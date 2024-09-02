 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский хоронит миротворческие попытки Эрдогана, - Камран Гасанов
17:52 03.09.2024

КАМРАН ГАСАНОВ
2 сентября 2024

Уже почти месяц, как ВСУ зашли в Курскую область. Владимир Зеленский повышает ставки в возможных мирных переговорах, но сложившаяся ситуация очень сильно бьет по интересам Турции - страны, которая всегда старалась быть посредником и организатором различных переговоров и сделок.

Зеленский, Эрдоган
Однако в последний месяц наблюдается несвойственная для Анкары пассивность. Реджеп Тайип Эрдоган больше занят Ближним Востоком. А там сейчас события по своему накалу и стремительности не уступают Курску и Покровску.

Ожидания иранского ответа Израилю за убийство Исмаила Хании все еще присутствуют. Две авианосные группы США в регионе - на низком старте. Израиль ведет переговоры, но не прекращает бои не только в Газе, но и на Западном берегу реки Иордан. После обмена ударами между ЦАХАЛ и "Хезболлой" нарастает риск открытия ливанского фронта.

Турция и так теряет свой вес в регионе в силу того, что ХАМАС обескровили в Газе. А Анкара как спонсор палестинских "братьев-мусульман" (террористическая организация, запрещенная в РФ) несет за них ответственность.

Но ни Турция, ни даже Иран серьезно ответить Израилю не могут. Американское военное присутствие в регионе и риск оттока с таким трудом вернувшихся инвестиций Запада не дают Эрдогану реализовать силовой сценарий защиты палестинского дела.

В более широком смысле, в случае эскалации войны "Оси сопротивления" с Израилем/Западом Турции будет очень тяжело выбирать чью-либо сторону. Исламская солидарность требует выступить против Израиля и США, но состояние турецких финансов не позволяет об этом даже помышлять. Поэтому турецкий МИД сохраняет постоянный контакт с Госдепом.

Американцы не устают повторять, что рассчитывают на своих союзников в регионе для прекращения войны в Газе, но Анкара, даже имея влияние на ХАМАС, не может сыграть миротворческую роль, так как Биньямин Нетаньяху постоянно срывает переговорный процесс.

То же самое, по сути, происходит и на другом театре военных действий, где Эрдоган уже два года старается выступить медиатором.

Еще до начала курских событий Дмитрий Песков сказал, что Эрдоган не является возможным посредником. Кремль уже тогда намекал, что, пока Зеленский не займет компромиссную позицию, а Запад не пойдет на выполнение условий России, переговоры нереальны.

После курской авантюры шансы Турции на посредничество стали еще меньше.

Раньше Путин еще допускал возможность переговоров, сейчас же все поставлено на паузу. Да и Анкаре сейчас и сказать-то нечего. Разве может Эрдоган звать Путина в гости обсуждать Украину в то время, как Киев перешел еще одну "красную линию". Это был бы разговор ни о чем, а впустую Кремль с Долмабахче разговаривать не намерен.

Для Эрдогана это крайне неловкая ситуация. Он считает себя уважаемым политиком в мире, к чьему мнению прислушиваются как в Вашингтоне/Брюсселе, так и Москве, и Пекине. А тут он оказывается не у дел.

Не имея возможности повлиять на ситуацию вокруг Курска, Эрдоган и его соратники начали искать виноватого.

Как и два года назад, им снова оказался Запад.

29 августа спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире канала Habertürk напомнил, что стамбульские договоренности сорвались из-за позиции Вашингтона. "США пытаются консолидировать европейский континент из-за военных действий на Украине, хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил", - сказал он, добавив, что для завершения войны нужно, чтобы Россия и Украина "раскрыли свои политические намерения".

На следующий день "сорвался" и министр иностранных дел Хакан Фидан. Во время визита в Словению он предостерег от применения ядерного оружия из-за Украины. "Существует риск того, что эта война перерастет в ядерный конфликт", - заявил Фидан. Он сказал, что Турция настаивает на скорейшем мирном урегулировании конфликта и указал не трудность в прогнозировании его последствий.

Министр также отметил, что Эрдоган поддерживает контакт с Путиным и украинским президентом, предлагая свои инициативы.

Тот факт, что турецкая администрация нарушила почти месячное молчание, во многом связан с тем, что риск лобового столкновения между Россией и Западом растет.

Накануне выступления турецких чиновников МИД России напомнил США о неотвратимости наказания за враждебные действия, поощряющие Зеленского на акты агрессии: на Украину направили F-16, а 1 сентября ВСУ послали больше сотни беспилотников на города России и ждут разрешения на применение дальнобойных ракет.

При таких переменных встает вопрос не только о реальности турецкого посредничества, но и стратегического выбора Турции. И здесь, как и на Ближнем Востоке, сделать его непросто.

Например, с одной стороны, Турция хочет реализовать совместные с Россией проекты в энергетике, но в то же время вынуждена подстраиваться под санкции США. С другой - турки говорят о необходимости переговоров, но в то же время появляется информация о военных поставках Украине.

Пока конфликт не принял угрожающие всему миру масштабы, Эрдоган пытается держать нейтралитет. И на церемонии вручения дипломов военного училища ВМС он заявил: "Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, как утверждают некоторые. Нам не нужно делать выбор".

Наряду с ШОС Турция хочет вступить в ряды и БРИКС. По сведениям агентства "Блумберг", заявку Анкара уже подала.

При этом у Москвы все же есть поводы для беспокойства. Курс нового кабинета по налаживанию связей с враждебным России Западом не вызывает большого оптимизма в Кремле, о чем уже говорил Путин на последнем ПМЭФ.

А 19 августа российская сторона устами замглавы МИД Михаила Галузина на встрече с послом Турции на всякий случай призвала Анкару отказаться от участия в "деструктивной политике стран коллективного Запада".

Недавно Турция сделала еще пару шагов на сближение с Западом. Фидан впервые за пять лет принял участие в неформальной встрече стран ЕС, где обсуждалась в том числе поддержка Украины. И в эти же дни газета Cumhuriyet сообщила о готовности Турции купить истребители F-35 в обмен на складирование систем ПВО С-400.

Как будут развиваться события дальше, покажет время. Но как минимум до того, как ВСУ не покинут Курскую область, а Зеленский по отмашке Запада не сядет за стол переговоров, возможности Турции в дипломатии ограничены. Прозападные тенденции в политике Анкары могут стать дополнительным обременением для дипломатических усилий Турции на украинском направлении.

Так что даже если Путин очень хвалит "стамбульский формат", а Лавров сегодня напомнил о попытках Турции возобновить договоренности о защите поставок продовольствия по морю, переговорной площадкой в итоге станет Китай, ОАЭ или какая-нибудь иная держава Глобального Юга.

Западные лидеры ездят именно в Пекин и умоляют Си Цзиньпина повлиять на Путина. А Эмираты, как сообщали источники в СМИ, до начала событий в Курске готовились к переговорам России и Украины. Примечательно, что последний крупный обмен пленными 115 на 115 произошел именно при посредничестве Абу-Даби.

Посредническая роль Турции при таких раскладах не просматривается.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725375120


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