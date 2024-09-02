|ММКЯ-2024. Мари Ви презентует свой роман-фэнтези "Лис из клана серебра" (анонс, 5/09)
11:48 03.09.2024
С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 5) в Москве пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка - крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, который существует с 1977 года.
05/09
19:00–20:00
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
6. Литературная гостиная (Пав. №5, 1-й этаж, зал 5.3)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИЖНОЙ СЕРИИ
Азиатский сеттинг: любовь, экзотика, приключения
Серия книг "Унмэй"
Дискуссия Анны Рудиановой из Питера ("Колесо судьбы") и Мари Ви из Москвы ("Лис из клана серебра") - о том, что служит для авторов источником вдохновения в написании любовных романов и фэнтези с азиатским колоритом. Почему эта тема и колористика настолько востребована сегодня?
Участники:
Анжелика Самофалова, редактор блога "Книжный лис", ведущая
Анна Рудианова, писательница
Мари Ви, писательница