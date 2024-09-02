В Туркестанской области нашли древне-китайский храм и артефакты возрастом более двух тысяч лет (государство Кангюй)

11:47 03.09.2024

Находки относятся к Кангюйской культуре и датируются II веком до нашей эры



АЛМАТЫ, 2 сен - Sputnik. В Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй. Раскопанные археологами вблизи села Кызылколь храм и два кургана Кангюйской культуры датируются II веком до нашей эры, сообщили в Минкультуры.



