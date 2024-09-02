4 украинских министра подали в отставку

00:00 04.09.2024

На Украине заявления на увольнение подали три министра и глава фонда госимущества

В Верховную раду Украины заявления на увольнение подали три министра и глава фонда госимущества. Причины неизвестны. Прошения будут рассмотрены на одном из предстоящих пленарных заседаний.



Заявления на увольнения подали:



Министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин

Министр юстиций Денис Малюська

Глава Фонда госимущества Виталий Коваль

Александр Камышин сообщил в своем Telegram-канале, что продолжит работать в оборонной промышленности, но на другой позиции. О заявлениях министров сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).



Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сегодня анонсировал перестановки в правительстве и офисе президента Украины. Он сообщал, что перестановки также ожидаются в Мининтеграции, однако сообщения об отставке главы ведомствы - Ирина Верещук - пока не подавала.



Никита Черненко