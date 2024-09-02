Директор Института теоретической и прикладной механики Сиботделения РАН Шиплюк получил 15 лет. Шпионил в пользу Китая

12:39 03.09.2024

Директору института РАН дали 15 лет колонии по делу о госизмене

Александр Шиплюк



Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о государственной измене, сообщили РБК в пресс-службе суда. Его также оштрафовали на 500 тыс. руб.



Ученый признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК), передает "Интерфакс". Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что 56-летнего Шиплюка обвинили в передаче секретных данных Китаю на научной конференции в 2017 году. Свою вину он не признал. Информация, о которой идет речь, находилась в свободном доступе в интернете, настаивал директор ИТПМ.



Судебный процесс проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены.