|В Туркестанской области нашли древне-китайский храм и артефакты возрастом более двух тысяч лет (государство Кангюй)
11:47 03.09.2024
Находки относятся к Кангюйской культуре и датируются II веком до нашей эры
АЛМАТЫ, 2 сен - Sputnik. В Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй. Раскопанные археологами вблизи села Кызылколь храм и два кургана Кангюйской культуры датируются II веком до нашей эры, сообщили в Минкультуры.
"Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области. Исследования включали раскопки храма и двух курганов, что позволило получить уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры", - говорится в сообщении.
В ходе раскопок обнаружены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды.
"Расположение памятника вблизи высоких гор и озер, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая", - отмечается в сообщении.
Археологи Центрального музея планируют продолжать систематические раскопки и исследования исторических объектов в различных регионах страны.