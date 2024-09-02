Турецкая шпана в Измире отпинала матросов американского десантного корабля USS Wasp. Одного водили по городу с мешком на голове

12:06 03.09.2024

Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове

Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове



Tекст: Вера Басилая



Активисты одного из турецких общественных движений напали на американских солдат, которые сошли на берег с десантного корабля USS Wasp, стоящего на якоре в порту Измира, одному из них надели на голову белый мешок и провели по улице, сообщили СМИ.



