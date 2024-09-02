|Узбекистан. Скончался известный художник Владимир Бурмакин
12:31 03.09.2024
На 87-м году ушел из жизни известный художник Владимир Бурмакин, автор множества всемирно известных картин (среди них - "Байсунская Мадонна") и монументальных панно в Ташкенте (на станции метро "Пахтакор", во дворце Дружбы народов и других).
В Ташкенте 31 августа на 87-м году жизни скончался известный художник Владимир Иванович Бурмакин - член Академии художеств, заслуженный деятель искусств Узбекистана, обладатель ордена "Фидокорона хизматлари учун". Об этом сообщает Академия художеств.
Владимир Бурмакин родился в Екатеринбурге в 1938 году, в том же году его семья переехала в Ташкент. Сын художника, рисовать он начал в раннем возрасте, вспоминал о нем покойный фотожурналист Рустам Шагаев.
После школы учился в Республиканском художественном училище имени П. Бенькова, затем работал в Самарканде учителем рисования и черчения в двух школах, был главным художником Дома офицеров в Ташкенте. Позже поступил в Ташкентский театрально-художественный институт.
Владимир Бурмакин - автор многих произведений, вошедших в историю всемирного изобразительного искусства. Среди них - "Байсунская Мадонна", которая экспонировалась в Москве, трижды - в Париже, а также в Германии.
В середине 1970-х Владимир Бурмакин исполнил более 20 монументальных панно в различных техниках: для дворца Дружбы народов, станции метро "Пахтакор", спорткомплекса Трудовых резервов, ресторана "Зарафшан". Он также является автором мозаик в Ташкентском аэропорту, внутреннем холле бывшего здания Сената и других.
Владимир Бурмакин до последнего был активными участником сборных и персональных выставок. Его работы неоднократно выставлялись в музеях и галереях России, Великобритании, Франции, США, Германии, Болгарии, Турции, Польши и других стран.