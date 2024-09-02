На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области Узбекистана создан оперативный штаб

12:07 03.09.2024

На место утечки сероводорода в Сурхандарье прибыли вице-премьер и министры



По поручению президента на месторождение "25 лет Независимости" (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьи, где произошла утечка сероводорода, прибыли вице-премьер Ачилбай Раматов, министры энергетики, ЧС и другие. "Газете.uz" получила информацию о двух госпитализированных работниках.



На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области создан оперативный штаб, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.



