-младшего, Джона Маккейна и Мита Ромни – подписали письмо в поддержку Харрис.



Политические платформы партий принимаются заранее – до съездов. Республиканцы в 2020 году вообще не стали на своем конвенте принимать партийную программу, ограничившись поддержкой администрации Трампа, но в нынешнем году платформу официально одобрили. Это эклектический консерватизм. Однако эта программа повторяет позиции Трампа и носит правоцентристский характер. При этом не упоминаются наиболее экстремистские требования ультраконсерваторов: полный запрет абортов, урезание социальных и медицинских расходов, а также ликвидация государственного долга. В то же время провозглашается лозунг прекращения "вторжения иммигрантов". Программа не упоминает Россию и Украину и не затрагивает "продвижение демократии".



По-иному выглядит платформа Демократической партии, которая была написана еще до отказа Байдена от переизбрания. Ее внутриполитическая часть носит леволиберальный характер. Но во внешнеполитической части упор делается на сотрудничестве с союзниками для "сдерживания дальнейшей российской агрессии". Провозглашается, что в Украине США преследуют три основные цели: помочь ей защитить суверенитет, сохранить единство трансатлантических альянсов и предотвратить прямой конфликт с Россией. В тексте говорится: "Укрепляя наши альянсы в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе и укрепляя связи между союзниками, в том числе приглашая индо-тихоокеанские страны к участию в саммитах НАТО в Мадриде, Вильнюсе и Вашингтоне, Соединенные Штаты противодействуют деструктивным действиям России, где бы таковые ни происходили".



В этой связи некоторые американские эксперты оценили платформу Демократической партии как "прогрессизм с мускулами". При этом вспоминают Генри Джексона, сенатора от штата Вашингтон. В начале 1970-х этот либерал-антисоветчик стал одним из авторов просуществовавшей 40 лет поправки Джексона–Веника и зарекомендовал себя как ярый противник контроля над вооружениями.



Конечно же, партийные платформы – это декларации намерений, а не конкретные планы действий. О них мало вспоминают после выборов. Детальные предложения разрабатываются научно-исследовательскими центрами, ориентирующимися на ту или иную партию.



Республиканские эксперты выступают за наращивание военной мощи и увеличение оборонного бюджета до 4% ВВП. При этом утверждается, что ядерный арсенал США должен не уступать, а превосходить суммарные ядерные силы России и КНР. Предлагается также подготовиться к возобновлению ядерных испытаний (Вашингтон не ратифицировал ДВЗЯИ, но пока соблюдает мораторий и не проводит испытания). Разработана и всячески рекламируется концепция "Четырехугольника зла": КНР, Россия, КНДР, Иран. Отметим, что сам Трамп продолжает выступать с критикой НАТО, предоставление помощи Украине должно быть ограничено жесткими условиями. Китай рассматривается как главный враг США.



Что касается демократов, то в случае их победы на выборах Фил Гордон, вероятно, станет помощником по национальной безопасности. Претенденты на должность госсекретаря – сенаторы Крис Мерфи (Конекктикут) и Крис Кунс (Делавэр), а также директор ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс. На пост главы Пентагона могут быть назначены бывшая замминистра обороны Мишель Флурной и председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джек Рид. Демократы не являются противниками контроля над вооружениями, выступают за сохранение уровней СНВ-3, но не собираются возрождать Договоры по ПРО, РСМД и ДОВСЕ.



Начался третий этап избирательной кампании. Судя по всему, выход Байдена из гонки оказался неожиданным для Трампа. Кандидат республиканцев стал демагогически обвинять нового кандидата демократов в "коммунистических взглядах" и начал постоянно называть ее "товарищ Харрис". Важную роль могут сыграть дебаты претендентов, намеченные на 11 сентября. Сможет ли Харрис более успешно, чем Байден, противостоять напору и оскорблениям Трампа? Может ли она эффективно использовать свой прокурорский опыт, чтобы перехватить инициативу?



В любом случае на выборах 5 ноября разрыв в голосах будет невелик. Признает ли проигравшая сторона свое поражение? Источник - НГ

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