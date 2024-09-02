 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.09.2024
12:39  Директор Института теоретической и прикладной механики Сиботделения РАН Шиплюк получил 15 лет. Шпионил в пользу Китая
12:31  Узбекистан. Скончался известный художник Владимир Бурмакин
12:28  Роль Китая в украинском мирном урегулировании не так проста, как кажется на первый взгляд, - Хао Нань
12:14  Цифровые наемники. Борьба с Россией ведется в том числе на киберфронте
12:09  "Расстреляли всех". Зверства морпехов США в Ираке предали гласности
12:07  На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области Узбекистана создан оперативный штаб
12:06  Турецкая шпана в Измире отпинала матросов американского десантного корабля USS Wasp. Одного водили по городу с мешком на голове

12:04  Израиль. Жители страны добиваются от правительства уступок "Хамасу"
12:00  Скончался известный казахстанский режиссер Азиз Заиров
11:57  Зачем Турция рвется в БРИКС, - Bloomberg
11:48  ММКЯ-2024. Мари Ви презентует свой роман-фэнтези "Лис из клана серебра" (анонс, 5/09)
11:47  В Туркестанской области нашли древне-китайский храм и артефакты возрастом более двух тысяч лет (государство Кангюй)
11:40  Смена поколений на политической арене США. Президентская кампания вступила в решающий этап, - Сергей Рогов
10:36  Феномен Харрис. Или смех без причины…, - Дм.Выдрин
09:26  Слепоглухонемые МАГАТЭ и ОЗХО. Что делать? - А.Ростовцев
08:23  Что ждать от нового политического сезона в Казахстане: мнения экспертов
07:44  Ребус внешней политики США. Есть ли принципиальная разница между подходами Трампа и Харрис? - В.Овчинский
07:19  Кабул. Взрыв смертника унес 6 жизней прохожих
06:59  Почему Германии не поможет Тевтобургский лес? - Е.Пустовойтова
06:56  Казахстан призвали жить по средствам. Страну готовят к бюджетной и налоговой реформам, - Къ
06:52  Море волнуется: между Китаем и Филиппинами обострился территориальный спор, - К.Логинова
06:40  Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками "панамский" танкер Blue Lagoon I в Красном море
01:57  Истоки и смысл авторитаризма. Кризис демократии приводит к ее перерождению, - Валерий Гарбузов
01:28  За плохую защиту объектов. Уволен глава "УкрЭнерго" Кудрицкий
01:00  Ситуация на Ближнем Востоке отражает общее положение, сложившееся в мире. Никто не хотел воевать, - Андрей Кортунов
00:52  Новый акт ливийской драмы. Вашингтон не допустит появления в Ливии нового Каддафи, - ФСК
00:25  Глава Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России
00:09  Обыкновенный фашизм. ВСУ массово совершают преступления против мирных жителей оккупированных районов, - В.Мацевич
00:01  Соединенные Штаты арестовали (украли) самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Понедельник, 02.09.2024
21:18  РосАрмия освободила Украинск
20:52  От исхода боев за Покровск и Часов Яр зависит карта военных действий весны 2025 года
20:50  В Узбекистане запретили снос жилых домов без выплаты компенсации их владельцам
20:45  "Дропшот 2.0": Россия под ударом, - В. Никифорова
20:44  На каком языке был ниспослан аль-Инджиль, - П.В.Густерин
20:41  Турция подала заявку на вступление в БРИКС
19:04  Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана
18:08  Японцы заражали брюшным тифом и дизентерией реки Монголии и России (история), - А.Кошкин
18:05  Почему Камала Харрис перестала хохотать? - Вл.Малышев
17:50  Просвещение против невежества. Как прошел VIII Международный конгресс WOSCU при участии Центра исламской цивилизации
17:34  Лавров: Россия начала подготовку ко второму саммиту со странами Центральной Азии
17:23  Нацбанк Украины предложил дерусифицировать копейку. Переименовав ее в "шаг"
16:50  Задержан за взятки замкомандующего Ленинградского ВО по тылу генерал Муминджанов
12:53  Киргизия. И.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Медер Машиев
12:46  Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции, - Мехмет Али Гюллер
12:11  В Туркменистане повысили оплату за сбор хлопка. Чтобы заработать больше, дайхане приводят на поля детей
11:01  Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС - 6 октября
10:21  Путин улетел в Монголию. Праздновать победу над Японией. В Белгороде разрушен детский сад...
10:16  Нарендра Моди дал обет безбрачия ради политических побед, - МК
10:15  Новый посол Узбекистана (Бахтиер Ибрагимов) прибыл в Казахстан
10:14  РосУкрВойна будет длиться бесконечно. Пока Кремль не сгонит с труб и вентилей свою олигархню, - СП
10:06  Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Расстреляли всех". Зверства морпехов США в Ираке предали гласности
12:09 03.09.2024

Евгений Коновалов
2 сентября 2024

Утром 19 ноября 2005 года американские морские пехотинцы ехали на четырех "Хаммерах" по иракскому городу Хадиту. Раздался взрыв - колонна наехала на самодельную мину. Один морпех погиб на месте, двое получили ранения. После этого военные, очевидно, решили отомстить местному населению - за несколько часов они убили двадцать четыре человека, в том числе женщин и детей.

В конце августа американский журнал The New Yorker опубликовал расследование, которое журналисты провели совместно с родственниками погибших мирных жителей в Хадите. Также журнал представил фотографии, которые американские военные делали на месте преступления.

Как написала автор статьи Мадлен Баран, через несколько минут после взрыва на дороге морпехи застрелили пятерых мужчин, которые направлялись на учебу в Багдад, после чего врывались в близлежащие дома и расстреливали всех, кто попадался им на глаза. Младшей жертве было три года, самому взрослому мужчине - 76.

Позже военные заявляли, говорится в статье, что в тот день сражались с повстанцами, но все погибшие были гражданскими.

политика
США нанесли удары по Ираку и Сирии. Что известно

После расправы двое американцев сфотографировали место преступления: один помечал трупы красным маркером, другой делал снимки.

"Кровавый инцидент вошел в историю как резня в Хадите. Четверым морпехам предъявили обвинения в убийстве, но позже они были сняты. Генерал Джеймс Мэттис, будущий министр обороны, даже написал одному из военных хвалебное письмо, отвергнув обвинения и объявив его невиновным", - отмечается в статье The New Yorker.

При этом к 2012 году, когда одно из расследований закончилось сделкой о признании вины без тюремного заключения, фактически завершилась война в Ираке, поэтому разоблачения зверств американских военных не привлекали особого внимания.

"Раскрыть мрачную тайну"

Мадлен Баран пишет, что степень огласки и реакции на военные преступления часто зависит от их доказательств. Если есть фото или видео, как в случае с издевательствами в тюрьме Абу-Грейб, разражаются международные скандалы. Иная ситуация - с расправой в Хадите: в открытый доступ попали несколько фото, но большинство снимков до сих пор не публиковались.

В статье говорится, что в интервью от 2014 года генерал Майкл Хаги, который командовал Корпусом морской пехоты на момент резни в Хадите, практически хвастался, что "не дал хода обличающим фотографиям" - и он этим очень гордится.

"В 2020 году наша команда репортеров подкаста In the Dark ("В темноте". - Прим. ред.) подала в ВМС запрос в соответствии с законом о свободе информации, чтобы получить искомые документы, включая фотографии. Мы рассчитывали, что снимки помогут нам восстановить события того дня - и объяснят, почему военные сняли обвинения в убийстве с причастных к этому морских пехотинцев. ВМС ничего публиковать не стали.

Тогда мы подали в суд на ВМС, Корпус морской пехоты и Центральное командование США, чтобы заставить их передать фотографии и другие записи, связанные с резней в Хадите. Мы полагали, что правительство заявит, что их публикация навредит членам семей погибших, ведь военные прокуроры уже выдвигали этот аргумент после суда над последним из обвиняемых морпехов", - сообщила автор в публикации The New Yorker.

в мире
Кулеба в Ираке и новая стратегия США: битва за Черное море набирает обороты

В то же время она отправилась в Ирак, где встретилась с родственниками жертв. Они сообщили, что пытались добиться справедливости, но ничего поделать не смогли.

"Мы спросили двух мужчин, помогут ли они нам заполучить фотографии погибших родственников. Они согласились, и мы начали необычное сотрудничество: американский журналист и два иракца, потерявшие родственников, сплотились, чтобы раскрыть мрачную тайну военных", - написала Мадлен Баран.

Вместе с юристами журналисты составили обращение, потребовав передать фотографии. В свою очередь родственники погибших иракцев предложили подписать обращение и другим членам семей погибших, говорится в статье. Удалось собрать семнадцать подписей.

"Наш адвокат подал обращение в суд вместе с иском. В марте, спустя более четырех лет после нашего первого запроса, военные сдались и предоставили нам фотографии.

С разрешения выживших родственников запечатленных на них людей журнал The New Yorker решил опубликовать их подборку, чтобы показать все зверства, которые военные оставили безнаказанными", - сообщила автор статьи.

Фото доступны на сайте The New Yorker.

Сотни тысяч мирных жертв

До сих пор не существует ни одной официальной цифры, сколько мирных жителей погибло в Ираке из-за вторжения США, рассказывает ИА Регнум руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. Не было никаких официальных комиссий, расследовавших количество жертв.

Обычно говорят, что счет идет на сотни тысяч человек - и это вполне адекватные оценки, считает Шариков, "учитывая то, какими методами там "работали" американцы". Подобным образом, отмечает наш собеседник, сейчас действует Израиль в секторе Газа.

политика
Тайные базы под "брендом" хуситов: как "ось сопротивления" воюет с Израилем

Эксперт также прокомментировал ИА Регнум, может ли публикация в The New Yorker быть связана с нынешней избирательной кампанией в США.

"Ноябрь 2005 года - это администрация Джорджа Буша - младшего. Около недели назад был эпизод: около 200 сотрудников офисов Джона Маккейна и Митта Ромни, компания традиционных консервантов, подписали письмо против Дональда Трампа. Может ли публикация быть ударом по ним, чтобы повредить Камале Харрис? Вряд ли, это так не работает", - сказал Шариков.

По его мнению, скорее всего журналисты The New Yorker действительно довели расследование до логического завершения, поэтому опубликовали статью именно сейчас.

Также эксперт не исключил, что участники "расправы в Хадите" понесут наказания - даже несмотря на то, что прошло почти 19 лет.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725354540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 сентября 2024 года №635
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 сентября 2024 года №636
- Маулен Ашимбаев: Наша основная задача – реализация поручений Президента страны
- Застарелые проблемы
- Спикер Мажилиса обозначил депутатам задачи по реализации Послания
- Государственный советник встретился с членами Национального курултая из регионов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Комментарии Азата Перуашева к Посланию Главы государства от 2 сентября 2024 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  