|Турецкая шпана в Измире отпинала матросов американского десантного корабля USS Wasp. Одного водили по городу с мешком на голове
12:06 03.09.2024
Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове
Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове
Tекст: Вера Басилая
Активисты одного из турецких общественных движений напали на американских солдат, которые сошли на берег с десантного корабля USS Wasp, стоящего на якоре в порту Измира, одному из них надели на голову белый мешок и провели по улице, сообщили СМИ.
Группа Турецкого союза молодежи (TGB) сообщила, что надела на голову американского солдата мешок в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном и повела по улице под крики: "Янки, убирайтесь домой", пишет "Российская газета".
"Американские солдаты, чьи руки запятнаны кровью наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы будем принимать вас так, как вы того заслуживаете!" – говорится в сообщении СМТ в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Позже стало известно, что нападению подверглись двое американских военнослужащих.