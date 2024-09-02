Германия победила свою промышленность, - Сергей Савчук

18:53 03.09.2024

Германия победила свою промышленность



Сергей Савчук



Основными событиями последних дней вне российского информационного поля, конечно же, стали выборы в Германии, где так называемая светофорная коалиция Олафа Шольца потерпела нокаутирующее поражение в ключевых землях. Громогласные поборники свободы слова и демократии от проигравших партий за прошедшие сутки успели облить грязью оппозиционную "Альтернативу для Германии" (AfD), причем спектр используемых выражений варьируется от "ультраправых радикалов" до "неонацистов". То, что данная партия существует уже одиннадцать лет и за нее проголосовали свои же соотечественники, которые теперь тоже, получается, неонацисты, никого не смущает.



Результаты волеизъявления с точки зрения политологии разберут другие, нас же интересуют практические предпосылки того, как цепляющиеся за власть политики Европы готовы заклеймить удобным тавром нацизма всех неугодных.



В попытках разобраться, как же так случилось, немецкие СМИ неосознанно подложили свинью собственным кураторам в Берлине, ведь издания, симпатизирующие AfD, можно пересчитать по пальцам одной руки, и это будут не монстры эфира. Так вот: ведущие каналы выкатили значения индекса промышленного производства (ИПП) и объема промышленных заказов за время правления господина Шольца и его деревянных солдат в привязке год к году. Также достоянием общественности сделали сопоставление колебаний роста ВВП, но уже по итогам второго квартала текущего года. Короче говоря, данные самые свежие и актуальные.



На начальном этапе своего правления Шольц хвастался и ростом ИПП, и повышением загрузки индустриальных центров Германии. Первый увеличился почти на десять, а второй на солидные двадцать процентов. С одной лишь незначительной оговоркой, которую в лучших домах Брюсселя и Берлина упоминать не принято. Рост индекса промышленного производства наблюдался в положительном коридоре от нуля до десяти процентов, а промышленное производство (ПП) росло из отрицательного сектора ниже двадцати процентов и до нулевой отметки так и не дотянуло. То есть перед нами - неафишируемый эффект низкой базы, вместо которой зрителю подсовывают абсолютные цифры, не отражающие реальной картины.



Согласно академическому определению, ИПП - это объем промпроизводства, выраженный в денежном эквиваленте. Методологические пояснения Росстата определяют объем промышленного производства (продукции) в целом и по отдельным отраслям как сумму продуктов, работ и услуг, произведенных крупными и средними организациями, а также малыми предприятиями. Статистика рассчитывается в ценах на год производства.



То есть все успехи уходящей от штурвала команды Шольца - это попытка всплыть из глубины ямы деиндустриализации, но даже до показателей довоенного 2021 года им дотянуть не удалось. Самолет немецкой экономики бежал-бежал по взлетной полосе по направлению к светлому прошлому, но в конце клюнул носом, зарывшись в кризис еще глубже.



Потому что с началом СВО и введением секторальных санкций против России все упомянутые показатели экономики Германии рухнули подобно камню. ИПП с почти плюс десяти уехал вниз до минус двадцати двух процентов, объем промышленного производства с почти (докризисного) нуля - до минус тридцати процентов, а ВВП с наметившегося роста (плюс пять процентов) опустился в отрицательную зону (минус двадцать процентов).



Берлин, осознавая, что с такими показателями на выборах ему делать нечего, начал судорожно урезать расходы, включая социальную сферу. Именно отсюда, к слову, растут ноги у письма министра финансов Германии к своему коллеге из оборонного ведомства - о том, что на содержание украинской военной машины в немецком бюджете больше нет денег. Натурально.



Предпринятые меры в текущем году дали краткосрочный эффект. Финансовые интервенции из бюджета позволили перейти к росту (ИПП - до плюс 30, ПП - до плюс пяти, ВВП - до плюс 21 процента), но, поскольку состояние экономики не позволяет в прямом смысле слова заливать реальный сектор деньгами, позитивная динамика быстро обратилась вспять. В результате к недавним выборам экономика Германии дохромала со строго отрицательными показателями (ИПП - минус пять, ПП - минус десять, ВВП - минус шесть процентов).



Потому странно, что AfD не победила вообще вчистую, точнее, почему холодильник и ценники в магазинах сработали так слабо.



Для полноты картины народных настроений в Германии и пароксизмов берлинского обкома добавим еще один жирный штрих.



Уже после объявления результатов выборов на праздничном собрании AfD выступил сопредседатель партии Тино Хрупалла. Он с высокой трибуны совершил с точки зрения современной западной либеральной доктрины сущее святотатство. Потому что заявил, что его партия, во-первых, выступает за полное прекращение любой помощи Украине, во-вторых, "альтернативщики" требуют развернуть экономику страны назад. В том плане, что для ее спасения требуется широкий микс энергетики угольной, атомной, а также природного газа из России. Конец цитаты.



Казалось бы, это очевиднейшие вещи, лежащие на самом верху логического осознания даже в рамках базовых знаний и тем более прозрачные для людей, умудренных серьезным управленческим опытом. Проблема заключается ровно в двух позициях. Текущий экономико-энергетический курс был навязан безвольному германскому руководству извне с полным пониманием его деструктивной сущности. Любые попытки апеллировать к здравому смыслу, математическим моделям и топливной физике мгновенно клеймились как российская пропаганда, благо наши отечественные авторы на протяжении последних лет не скупились на практические выкладки и расчетное прогнозирование.



Произошел классический отрыв правящей верхушки в Берлине от реалий на земле - с недофинансированием бюджета, увеличивающейся безработицей, пухнущими тарифами, ростом стоимости жизни и попутной принудительной обязанностью быть главным спонсором войны на Украине. В бизнесе это определяется термином "кассовый разрыв": когда нужно платить зарплату, налоги и прочее - а нечем, так как бюджет пуст.



В 2024 году немцы, что называется, проголосовали кошельком и желудком, экстраполировав свое личное на государство в целом в ожидании перелома и улучшений. Именно этих своих сограждан Берлин называет неонацистами. В современном западном мире, если ты не хочешь послушно расставаться с привычным уровнем жизни, смеешь иметь свое, отличное от мейнстрима мнение и желаешь процветания своей стране, то ты - экстремист.