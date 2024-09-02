ММКЯ-2024. Мари Ви презентует свой роман-фэнтези "Лис из клана серебра" (анонс, 5/09)

11:48 03.09.2024

С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 5) в Москве пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка - крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, который существует с 1977 года.



05/09

19:00–20:00

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

6. Литературная гостиная (Пав. №5, 1-й этаж, зал 5.3)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИЖНОЙ СЕРИИ



Азиатский сеттинг: любовь, экзотика, приключения

Серия книг "Унмэй"



Дискуссия Анны Рудиановой из Питера ("Колесо судьбы") и Мари Ви из Москвы ("Лис из клана серебра") - о том, что служит для авторов источником вдохновения в написании любовных романов и фэнтези с азиатским колоритом. Почему эта тема и колористика настолько востребована сегодня?



Участники:

Анжелика Самофалова, редактор блога "Книжный лис", ведущая

Анна Рудианова, писательница

Мари Ви, писательница