Затерянные в космосе: американских астронавтов не на чем возвращать на Землю

16:31 03.09.2024 3.09.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Американская космическая ракета компании SpaceX Илона Маска Falcon впервые за несколько лет потерпела крушение



Falcon 9 успешно вывел на орбиту 21 спутник Starlink, но первая возвращаемая ступень при посадке на беспилотную платформу загорелась и опрокинулась. Это первая авария ракеты с 2021 года.



28 августа Falcon 9 стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 3:48 утра по восточному времени (11:48 по мск). Ракета-носитель успешно отделилась от второй ступени, а полезная нагрузка достигла необходимой орбиты, сообщает New Atlas.



Проблемы начались спустя 8,5 минуты после старта, когда первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 с бортовым номером B1062 совершила управляемый спуск на морскую пилотную посадочную платформу A Shortfall of Gravitas. Несмотря на 23 успешных посадки этой ракеты в прошлом, сразу после касания поверхности платформы двигатели Merlin загорелись, в результате чего ракета перевернулась и ее охватило пламя.



Эта авария стала первой неудачей в серии из 267 успешных посадок ракет SpaceX, не считая тех, которые были преднамеренно уничтожены после выполнения миссии. Последний раз подобный инцидент произошел 16 февраля 2021 года. Тогда один из девяти двигателей Merlin на первой ступени отключился в начале подъема ракеты.



Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало заявление о том, что запуски ракеты-носителя Falcon 9 приостановлены до официального расследования причин крушения.



FAA намерено убедиться, что причина аварии не угрожает безопасности людей. Возможно, SpaceX придется внести изменения в свою лицензию, чтобы устранить все неполадки.



SpaceX сообщила, что "после успешного подъема первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas и перевернулась. Команды оценивают данные полета и состояние ускорителя. Это был 23-й запуск ступени".



Из-за проблем с Falcon 9 под угрозой оказались предстоящие запуски ракеты, включая частную миссию по выходу в открытый космос Polaris Dawn. Этот полет уже был перенесен из-за утечки гелия в наземном оборудовании. В рамках миссии Polaris Dawn непрофессиональные астронавты должны впервые в истории выйти в открытый космос.



Члены экипажа – командир Джаред Айзекман, пилот Скотт "Кидд" Потит и специалисты миссии Сара Джиллис и Анна Менон. Айзекман – предприниматель-миллиардер, финансирующий Polaris Dawn, Потит – бывший подполковник ВВС США, а Джиллис и Менон – инженеры SpaceX.



Сроки возобновления запусков Falcon 9 зависят от результатов расследования и договоренностей между FAA и SpaceX.



Ранее NASA и корпорация Boeing решили, что двух астронавтов, застрявших на борту МКС из-за неисправности космического корабля Starliner, на котором они и прилетели на космическую станцию, можно будет вернуть на Землю лишь на корабле SpaceX.



Космический корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing, доставивший двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию, не смог, как мы писали, отстыковаться от МКС из-за обнаружения сразу нескольких утечек гелия в двигательной установке. Помимо утечек гелия, во время полета отказали четыре двигателя.



Из-за этого возвращение астронавтов, запланированное на 14 июня, было отложено на неопределенный срок.



"Последний потенциальный скандал с компанией Boeing просто не от мира сего – в буквальном смысле. Его космический корабль Starliner, который на прошлой неделе доставил двух астронавтов НАСА на Международную космическую станцию (МКС), не может отстыковаться после того, как на корабле было обнаружено несколько неисправностей, – пишет британская Daily Mail. – Обнаружено пять различных утечек в двигательной системе корабля, которая будет управлять кораблем в космосе при возвращении на Землю".



Эрин Фавилл, президент компании ValveTech, одного из подрядчиков NASA, 6 мая призвала американское космическое агентство "повторно удвоить проверки безопасности и пересмотреть протоколы безопасности, чтобы убедиться, что Starliner безопасен, прежде чем произойдет что-то катастрофическое".



Фавилл прямо заявила британской газете Daily Mail: "Я их предупреждала". По ее мнению, компания Boeing запустила двух астронавтов на неисправном корабле.



Сейчас в NASA просто боятся возвращать астронавтов на неисправном "Старлайнере". Если он разобьется, это станет сильнейшим ударом по американской космической отрасли.



А корпорация Boeing полностью вышла из доверия у NASA.



Как оказалось, космические ракеты Boeing строятся с привлечением неквалифицированной рабочей силы (скорее всего, нелегальных мигрантов). Программа NASA по разработке новой верхней ступени для ракеты Space Launch System (SLS) отстает от графика на семь лет и значительно превышает бюджет, говорится в новом отчете генерального инспектора американского космического агентства. Виновником этого отставания назван главный подрядчик проекта – "компания Boeing и ее неудовлетворительная практика контроля качества".



Новая более мощная вторая ступень для ракеты SLS Block 1B, дебют которой состоялся в конце 2022 года, рассматривается NASA как ключевая часть лунной программы Artemis. Планы NASA предусматривают использование этой ракеты для высадки на Луну в рамках миссии Artemis IV в 2028 году. Но уже сейчас ясно, что все запланированные сроки будут сорваны по вине Boeing.



"Мы обнаружили целый ряд проблем, которые могут помешать готовности SLS Block 1B для Artemis IV, включая неадекватную систему управления качеством в компании Boeing, растущие расходы и графики, а также недостаточную осведомленность о прогнозируемых расходах на Block 1B", – говорится в отчете, подписанном заместителем генерального инспектора NASA Джорджем А. Скоттом.



В документе приведены скандальные подробности о методах контроля качества, применяемых компанией Boeing на сборочном предприятии Michoud в южной Луизиане, где изготавливается верхняя ступень лунной ракеты. Федеральные аудиторы выдали компании Boeing просто астрономическое количество "Запросов об устранении недостатков".



"По словам сотрудников NASA, отвечающих за безопасность и обеспечение миссий, и сотрудников DCMA в Мичуде, проблемы с контролем качества у Boeing в значительной степени вызваны тем, что его персонал не имеет достаточного опыта в аэрокосмическом производстве. Отсутствие обученной и квалифицированной рабочей силы повышает риск того, что подрядчик продолжит производство деталей и компонентов, не соответствующих требованиям NASA и промышленным стандартам", – говорится в отчете.



В аэрокосмическом гиганте даже квалифицированных сварщиков не нашлось, по этой причине "неудовлетворительные" сварочные работы привели к тому, что топливные баки не соответствовали спецификациям, что непосредственно привело к семимесячной задержке программы.



"После аварии ракеты Falcon 9 На фронте космических полетов царит зловещая тишина. Falcon 9 не является неуязвимой. Неудача казалась шокирующей, учитывая впечатляющую историю Falcon 9: это одна из самых надежных и производительных ракет-носителей, когда-либо известных миру. Но нас не должно сильно удивлять, что у Falcon 9 выдался неудачный день: по словам астрофизика и специалиста по слежению за спутниками Джонатана Макдауэлла, в какой-то момент это должно было случиться", – пишет портал Space.com.



По мнению Макдауэлла, NASA должна поискать альтернативу своим космическим подрядчикам. Но это не в ближней перспективе.



А на чем спускать двух затерявшихся в космосе астронавтов, никто не знает. Илон Маск считает, что помочь американцам в этом нелегком деле может только "Роскосмос".



Основатель SpaceX заявил, что при отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на Международной космической станции экипаж корабля Starliner сможет только Россия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X*. Маск ответил на вопрос предпринимателя Джо Геббии, кто бы мог спасти экипаж Starliner при отсутствии такой возможности у SpaceX. Миллиардер допустил, что в этой ситуации была бы способна помочь только Москва. "Россия - единственный вариант", - подчеркнул он.



Пока его рекомендации остались невостребованными. Боссы NASA все еще пытаются делать хорошую политическую мину при плохой космической игре. Угадайте, какими хорошими словами их поминают два застрявших в космосе астронавта? Источник - fondsk.ru

