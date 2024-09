"Расстреляли всех". Зверства морпехов США в Ираке предали гласности

12:09 03.09.2024

Евгений Коновалов

2 сентября 2024



Утром 19 ноября 2005 года американские морские пехотинцы ехали на четырех "Хаммерах" по иракскому городу Хадиту. Раздался взрыв - колонна наехала на самодельную мину. Один морпех погиб на месте, двое получили ранения. После этого военные, очевидно, решили отомстить местному населению - за несколько часов они убили двадцать четыре человека, в том числе женщин и детей.



В конце августа американский журнал The New Yorker опубликовал расследование, которое журналисты провели совместно с родственниками погибших мирных жителей в Хадите. Также журнал представил фотографии, которые американские военные делали на месте преступления.



Как написала автор статьи Мадлен Баран, через несколько минут после взрыва на дороге морпехи застрелили пятерых мужчин, которые направлялись на учебу в Багдад, после чего врывались в близлежащие дома и расстреливали всех, кто попадался им на глаза. Младшей жертве было три года, самому взрослому мужчине - 76.



Позже военные заявляли, говорится в статье, что в тот день сражались с повстанцами, но все погибшие были гражданскими.



После расправы двое американцев сфотографировали место преступления: один помечал трупы красным маркером, другой делал снимки.



"Кровавый инцидент вошел в историю как резня в Хадите. Четверым морпехам предъявили обвинения в убийстве, но позже они были сняты. Генерал Джеймс Мэттис, будущий министр обороны, даже написал одному из военных хвалебное письмо, отвергнув обвинения и объявив его невиновным", - отмечается в статье The New Yorker.



При этом к 2012 году, когда одно из расследований закончилось сделкой о признании вины без тюремного заключения, фактически завершилась война в Ираке, поэтому разоблачения зверств американских военных не привлекали особого внимания.



"Раскрыть мрачную тайну"



Мадлен Баран пишет, что степень огласки и реакции на военные преступления часто зависит от их доказательств. Если есть фото или видео, как в случае с издевательствами в тюрьме Абу-Грейб, разражаются международные скандалы. Иная ситуация - с расправой в Хадите: в открытый доступ попали несколько фото, но большинство снимков до сих пор не публиковались.



В статье говорится, что в интервью от 2014 года генерал Майкл Хаги, который командовал Корпусом морской пехоты на момент резни в Хадите, практически хвастался, что "не дал хода обличающим фотографиям" - и он этим очень гордится.



"В 2020 году наша команда репортеров подкаста In the Dark ("В темноте". - Прим. ред.) подала в ВМС запрос в соответствии с законом о свободе информации, чтобы получить искомые документы, включая фотографии. Мы рассчитывали, что снимки помогут нам восстановить события того дня - и объяснят, почему военные сняли обвинения в убийстве с причастных к этому морских пехотинцев. ВМС ничего публиковать не стали.



Тогда мы подали в суд на ВМС, Корпус морской пехоты и Центральное командование США, чтобы заставить их передать фотографии и другие записи, связанные с резней в Хадите. Мы полагали, что правительство заявит, что их публикация навредит членам семей погибших, ведь военные прокуроры уже выдвигали этот аргумент после суда над последним из обвиняемых морпехов", - сообщила автор в публикации The New Yorker.



В то же время она отправилась в Ирак, где встретилась с родственниками жертв. Они сообщили, что пытались добиться справедливости, но ничего поделать не смогли.



"Мы спросили двух мужчин, помогут ли они нам заполучить фотографии погибших родственников. Они согласились, и мы начали необычное сотрудничество: американский журналист и два иракца, потерявшие родственников, сплотились, чтобы раскрыть мрачную тайну военных", - написала Мадлен Баран.



Вместе с юристами журналисты составили обращение, потребовав передать фотографии. В свою очередь родственники погибших иракцев предложили подписать обращение и другим членам семей погибших, говорится в статье. Удалось собрать семнадцать подписей.



"Наш адвокат подал обращение в суд вместе с иском. В марте, спустя более четырех лет после нашего первого запроса, военные сдались и предоставили нам фотографии.



С разрешения выживших родственников запечатленных на них людей журнал The New Yorker решил опубликовать их подборку, чтобы показать все зверства, которые военные оставили безнаказанными", - сообщила автор статьи.



Фото доступны на сайте The New Yorker.



Сотни тысяч мирных жертв



До сих пор не существует ни одной официальной цифры, сколько мирных жителей погибло в Ираке из-за вторжения США, рассказывает ИА Регнум руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. Не было никаких официальных комиссий, расследовавших количество жертв.



Обычно говорят, что счет идет на сотни тысяч человек - и это вполне адекватные оценки, считает Шариков, "учитывая то, какими методами там "работали" американцы". Подобным образом, отмечает наш собеседник, сейчас действует Израиль в секторе Газа.



Эксперт также прокомментировал ИА Регнум, может ли публикация в The New Yorker быть связана с нынешней избирательной кампанией в США.



"Ноябрь 2005 года - это администрация Джорджа Буша - младшего. Около недели назад был эпизод: около 200 сотрудников офисов Джона Маккейна и Митта Ромни, компания традиционных консервантов, подписали письмо против Дональда Трампа. Может ли публикация быть ударом по ним, чтобы повредить Камале Харрис? Вряд ли, это так не работает", - сказал Шариков.



По его мнению, скорее всего журналисты The New Yorker действительно довели расследование до логического завершения, поэтому опубликовали статью именно сейчас.



Также эксперт не исключил, что участники "расправы в Хадите" понесут наказания - даже несмотря на то, что прошло почти 19 лет.