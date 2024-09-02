Узбекистан. Скончался известный художник Владимир Бурмакин

12:31 03.09.2024

На 87-м году ушел из жизни известный художник Владимир Бурмакин, автор множества всемирно известных картин (среди них - "Байсунская Мадонна") и монументальных панно в Ташкенте (на станции метро "Пахтакор", во дворце Дружбы народов и других).



