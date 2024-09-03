Эстонские власти пытаются окончательно ликвидировать Эстонское православие, - Милена Фаустова

00:55 04.09.2024 3.09.2024



Эстонская церковь всуе отказалась от Московского патриархата



В Кишиневе репетируют сценарий Таллина и Киева

Милена Фаустова



Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс неоднократно пытался убедить игумению Филарету (Калачеву) в необходимости сменить юрисдикцию Пюхтицкого монастыря. Фото МВД Эстонии

Власти Эстонии отказываются принять переименование Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), на котором настаивали ранее. 20 августа в Таллине состоялась вторая сессия Собора ЭПЦ МП, основной задачей которого, как пишет официальный церковный ресурс, было "утвердить пути достижения большей административной самостоятельности церкви с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с государством". По итогам заседания решено отредактировать церковный устав, убрав из него упоминания Московского патриархата, а также закрепить "самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских". Помимо прочего принято решение изменить и само название ЭПЦ МП на "Эстонская православная церковь".



В ЭПЦ МП не скрывают, что эти шаги были предприняты по рекомендации Министерства внутренних дел Эстонии, которое с начала нынешнего года требовало, чтобы эта религиозная организация полностью отделилась от Русской православной церкви. Напомним, что Эстонская православная церковь представляет собой самоуправляемую структуру РПЦ. 6 мая Рийгикогу (парламент) принял заявление, в котором объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим политику РФ. А несколько дней спустя в интервью местным журналистам глава Министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс рассказал, что считает точку зрения патриарха Московского и всея Руси Кирилла ересью. В конце мая власти Таллина решили прекратить аренду офисных помещений ЭПЦ МП. Первым делом изменения затронули здание церковной канцелярии на улице Пикк. Духовенство должно было освободить его до 21 июля. Однако, судя по всему, этого пока не произошло. 30 июля иерархи встретились с представителем МВД Эстонии Райво Кюйтой. Были достигнуты некоторые договоренности, после чего в МВД республики заверили, что "не собираются закрывать церкви или препятствовать богослужениям".



Любопытно, что решение о независимости и переименовании ЭПЦ МП было принято не только в день, когда Эстония отмечала 33-ю годовщину своей независимости, но и когда в Киеве Верховная рада проголосовала за принятие закона № 8371, фактически запрещающего деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в Украине. А ведь УПЦ, пытаясь доказать властям страны свою лояльность, еще в мае 2022 года изменила церковный устав, убрав из него все связи с РПЦ.



Как и украинские, эстонские чиновники заявили, что просто убрать "МП" недостаточно. "У нас есть четкие ожидания, чтобы это были не косметические административные изменения, а серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата", – заявил Ляэнеметс. "К сожалению, в этом отношении все еще существуют сферы, вызывающие обеспокоенность. По сути, желанием государства было и остается отделение действующей в Эстонии православной церкви и ее прихожан от сферы влияния Московского патриархата, но даже это решение Собора не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Уже один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха на действующую здесь церковь. Кроме того, сессией Собора по интернету руководил митрополит Евгений (Решетников), которому не был продлен вид на жительство в Эстонии по соображениям безопасности. Несмотря на это, он продолжает оставаться официальным главой действующей здесь церкви", – добавил глава ведомства.



Митрополит Евгений (Решетников) был выдворен из Эстонии в начале февраля 2024 года. Религиозной организацией он руководит из Москвы. В ЭПЦ МП заявили, что такой расклад их вполне устраивает и духовенство не собирается менять Решетникова на кого-то другого, более подходящего властям балтийской страны.



В эстонском министерстве также пояснили, почему не могут утвердить новое название церкви. "Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр, и не может вводить в заблуждение, и, к сожалению, новая форма названия этим требованиям не соответствует. Теоретически новая форма названия могла бы быть приемлемой, если бы она как организация объединила под собой все эстонские православные общины и православных верующих, но, по сути, она этого не делает", – подчеркнул Ляэнеметс.



Против переименования ЭПЦ МП выступило духовенство из параллельной православной структуры – Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), которая находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. Ее глава митрополит Стефан Хараламбидис заявил, что наименование "ЭПЦ" принадлежит его структуре. Напомним, что ЭАПЦ была восстановлена в Эстонии в начале 1990-х годов и существует параллельно с ЭПЦ МП. При этом власти республики вплоть до 2002 года отказывали в официальной регистрации церкви Московского патриархата. Однако в октябре 2002-го тогдашний министр внутренних дел Айн Сеппик подписал с митрополитом Корнилием (Якобсом) меморандум о намерениях. Кстати, изначально ЭПЦ МП хотела зарегистрироваться без приставки "Московский патриархат", но руководство республики и священноначалие ЭАПЦ выступили против этого. Еще весной 2000 года Синод ЭАПЦ принял решение, что наименования "Эстонская апостольская православная церковь" и "Эстонская православная церковь" являются тождественными.



"Эстонская апостольская православная церковь получила томос, служащий основанием для ее деятельности, от Константинопольского патриархата в 1923 году. В 1945 году Московский патриархат распустил Эстонскую православную церковь и начал канонически незаконную деятельность в Эстонии. Эстонская апостольская православная церковь после многолетнего сохранения своей преемственности в изгнании в период оккупации в 1993 году возобновила деятельность на территории Эстонской Республики, и в 1996 году Константинопольский патриарх Варфоломей восстановил томос 1923 года. На английском, французском и греческом языках Эстонская апостольская православная церковь использует название "Эстонская православная церковь" на основании исторической преемственности", – утверждает Хараламбидис. Он еще в марте обратился к ЭПЦ МП "с братским предложением восстановить каноническую легитимность и разрешить сложившуюся ситуацию путем учреждения русского викариатства в Эстонской апостольской православной церкви".



Викарий Таллинской епархии ЭПЦ МП епископ Тартуский Даниил (Леписк) пояснил, что вариант объединения с ЭАПЦ неприемлем, поскольку "ни руководство, ни прихожане не согласны с таким переходом". По мнению Леписка, наиболее вероятный вариант – автокефалия, однако на практике, по его словам, "это процесс очень продолжительный, который, как показывает история, может затянуться на годы, десятилетия и даже на более длительный срок".



Пример тому – Латвийская православная церковь (ЛатПЦ), которая также считается самоуправляемой в структуре РПЦ. В октябре 2022 года ее священноначалие попросило патриарха Кирилла предоставить ей автокефалию, чтобы соблюсти требования принятого в Латвии закона. За полтора месяца до этого, 8 сентября, Сейм Латвии проголосовал за поправки к закону "О Латвийской православной церкви", согласно которым она стала полностью независимой от Московского патриархата.



Тогдашний президент страны Эгитс Левитс назвал эту меру восстановлением исторического статуса ЛатПЦ.



По канону автокефалию церкви, входящей в состав РПЦ и желающей получить независимость, должен даровать Московский патриарх. Одностороннее провозглашение автокефалии считается церковным расколом, которого в ЛатПЦ хотели избежать. Однако поскольку в Москве ответа не дали, то в Риге стали действовать по своему усмотрению. Летом 2023 года митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) возглавил чин хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского. В РПЦ самоуправство не одобрили. Синодом было решено, что ситуация с ЛатПЦ будет обсуждена на Архиерейском соборе, но собрать его Московский патриархат не может уже несколько лет.



Поэтому эстонское духовенство действует осторожно. На сайте организации все еще присутствует название "Эстонская православная церковь Московского патриархата", а в уставе – все связи с РПЦ вплоть до фразы: "ЭПЦ МП получает святое миро от патриарха Московского и всея Руси".



Московский патриархат предпочитает не комментировать решение Собора ЭПЦ МП. Складывается ощущение, что все происходит при негласном согласии главы РПЦ. Ведь когда 27 мая 2022 года УПЦ убрала из своего устава приставку "МП" и также объявила о своей независимости, в Москве на это среагировали мгновенно. Уже 29 мая было созвано экстренное заседание Синода РПЦ, на котором постановили, что изменения в уставе УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке на предмет их соответствия" правилам Московского патриархата. В РПЦ до сих пор считают Украинскую церковь своей составной частью.



В сложном положении оказался Пюхтинский женский монастырь в Эстонии. Находясь на территории ЭПЦ МП, он подчиняется непосредственно патриарху Кириллу. Здесь не помогут никакие изменения устава. Еще в конце апреля с.г. министр МВД Эстонии приезжал уговаривать руководство монастыря выйти из подчинения РПЦ. Тогда настоятельница обители игуменья Филарета (Калачева) заявила, что "если правительство Эстонской Республики в лице министра внутренних дел настаивает на смене юрисдикции монастыря, то как инициатор процесса правительство само может обратиться к патриарху Кириллу с предложением отмены ставропигиального статуса Пюхтицкой обители". В конце августа на сайте монастыря появилось объявление о сборе пожертвований на юридическую помощь для обители. Услуги будет предоставлять адвокатское бюро Sirel&Partnerid. Оно уже представляет интересы ЭПЦ МП, говорится на официальном сайте религиозной организации. Министерство внутренних дел тоже консультируется по вопросам правового статуса ЭПЦ МП. Подобные услуги ведомству оказывают юристы из компании Ellex Raidla.



Поскольку отказ ЭПЦ от МП не вызвал ни в Таллине, ни в Москве общественного резонанса, примерить сценарий Эстонии и Украины попытались и политики из Кишинева. 29 августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены ликвидировать Православную церковь Молдовы (ПЦМ), которая также входит в состав РПЦ. Однако в партии от слов Шоймару открестились. "То, что сказал Шоймару в эфире, – его личное мнение. Оно не отражает официальную позицию ПДС. Депутат Шоймару не является членом нашей партии, несмотря на то что прошел в парламент по ее спискам. Согласно Конституции страны, церковь отделена от государства и автономна, не вмешивается в политическую деятельность", – сообщила на своем сайте пресс-служба ПДС.



В поддержку ПЦМ неожиданно выступила президент страны Майя Санду. В соцсетях она написала, что "митрополии Молдавии ничего не угрожает, как и митрополии Бессарабии". По словам Санду, за последние четыре года молдавские власти "сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями". "У нас хорошие отношения с обеими. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями митрополии Молдовы и митрополии Бессарабии, я говорю о том, что нам нужны единство и мир ради граждан Молдовы", – подчеркнула президент.



При этом некоторые молдавские политики пытаются раскачать ситуацию с ПЦМ в надежде, что официальный Кишинев все же пойдет по пути Киева и Таллина и потребует от главы Православной церкви Молдовы митрополита Владимира (Кантаряна) отречься от РПЦ. Проправительственные молдавские СМИ в последние дни августа публиковали ряд статей, в которых писали, что в начале сентября около 60 священников ПЦМ должны отправиться в Россию, "где Московский патриархат и Илан Шор проведут для них обучение тому, как действовать перед президентскими выборами и осенним референдумом". Илан Шор – оппозиционный политик, объявленный в Молдавии вне закона.



В ПЦМ не отрицают, что некоторые представители духовенства в августе действительно посещали Россию. "В связи с появлением в прессе ошибочной информации, связанной с недавними паломничествами нескольких священников Православной церкви Молдовы в Российскую Федерацию, мы хотели бы подчеркнуть, что эти паломничества не были организованы и координированы Кишиневской митрополией. В контексте, в котором некоторые могут воспринимать эти паломничества как имеющие политический подтекст, мы хотим твердо подчеркнуть позицию митрополии: Православная церковь Молдовы категорически осуждает участие священнослужителей в политике и пропагандистской деятельности. Священники, вернувшиеся из Москвы, отрицали какую-либо финансовую помощь, полученную от принимающей стороны. Митрополия будет внимательно следить за этим случаем и примет все необходимые меры, чтобы не допустить вовлечения священнослужителей в политическую или предвыборную деятельность", – сообщили 21 августа в пресс-службе ПЦМ.



В ходе заседания Синода РПЦ в конце июля, на котором присутствовал Кантарян, стало известно, что Московский патриархат все-таки помог Кишиневской митрополии в оплате расходов за природный газ. Еще в сентябре 2023 года митрополит Владимир направил на имя патриарха Кирилла письмо, в котором помимо проблем с оплатой газа написал о "насущных обстоятельствах, которые оттесняют Православную церковь Молдовы на периферию молдавского общества" из-за связи митрополии с Московским патриархатом, и выдвинул ряд условий (см. "НГР" от 01.11.23). Патриарх удовлетворил все просьбы Кантаряна. Видимо, в РПЦ понимают, что сохранить в составе Московского патриархата местную церковь шансов больше в Молдове, чем в Украине или Эстонии. Источник - НГ

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