Рос-тренер Кержаков ушел из "Кайрата" после оскорбления со стороны владельца-олигарха Боранбаева

18:21 03.09.2024

Александр Кержаков ушел с поста главного тренера казахстанского "Кайрата" из-за оскорбления со стороны председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева. Такую причину назвал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.



По информации источника, функционер после поражения от "Астаны" ворвался в раздевалку "Кайрата" и в нецензурной форме публично высказал претензии специалисту. Карпов подчеркнул, что Боранбаев, в числе прочего, назвал россиянина "полным говном". Тот принял решение прекратить работу в команде.



Кержаков ушел с поста главного тренера "Кайрата" 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.



После 18 туров чемпионата Казахстана "Кайрат" с 32 очками в активе занимает первое место в таблице. Кержаков возглавлял команду с мая этого года