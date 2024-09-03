Преодолеет ли Евросоюз военно-технологическую зависимость от США? - В.Катасонов

00:03 04.09.2024 3.09.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Американский ВПК – подпора Старого Света. Европа хочет иметь собственную подпору



В этом году страны-члены НАТО (всего 32 страны) отметили юбилей военно-политического блока – 75 лет с момента его создания в апреле 1949 года. На юбилейной конференции в Брюсселе представители стран-членов говорили о необходимости укрепления блока, особенно с учетом усложняющейся международной обстановки. Одним из направлений такого укрепления, по их общему мнению, является наращивание военных расходов стран-членов. В 2013 году суммарные расходы на оборону стран-членов НАТО составили, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), 969 млрд долл., в 2020 году они равнялись 1092 млрд долл. А по итогам прошлого года достигли 1.341 млрд долл. По оценкам SIPRI, это 55% всех военных расходов в мире.



Львиная доля военных расходов стран-членов НАТО всегда приходилась и до сих пор приходится на США. В 2023 году американские расходы на оборону составили 916 млрд. долл. Получается 68,3% суммарных военных расходов всех стран-членов НАТО. Кстати, на США приходится также львиная доля суммарных военных расходов в мире. В прошлом году она составила 37,5%. Второе место было за Китаем – 296 млрд долл. (12,1%); третье – за Россией с 109 млрд долл. (4,5%). Далее следовали: Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. Как видим, в первой десятке стран мира по величине военных расходов, кроме США, еще три страны-члена НАТО. Военные расходы Великобритании, занимавшей в военном блоке НАТО второе место по их величине, составили 75 млрд долл., что было более чем в 12 раз меньше военных расходов США.



Вашингтон из года в год добивается увеличения военных расходов других стран-членов НАТО. Как в абсолютном, так и относительном выражении. В относительном – по отношению к величине ВВП. США даже по относительному показателю военных расходов всегда был лидером в НАТО. В 2022 году этот показатель у США равнялся 3,5%; в 2023 году – 3,4%. Для сравнения: у Великобритании – 2,2%; у Германии – 1,5%; у Франции – 2,1%. Уже с начала нынешнего столетия на саммитах НАТО ставился вопрос о повышении относительного уровня военных расходов таким образом, чтобы они были не меньше 2% ВВП. В 2014 году в Уэльсе был принят план действий по повышению боеготовности НАТО, согласно которому минимальный уровень военных расходов в 2% из пожелания был переведен в разряд требования. Особенно жестко вопрос об обязательном 2-процентном уровне военных расходов был поставлен в позапрошлом году, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном начал необъявленную войну против России.



За год (с 2022 по 2023 г.) суммарные военные расходы стран-членов НАТО увеличились на 109 млрд долл., или на 8,8%. На саммите НАТО в Брюсселе в марте 2022 года генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что только семь из 30 стран НАТО на тот момент выполнили задачу иметь оборонные расходы на уровне не менее 2% ВВП. Хотя общий прирост военных расходов в блоке НАТО в 2023 году был весьма внушительным, однако, как признал в феврале нынешнего года Столтенберг, около двух третей членов Североатлантического блока по альянсу по-прежнему расходовали менее 2% ВВП. В список таких "недостаточно ответственных стран" (по мнению Столтенберга) попали такие ведущие члены блока, как Германия, Италия, Испания, Турция, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Франция и Канада. Столтенберг похвалил такие страны, как Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Словакия и Великобритания, которые в 2023 году сумели преодолеть планку в 2%.



А в группе "отличников" оказалось три страны со значительным превышением норматива в 2 процента: Польша (3,9%), США (3,4%) и Греция (3,0%). Впервые в НАТО появилась страна, которая сумела превзойти США по относительному уровню военных расходов, – Польша. "С того момента, когда в 2014 были озвучены обязательства по вложениям в оборону, европейские союзники и Канада вложили более $600 млрд в оборону. В прошлом году мы зафиксировали беспрецедентный рост на 11% таких расходов у европейских союзников и в Канаде", – сказал генеральный секретарь НАТО журналистам.



Ожидается, что по итогам 2024 года список стран-нарушительниц норматива НАТО по относительному уровню военных расходов сократится. В частности, Германия уже отрапортовала, что с февраля месяца на месячной основе военные расходы уже равняются 2% ВВП. Такой уровень военных расходов Германия имела лишь в годы холодной войны до краха Берлинской стены.



Выступая в Праге на международной конференции по безопасности GLOBSEC Forum 30 августа, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы, европейцы, должны иметь средства для обороны и сдерживания любых возможных противников. (...) мы уже добились беспрецедентного прогресса. Государства-члены увеличили свои расходы на оборону (с начала событий на Украине. – В.К.) с чуть более 200 млрд евро (...) до почти 300 млрд евро в этом году".



Европа слишком долго наслаждалась разрядкой международной напряженности после окончания холодной войны. По оценке McKinsey, за прошедшие с окончания холодной войны три десятилетия европейские страны – члены НАТО весьма существенно облегчили свое бремя военных расходов: они сэкономили на обороне 1,6 трлн долларов за счет разницы между фактическим уровнем оборонных расходов и тем уровнем, который определяется нормативом в 2% ВВП. И теперь Европа должна наверстывать упущенное.



Впрочем, наиболее рьяные сторонники наращивания военных расходов в блоке НАТО считают, что расслабился не только Старый Свет, но также Новый Свет. Сегодняшние расходы США на оборону в относительном выражении выглядят очень скромно. В среднем за последние 50 лет они составляли 4,4% ВВП, а в 1960-е, во время войны во Вьетнаме, в отдельные годы превышали 9% ВВП.



Вместе с тем циркулируют слухи, что может быть повышен норматив военных расходов по НАТО с 2 до 3 процентов. Некоторые наблюдатели и эксперты связывают это с возможной победой на президентских выборах 2024 года Дональда Трампа. Ведь он еще в свою бытность президентом США обвинял Европу в иждивенчестве, в том, что она недофинансирует свои военные программы. И даже угрожал, что Америка может покинуть блок НАТО, если европейское иждивенчество будет продолжаться.



Сегодня на Западе появляется все больше публикаций, которые в наукообразной форме обосновывают необходимость роста военных расходов. При этом аргументы не только и даже не столько политические, сколько экономические. Мол, военные расходы стимулируют экономическое развитие, а сегодня положение в западной экономике можно назвать "стагнацией" (застоем), которая может перерасти в "рецессию" (спад). Вспоминают рецепты английского экономиста Джона Кейнса, который предлагал вытягивать западные экономики из мирового кризиса 1930-х годов с помощью наращивания государственных расходов, в том числе военных (так называемое "военное кейнсианство"). Вспоминают о том, как взлетела в годы Второй мировой войны экономика США за счет резкого наращивания военных расходов. Военные расходы США в 1942-1943 гг. достигли 40% ВВП, а в 1944 году – пикового значения в 42%. При этом ВВП США за годы войны вырос на 69%. Безработица почти полностью исчезла (менее 1%).



Примечательно, что идея дальнейшего наращивания военных расходов находит гораздо большую поддержку в США, а в европейских странах-членах НАТО она существенно более сдержанная. А ряд европейских политиков и государственных деятелей даже осмеливаются выступать против такого наращивания. Америка-то ведь за океаном, а война уже идет прямо в Европе, на Украине и даже на части территории России. Такие политики опасаются "ответки" со стороны России. Но дело не только в этом. А и в том, что бенефициаром наращивание военных расходов в Европе будет экономика Америки.



Ведь у Старого Света нет такого мощного военно-промышленного комплекса (ВПК), какой есть у Нового Света. Старый Свет не очень самодостаточен в части оружия, военной техники и даже некоторых видов боеприпасов. Европа всегда импортировала достаточно большие количества продукции военного назначения из США. Развитие ВПК стран-членов Европейского союза не было особым приоритетом, всегда рассчитывали на американский ВПК. В 2019–2023 годах экспорт американского оружия в Европу по сравнению с 2014–2018 годами вырос на 35%. Особенно резко возрос спрос на американское оружие в Европе после начала СВО. "После начала российской специальной военной операции европейские государства хотят импортировать как можно больше оружия как можно быстрее", – говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Множество европейских стран закупали и продолжают закупать противотанковые ракеты "Джавелин" компаний Raytheon и Lockheed Martin. В прошлом году Польша подписала сделку на 1,4 миллиарда долларов на покупку 116 танков M1A1 "Абрамс", а также соглашение на 10 миллиардов долларов на покупку высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS компании Lockheed Martin. Словакия заключила контракт на закупку истребителей F-16, а Румыния начала переговоры о закупке F-35.



Пожалуй, наиболее громко озабоченность об опасности усиления зависимости Европы от военных поставок из США звучит из уст нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. В связи с этим он считает, что в ЕС развитие европейского ВПК должно стать важнейшим приоритетом. "Мы должны создать по-настоящему европейскую оборонную технологическую и промышленную базу во всех заинтересованных странах и разместить полностью суверенное оборудование на европейском уровне", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции GLOBSEC в Братиславе в мае прошлого года. "Давайте будем благодарны и поблагодарим Соединенные Штаты. Но эта администрация будет существовать вечно?" – задался вопросом Макрон, намекая на перспективу президентских выборов в США в 2024 году. "Вот почему европейская оборонная опора НАТО необходима", – заявил французский лидер.



Действительно, администрация американского президента Джо Байдена, которую имел в виду французский президент, доживает последние месяцы. Вероятность возвращения в Белый дом предыдущего президента растет, поэтому Европа начинает вооружаться, не дожидаясь угроз Дональда Трампа.



Урсула фон дер Ляйен, выступая вчера в Праге на упомянутом выше GLOBSEC Forum, отметила, что Европа не отказывается от НАТО, но при этом намекнула, что должна быть самодостаточной в части, касающейся обороны и оборонной промышленности. И это движение к самодостаточности уже началось. Председатель ЕК отметила, что европейская "оборонная промышленность также шагнула к новой реальности". Она уточнила: "Мы возобновили работу производственных линий. Мы разместили новые заказы и сокращаем бюрократическую волокиту, чтобы производить все больше и больше".



Далее она сказала: "Но этого недостаточно. Реальность такова, что даже если европейцы серьезно отнесутся к текущим угрозам безопасности, потребуются время и огромные инвестиции для реструктуризации нашей оборонной промышленности. Наша цель должна заключаться в создании оборонного производства континентального масштаба".



Итак, если в Старом Свете действительно появится мощный ВПК, сопоставимый по своим масштабам и возможностям с американским, то Европа быстро начнет преодолевать свое нынешнее отставание от США по военным расходам. Рост таких расходов в Старом Свете будет энергично лоббироваться европейским ВПК. Источник - fondsk.ru

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