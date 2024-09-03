Казахстан призвали жить по средствам. Страну готовят к бюджетной и налоговой реформам, - Къ

00:35 04.09.2024

03.09.2024,



Открытие сессии парламента Казахстана, по традиции начинающееся с послания президента Касым-Жомарта Токаева к народу, в этом году заметно отличалось от прежних. Если в 2022–2023 годах послания описывали концептуальные принципы строительства "нового Казахстана", то в 2024 году главными темами стали вызовы и проблемы, стоящие перед страной. Они, как и предложенные главой государства решения, похожи на российские: дефицитный бюджет при потребности в инвестициях и повышении благосостояния населения требует наращивания сбора и перераспределения доходов - и подталкивает власти страны к повышению налогов, введению прогрессивной шкалы для физлиц, экономии госрасходов и реформам в банковском секторе.



Выступления Касым-Жомарта Токаева в 2022 и 2023 годах носили концептуальный характер, что было видно даже из названий - "Справедливое государство, единая нация, благополучное общество" и "Экономический курс справедливого Казахстана". В заголовке же послания этого года стало больше конкретики: "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" - в рамках этой конструкции президент Казахстана в часовом выступлении постарался высказаться по всем аспектам жизни казахстанского общества. В частности, господин Токаев дал ответы на два ключевых вопроса, поддержав прямые выборы акимов (глав местных администраций) и назначив референдум о возможности развития в Казахстане атомной энергетики на 6 октября.



Впрочем, главными в послании оказались экономические вызовы, стоящие перед Казахстаном при общем курсе на "экономический рост при снижении социального неравенства и усилении среднего класса" (формула, отметим, за вычетом "среднего класса" практически повторяет политику, реализуемую властями РФ).



Для этого потребуется нарастить эффективность госуправления и провести целый ряд реформ. Ключевыми названы "дисбаланс между денежно-кредитной и фискальной политикой", проблемы "инвестклимата и условий для ведения бизнеса" и вопросы "раскрытия промышленного потенциала страны". Президент Казахстана потребовал от правительства и Нацбанка "стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику", пересмотреть их налогообложение и принять "новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности".



Отдельно "большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств" глава государства назвал двухлетнее неисполнение доходной части республиканского бюджета. Правительство вынуждено прибегать к дополнительным трансфертам из Национального фонда для покрытия бюджетного дефицита. По оценкам экспертов, план по доходам и в этом году (16 трлн тенге без учета трансфертов из Нацфонда) будет недовыполнен на 3 трлн тенге. "Если к этому добавить дефицит в 3 трлн тенге, дыра в бюджете составляет примерно 25% расходной части",- говорит директор Центра прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков. По одобренным же правительством бюджетным проектировкам на следующий год объем трансфертов из Нацфонда вырастет еще - до 5 трлн тенге.



Как президент Казахстана потребовал от правительства цифровых и проектных либеральных реформ

Выход из ситуации - "жить по средствам", заявил вчера глава Казахстана. "Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов",- потребовал он в послании. Также среди требований - создание условий для роста деловой активности и частных инвестиций. "Перезагрузить существующую систему призван новый Налоговый кодекс. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан",- заявил президент Казахстана, при этом согласившись на перенос срока его введения в действие с 2025 года на 2026-й для качественной проработки. Глава Казахстана обозначил три ключевых момента предполагаемой реформы налогообложения: это повышенная ставка налогообложения для банков (по данным господина Кысыкова - включая рост с 20% до 25% ставки по доходам, которые не связаны с бизнес-кредитованием), прогрессивная шкала налогообложения физлиц и инвентаризация льгот. "По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес",- заявил Касым-Жомарт Токаев.



Александр Константинов, Олег Сапожков

Газета "Коммерсантъ" №159 от 03.09.2024, стр. 2