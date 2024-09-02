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Роль Китая в украинском мирном урегулировании не так проста, как кажется на первый взгляд, - Хао Нань
12:28 03.09.2024

South China Morning Post
Гонконг

Роль Китая в украинском мирном урегулировании не так проста, как кажется на первый взгляд
SCMP: мирные инициативы Китая способствуют усилению его экономики

Китай хочет предстать в роли посредника в урегулировании украинского конфликта, но при этом преследует свои цели, пишет SCMP. Таким образом Пекин укрепляет свое положение на мировой арене и создает условия для продвижения своих экономических и геополитических интересов.

Хао Нань (Hao Nan)

Вместо того чтобы урегулировать конфликт напрямую, Пекин как мировая держава стремится обеспечить баланс своих дипломатических и стратегических интересов.

Военные действия на Украине приняли новый оборот, когда украинские войска 6 августа начали внезапное наступление в российской Курской области. Этот дерзкий шаг, имеющий целью создать буферную зону, был предназначен для того, чтобы на будущих мирных переговорах принудить Россию отказаться от своих территориальных притязаний.

Однако прямым и непосредственным следствием стал отказ России от любых мирных переговоров, и это привело к дальнейшей эскалации конфликта. В такой сложной и все более неустойчивой обстановке роль Китая оказалась в центре внимания, особенно усилия его специального представителя Ли Хуэя (Li Hui).

27 августа Ли провел пресс-конференцию по завершении четвертого раунда челночной дипломатии. В ходе этой дипломатической миссии он в период с 28 июля по 7 августа посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию. Завершение поездки совпало с украинским вторжением на территорию России.

Пресс-конференция Ли состоялась в момент, когда американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан находился в Пекине, где принимал участие в пятом стратегическом диалоге США и Китая. Она стала отражением меняющейся динамики на поле боя. Совпадение этих мероприятий весьма показательно. Оно демонстрирует, насколько тонко балансирует Китай, стараясь соблюдать равновесие между своими дипломатическими усилиями и стратегическими интересами.

Проводя пресс-конференцию, Ли подверг завуалированной, но весьма острой критике Запад за его поддержку Украины. Он выразил озабоченность в связи с тем, что Запад постоянно смягчает для Украины условия для нанесения ударов по российской территории западным оружием, что усугубляет конфликт, а также подчеркнул, что последние события на полях сражений подтверждают данные опасения.

Комментарии Ли стали четким указанием на то, какова позиция Китая в этом конфликте. Пекин незаметно и весьма искусно возлагает вину на западные державы, а Китай представляет в качестве ответственного государства, которое стремится не допустить дальнейшей эскалации.

В центре дипломатических усилий Пекина находится бразильско-китайская договоренность из шести пунктов, которая была согласована в мае. Ли дал ей высокую оценку, подчеркнув, что данная инициатива пользуется широкой поддержкой более чем у 110 стран. Договоренность включает три ключевых принципа: недопущение распространения боевых действий, предотвращение эскалации и гарантии того, чтобы ни одна из сторон не раздувала пламя конфликта.

Эти принципы сопровождаются рекомендациями о мирных переговорах, гуманитарными требованиями, предостережениями о недопустимости применения оружия массового уничтожения и ударов по ядерным объектам. Кроме того, там есть пункты об обеспечении международной безопасности и сохранении цепочек поставок. Китай не принимал участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии, показав свою приверженность этим принципам. Вместо этого Пекин переключил свое внимание на формирование обширного консенсуса среди стран Глобального Юга.

Дипломатическая стратегия Китая явно претерпевает изменения в ответ на вызовы, с которым он столкнулся на прежних этапах своих посреднических усилий. Два предыдущих раунда челночной дипломатии с Украиной, Россией и прочими заинтересованными сторонами в Европе не принесли успеха, и поэтому Китай перенастроил свой подход.

В мае он стал инициатором третьего раунда дипломатических усилий с периферийными заинтересованными сторонами, такими как Турция, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Такая перемена свидетельствует об отказе от прямого взаимодействия с воюющими сторонами и европейскими державами и о переходе к стратегии по мобилизации усилий Глобального Юга.

Этот разворот не остался незамеченным в Организации Североатлантического договора. Проводя в США свой юбилейный саммит, НАТО обвинила Китай в активном пособничестве военным усилиям России. Между тем, Китай все чаще согласует свои действия с Бразилией, которая сегодня активно занимается посреднической деятельностью по разблокированию крупных геополитических конфликтов, особенно на Глобальном Юге.

Кульминацией таких согласованных действий могут стать скоординированные усилия, нацеленные на узаконивание бразильско-китайских предложений на международных саммитах, которые пройдут до конца года. Это саммит БРИКС, который состоится в октябре, и саммит "Группы двадцати", который пройдет в ноябре в Рио-де-Жанейро.

Добиваясь поддержки со стороны Глобального Юга, Китай стремится создать противовес западной критике и давлению со стороны Америки, что особенно важно в условиях приближения президентских выборов в США. Китаю будет сложно в любом случае: если в Белый дом вернется Дональд Трамп или если внешняя политика Джо Байдена будет продолжена администрацией Камалы Харрис.

Мотивы дипломатических маневров Китая весьма разнообразны. Если вспомнить его роль в содействии примирению на Ближнем Востоке, когда он в качестве посредника добился заключения сделки о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, или его Пекинскую декларацию, объединившую 14 палестинских фракций, то станет ясно, что участие Китая в переговорах по Украине не обязательно направлено на прямое урегулирование этого конфликта.

На самом деле, китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что условия для прямого мирного урегулирования пока не созрели и время переговоров не пришло. Эту мысль он высказал в июле на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Китай стремится утвердиться в роли ключевого миротворца или по крайней мере в качестве посредника в деле примирения сторон. Тем самым он расширяет свою сферу влияния в международных делах и обеспечивает поддержку своим крупным инициативам.

Такая стратегия служит более широким целям Китая, а именно: ослабить американское влияние на крупных геополитических площадках и оказать противодействие международным усилиям под руководством США по экономическому и технологическому сдерживанию Пекина. Китай добивается своих целей за счет использования дипломатической поддержки со стороны Глобального Юга, а также его рынков и ресурсов. Раскрытая недавно КНР торговая статистика показывает, что сотрудничество с Глобальным Югом помогает Пекину компенсировать последствия западных стратегий экономического "разъединения" с Китаем и снижения рисков.

Китай вместе с Бразилией хочет предстать в роли сторонника мира в украинском конфликте. Но его действия говорят о том, что у него более глубокие стратегические расчеты. Позиционируя себя в качестве посредника, Пекин не только укрепляет свое положение на мировой арене, но и создает благоприятные условия для продвижения собственных экономических и геополитических интересов. Мир наблюдает за развитием ситуации, и пока неясно, приведет ли китайская дипломатия к реальному урегулированию или просто усилит власть и влияние Пекина в меняющемся мироустройстве.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725355680


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