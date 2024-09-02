|ММКЯ-2024. Лин Няннян презентует свой роман-фэнтези
01:31 04.09.2024
С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 5) в Москве пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка - крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, который существует с 1977 года.
07/09
16:30–17:15
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
5. У страниц нет границ (Пав. №5, 1-й этаж, зал 5.4)
ДИСКУССИЯ
Азия: от китайских новелл до ориентального фэнтези
Обсуждение китайских новелл и ориентального фэнтези с авторами и редакторами. Разбор персонажей и ответы на самые интригующие вопросы.
Участники:
Лин Няннян, автор книг "Небесная собака. Том 1. Спасение души несчастного", "Небесная собака. Том 2. Спасение души несчастного", финалист премии "Эксмо.Дебют"
Алекс Го, автор книги "Безмятежный лотос и турнир заклинателей"
Ян Ло, автор книги "Слуга тигра"
Юй Сы, автор книги "Золотая клетка"
А. Эмбер, автор книги "Карп, который мечтал стать драконом"