БРИКС – перспективы Кыргызстана от участия в этой организации, - Исмаил Даиров

00:52 04.09.2024

3 Сентября 2024

БРИКС – перспективы Кыргызстана от участия в этой организации

Автор: Исмаил Даиров



В Сети появилась информация что Турция подала официальную заявку на членство в БРИКС, надо полагать, что внешнеполитическое ведомство этой страны оценило перспективы от членства в этой организации принимая такое решение.



Как известно, следующий саммит БРИКС состоится октябре в Казани под председательством президента России В.Путина и, по-видимому, на нем заявка Турции, как и других стран, будет рассмотрена главами государств этой организации.



Следует отметить, что в настоящее уже 40 стран подали заявки на участие в этой организации, среди которых и соседний Казахстан. Очевидно, что данная организация набирает свой вес и влияние в условиях "тектонических процессов глобальной трансформации" и будет все более активно влиять на процессы в мировой геополитике и экономике.



В сентябре прошлого года автором была опубликована статья "Кыргызстан – финансовый и экологический центр нового мира", где уже рассматривался вопрос о перспективах членства нашей страны в этой организации и предлагались соответствующие инициативы-предложения по этому вопросу. Приведем некоторые выдержки из той статьи.



"Учитывая, что Россия является локомотивом ЕАЭС и одним из учредителей БРИКС, а рядом с нами находится другой учредитель этой организации - Китай, то наша инициатива при ее грамотном и последовательном продвижении может получить поддержку с их стороны со всеми вытекающими отсюда последствиями как для экономики, так и для международного престижа и авторитета нашей страны.



Следующий саммит БРИКС в 2024 году должен состояться в России, в Казани, и нам нужно подать заявку на участие в нем с тем, чтобы уже на нем выдвинуть такую инициативу. Если не успеем оформить членство в этой организации к следующему саммиту в Казани, то хотя бы принять участие в нем в качестве наблюдателя и заявить на предстоящем саммите о своей инициативе.



Думается, что Россия и Китай внимательно рассмотрят нашу инициативу в контексте идущих процессов сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс-один путь", которые также анализировались в соответствующих авторских статьях.



Понимая какую роль, играют Россия и Китай в этих объединениях, инициатива такой маленькой страны как Кыргызстан может встретить понимание и поддержку со стороны и других стран ЕЭАС и БРИКС, главное успеть застолбить эту инициативу и последовательно проводить ее на других международных форумах и встречах."



Очевидно, что в интересах России было как можно больше членов-стран с которыми она в тесных отношениях сотрудничества и если бы мы подали такую заявку на членство в БРИКС, то могли бы проводить свои национальные интересы, о которых говорится в вышеупомянутой статье, а также в ряде других по геополитической проблематике.



В Сети можно найти много аналитических материалов о роли, месте и перспективах БРИКС в текущих турбулентных процессах в различных аспектах – финансово-экономических, энергетических, транспортных, торговых, геополитических и т.д.



В недавно вышедшей статье отечественного автора М.Мусабаева "Добро и зло международных торговых путей" дается весьма интересная и содержательная картина актуальности транспортно-логистических вопросов, которые лежат в основе геополитических инициатив и экономических России и Китая, которые и лежат в основе политики БРИКС, но встречающих противодействие со стороны других развитых стран, поскольку подрывают основу их могущества.



В частности, по китайской инициативе "один пояс-один путь" он пишет, что "если таковой проект осуществится, это, как минимум, на треть сократит объемы перевозок из Азии в Европу морем и без участия России это сделать невозможно, … Вот в чем фундаментальный Интерес и Выгода для двухсторонних стратегических отношений России и Китая, и обе стороны это прекрасно понимают."



Думается, что и страны БРИКС, как и кандидаты на членство в ней, это также прекрасно понимают. Это же понимают и страны противоположного лагеря и предпринимают все возможное чтобы препятствовать реализации планов по дальнейшему расширению и усилению БРИКС.



По мнению некоторых аналитиков заявка Турции может говорить о том, что система BRICS Pay, которая должна стать альтернативой доллару в новом валютном мире наращивает своих возможных участников.



В этом ряду стоит и недавнее громкое задержание владельца Telegram Павла Дурова, которое по мнению ряда аналитиков связывается с возможностями использования его мессенджера в качестве цифровой платформы для проведения платежей независимо от западных цифровых платформ.



Подчеркнем, что как указанная статья М.Мусабаева, так и заявка Турции и задержание П.Дурова, проливают свет на многие текущие геополитические процессы в современном мире – СВО на Украине, начавшиеся разброд и шатания в странах Европы, процессы на Ближнем Востоке, Африке и в других регионах мира, включая и Центральную Азию.



Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что заявка Турции и Казахстана на членство в БРИКС еще раз подтверждает то, о чем писалось в ряде статей последних лет по геополитической проблематике – нам необходимо в корне переосмыслять основные направления внешней и внутренней политики в соответствии с трендами "тектонических процессов глобальной трансформации"!



И не только переосмыслять, но и практически перекладывать курс развития государства в соответствии с этими трендами. И пока еще есть время до предстоящего саммита БРИКС успеть подать заявку на членство и принять в нем участие хотя бы в качестве наблюдателя, с тем чтобы начать продвигать интересы и инициативы нашей страны на площадке этой организации.



Исмаил Даиров



03.09.2024