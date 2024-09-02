Зачем Турция рвется в БРИКС, - Bloomberg

11:57 03.09.2024

Bloomberg

США



Турция подает заявку на вступление в БРИКС, стремясь к формированию незападных альянсов

Bloomberg: Турция, недовольная позицией ЕС о ее членстве, обратилась к БРИКС



Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, пишет Bloomberg. Это продиктовано ее национальными интересами, прежде всего, экономическими. Анкара рассчитывает стать частью моста между Западом и Востоком: турки все еще надеются на вступление в ЕС.



- БРИКС обсудит вопрос о расширении своих рядов на октябрьском саммите в России.



- Турция недовольна нежеланием ЕС принимать ее в свои ряды.



Турция официально попросила объединение стран с формирующейся рыночной экономикой - БРИКС - принять ее в свои ряды. По словам осведомленных источников, Анкара тем самым стремится усилить свое международное влияние и наладить новые связи, не ограничиваясь традиционными западными союзниками.



По мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр тяжести смещается, уходя из-под ног экономически развитых стран. Об этом сообщили источники, попросившие об анонимности, поскольку они не уполномочены давать комментарии.



Новые дипломатические усилия Турции отражают ее стремление налаживать связи со всеми сторонами в сегодняшнем многополярном мире, одновременно выполняя свои обязательства ключевого члена Североатлантического альянса.



Находящаяся на стыке Европы и Азии Турция подала заявку на членство в БРИКС несколько месяцев тому назад, будучи недовольной отсутствием прогресса в длящемся на протяжении уже десятилетий процессе вступления в Евросоюз. Это также результат размолвки с членами НАТО, ведь Турция сохраняет тесные отношения с Россией, несмотря на начатую Москвой в 2022 году военную операцию на Украине, указали те же источники. Турецкое министерство иностранных дел и канцелярия президента от комментариев отказались.



"Турция может стать сильной, процветающей, авторитетной и эффективной страной, если будет одновременно улучшать свои отношения с Востоком и Западом, - сказал в эти выходные в Стамбуле Эрдоган. - Любой другой метод, кроме этого, невыгоден Турции, и он ей навредит".



Объединение БРИКС, получившее свое наименование по первым буквам стран-членов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, включает в свой состав самые крупные развивающиеся экономики мира. В начале года оно обрело еще четырех членов в лице Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Египта. К вступлению пригласили и Саудовскую Аравию, однако Эр-Рияд пока не пошел на такой шаг.



По словам источников, вопрос о дальнейшем расширении организации будут обсуждать на саммите в российской Казани с 22 по 24 октября. Среди стран-кандидатов, желающих вступить в БРИКС, Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан.



БРИКС рекламирует себя в качестве альтернативы тем институтам, в которых доминирует Запад. Прежде всего, это Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые члены объединения в принципе могут получать финансирование через банк развития БРИКС, а также расширять свои политические и торговые отношения.



Правящая Партия справедливости и развития уже давно обвиняет западные страны в воспрепятствовании стремлению Турции стать самодостаточной страной в сфере оборонной промышленности и построить сильную экономику. Президент неоднократно призывал к капитальной перестройке Совета безопасности ООН с целью его расширения, не ограничиваясь пятью постоянными членами. Он также выражает заинтересованность во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была создана Россией и Китаем в противовес НАТО.



"Мы не должны выбирать между Евросоюзом и Шанхайской организацией сотрудничества, как утверждают некоторые люди, - заявил Эрдоган. - Напротив, нам надо развивать отношения с обоими объединениями, а также с другими организациями на взаимовыгодной основе".



За расширение состава БРИКС ратует главным образом Китай, который пытается усилить свой международный вес и авторитет, и в этих целях обхаживает страны, традиционно поддерживающие союзнические отношения с США.



Турция с 2005 года ведет переговоры о вступлении в ЕС, однако на этом пути она наталкивается на многочисленные препятствия, среди которых, как считает Брюссель, недостатки турецкой демократии.



Турция полагает, что вступление в БРИКС поможет ей укрепить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем, а также стать торговым путем, соединяющим ЕС и Азию. Она хочет стать хабом газового экспорта из России и Центральной Азии, заявили источники.



Администрация Эрдогана пытается заманить к себе инвесторов из числа китайских производителей электромобилей. Таможенный союз Турции и ЕС в этом отношении весьма выгоден, так как повышает доступность этого рынка.



"БРИКС - это организация, постоянно увеличивающая разнообразие подходов, политики и самобытности в глобальной экономической системе", - заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан (Hakan Fidan), принявший участие в июньской встрече министров иностранных дел стран БРИКС.



Тем не менее, Турция параллельно предпринимает усилия по возобновлению переговоров с ЕС о вступлении. Это остается "стратегической целью", сказал на прошлой неделе Фидан, впервые за пять лет принявший участие в неформальных переговорах со своими коллегами из ЕС.



Авторы статьи: Селкан Хакаоглу (Selcan Hacaoglu), Фират Козок (Firat Kozok)