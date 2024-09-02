|На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области Узбекистана создан оперативный штаб
12:07 03.09.2024
На место утечки сероводорода в Сурхандарье прибыли вице-премьер и министры
По поручению президента на месторождение "25 лет Независимости" (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьи, где произошла утечка сероводорода, прибыли вице-премьер Ачилбай Раматов, министры энергетики, ЧС и другие. "Газете.uz" получила информацию о двух госпитализированных работниках.
На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области создан оперативный штаб, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
По поручению президента на место прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов и председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков. На фото также можно увидеть министра здравоохранения Асилбека Худаярова. Большинство присутствующих находятся без масок или каких-либо защитных средств.
В оперативный штаб вошли специалисты соответствующих министерств и организаций, говорится в сообщении. "Принимаются меры по устранению последствий техногенной ситуации", - отметили в Минэнерго.
В сообщении, опубликованном в 12:16, говорится об отсутствии погибших или пострадавших.
В 17:30 "Газета.uz" связалась с администрацией больницы скорой медицинской помощи Байсунского района, где сообщили о госпитализации двух работников завода.
"Вчера с затрудненным дыханием были госпитализированы двое рабочих объекта. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Они находятся под контролем врачей. Сюда прибыли и врачи из Термеза… Информации о погибших не было", - сказали в медучреждении.
"Газета.uz" направила запросы в хокимият Сурхандарьи и МЧС касательно сообщений о возможных погибших, появившихся в интернете.
Ранее в МЧС сообщили, что 1 сентября в 15:17 во время буровых работ на 604-й скважине газового месторождения "25 лет Независимости" (М-25) из-за нарушения технологического процесса произошла утечка сероводорода (сульфид водорода). Для обеспечения безопасности населения жители, проживающие рядом с месторождением, были эвакуированы в безопасное место.
Сероводород - токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Он способен парализовать обонятельный нерв, в результате чего человек перестает ощущать запах этого газа. Это часто приводит к сильным отравлениям из-за неспособности своевременно распознать и прекратить контакт с токсическим источником. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а со значительной концентрацией может привести к коме, судорогам, отеку легких и летальному исходу.
О проекте М-25
Месторождение М25 является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов газа составляет более 150 млрд кубометров сырого газа. Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода.
В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие "Газпрома" и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и "Узнефтегаздобыча" соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестиционном блоке "Узбекистон мустакиллиги" с доразведкой и разработкой газового месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" со строительством газоперерабатывающего комплекса.
Стоимость всего комплекса оценивалась в 5,8 млрд долларов. Стоимость газохимического комплекса составляла 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.
Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает иностранное предприятие Surhan Gas Chemical Operating Company.
Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях "под ключ" - Enter Engineering.
На экспорт российской техники для газового месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" в Сурхандарье ВЭБ.РФ и "Газпромбанк" в 2021 году выделили кредит в 900 млн долларов.
По состоянию на ноябрь 2023 года в разработку месторождения было инвестировано 1,45 млрд долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах, успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций.
На ГПЗ, помимо добычи и переработки газа, предусматривалась установка грануляции и отвердевания серы, которая предназначена для преобразования жидкой серы в твердую серу в двух возможных конфигурациях: гранулированная сера (для продажи) и комовая сера (для хранения). Данную установку планировалось расположить на отдельной площадке, непосредственно примыкающей к ГПЗ. Объем производства оценивался в 460 тысяч тонн в год.
В технологии проекта отмечалось, что спецификой Байсунского газоперерабатывающего комплекса является значительное содержание в добываемом сырье (газе) так называемых кислых компонентов - сероводорода (H2S) и диоксида углерода (CO2), сильных коррозионно-активных примесей, при определенных условиях представляющих серьезную угрозу для контактирующих с ними стальных трубопроводов и оборудования, повреждение и/или разрушение которых могут сопровождаться загрязнением окружающей среды, потерями продукции, материальным ущербом и другими отрицательными последствиями.