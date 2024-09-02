В России стали изымать имущество укр-олигарха Ахметова. Что-то новенькое

01:35 04.09.2024 Ринат Ахметов спонсирует террор на заработанные в России деньги. Пора с этим покончить



Павел Котов

автор издания Украина.ру



Казавшийся когда-то бездонным кошелек украинского олигарха Рината Ахметова продолжает "худеть". На этот раз бизнесмен лишился 1,5 км железнодорожного полотна в Белгороде и других активов в российских городах



Российский бизнес "Метинвеста"



Не первый месяц Белгород является мишенью для террористических атак киевского режима: ВСУ обстреливают город из РСЗО, атакуют ударными дронами, продолжают гибнуть мирные жители. До недавнего времени, параллельно с этим, украинский олигарх Ахметов спокойно продолжал набивать карманы за счет своих активов в РФ, в том числе в Белгороде.



Как водится в таких случаях, цепочка компаний, учредителей и конечных бенефициаров была максимально запутанной.



Чтобы разобраться в ней, нужно понимать, что из себя представляет бизнес-империя Ахметова и насколько глубоко она пустила свои щупальца в России.



Главный актив предпринимателя – инвестгруппа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), единственным владельцем которой числится Ахметов. Эта структура владеет широкой палитрой предприятий и компаний в многочисленных сферах: металлургия, энергетика, банковский сектор, сельское хозяйство, недвижимость и т.д.



Горно-металлургические активы Ахметова сконцентрированы в его компании "Метинвест", в которую инвестирует СКМ. Под крылом "Метинвеста" работает его "дочка" - "Метинвест Евразия".



Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу



Именно последней принадлежит пансионат "Горняк" в Краснодаре (зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью) и ООО "Белгородметаллоснаб", арест на которые был наложен в прошлом году.



В августе этого года арест продлили, такой же санкции вдобавок подвергли участок железнодорожного полотна в Белгородской области, длиной 1,35 км. Он также принадлежит "Метинвест Евразия".



Из открытых источников известно, что одновременно с этим арестованы были и другие российские активы Ахметова: доли в нескольких компаниях, сооружение и 10 зданий в Севастополе, 6 зданий в Симферополе, земельный участок в Белгороде площадью 75 301 кв. м, а также денежные суммы в банках и автомобили. В довесок под арест попали металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн.



Все это добро будет находится под арестом до декабря, потом этот срок может быть продлен.



Почему взялись за имущество Ахметова?



Всерьез за активы украинского бизнесмена взялись лишь год назад, при том, что уголовное дело против него было открыто в России еще в 2020 году. В вину олигарху ставят финансирование терроризма, в том числе таких структур, как "Азов"*, в т.ч. через свои российские структуры.



Установлено, что финансовая подпитка подразделений украинской армии со стороны компании Ахметова идет с апреля 2022 года. Речь идет о сумме в десятки миллионов рублей, которые прогоняли через московский счет "Метинвест Евразия".



Деньги оседали в Первом международном украинском банке, который также принадлежит Ахметову. Оттуда их уже распределяли по конкретным вооруженным формированиям.



"Учитывая, что денежные средства перечислены для финансирования терроризма, имеются достаточные основания полагать, что имущество ООО "Метинвест Евразия", а также дочернего ООО "Белгородметаллоснаб" и учредителя - частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест", включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей", - говорится в сообщении следствия.



Сообщается, что "Метинвест Евразия" подавала апелляцию на решение суда, однако ее не удовлетворили.



Примечательно, что вскоре после начала СВО доходы "Метинвест Евразия" быстро упали на 74%, за 2022 год оборот составил почти 15 млрд рублей. Не исключено, что такой обвал имел причины, не связанные с бизнесом, а именно вывод денежных средств, например, на те же нужды ВСУ.



От любви до ненависти и обратно



Когда-то богатейший украинец, Ахметов переживает сегодня не лучшие времена. Все пошло наперекосяк еще до начала СВО, когда олигарх попал в опалу в рамках показательной порки, которую устроил Владимир Зеленский крупнейшим бизнесменам страны.



Тогда еще легитимный президент Украины под давлением Запада изобразил попытку отодвинуть олигархат от власти и сузить им кормовую базу, протащив через парламент т.н. закон о деолигархизации. Правила игры киевского режима с крупнейшими бизнесменами изменились, олигархам, например, нужно было избавиться от собственных телеканалов и других СМИ, которые принадлежали им со стародавних времен.



Ахметов подчинился, однако обиду затаил. Более того, вынес сор из избы. Еще и под нос американцам: в интервью The Washington Post он разразился критикой в адрес Зеленского.



"Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которого придерживаются все развитые страны, а не популистскими законами. Ни в США, ни в ЕС нет закона об олигархах, который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании", - заявил он тогда.



Взаимоотношения между Ахметовым и Офисом президента в итоге испортились напрочь, дошло до того, что Зеленский обвинил бизнесмена в подготовке переворота, который якобы намечался на начало декабря 2021 года.



Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не российская спецоперация. Ахметов вовремя смекнул, что настала удобная пора откупиться от Зеленского в обмен на неприкосновенность своего бизнеса. Так оно и случилось. По информации журнала Forbes, бизнесмен сам позвонил главе государства и предложил заключить мир. Как итог – Ахметов регулярно отстегивает солидные суммы на нужды армии и правительства, а в обмен продолжает делать свой гешефт.



В первом полугодии 2022 года, например, олигарх выплатил в госбюджет более 1,2 млрд евро налогов, став на тот момент крупнейшим частным налогоплательщиком в стране.



Миллиардом меньше



К слову, о гешефте. С началом СВО состояние Ахметова перешло в режим шагреневой кожи. Сильным ударом по капиталам олигарха стала потеря Украиной Мариуполя, а вместе с ним заводов "Азовсталь" и им. Ильича, которые являлись основным источником дохода Ахметова в сфере металлургии.



Бывший владелец этих предприятий пытается отбить потери в суде, в частности, в Европейском суде по правам человека, однако шансы получить какие-то "компенсации" от России стремятся к нулю, даже в случае положительных решений этих инстанций.



Вообще, все события в Донбассе крайне негативно сказались на состоянии Ахметова. По оценкам Forbes, две трети его капиталов были сконцентрированы именно в этом регионе.



Не все ладится у бизнесмена и с угледобычей. В начале текущего года президент РФ Владимир Путин одобрил покупку российской компанией "Лучшее решение" акций АО "Донской антрацит" и "Шахтоуправление Обуховская" в Ростовской области, которые также принадлежали Ахметову.



В апреле этого года Forbes опубликовал очередной список богатейших людей планеты. Ахметов уже традиционно возглавил этот список в части украинцев. Его состояние составило 4 млрд долларов, хотя еще годом ранее оно оценивалось на 1,7 млрд больше.



Еще один маркер неважного состояния дел у Ахметова – продажа принадлежащих ему самолетов. Две недели назад издание "Украинская правда" сообщило о том, что на продажу выставлены самолеты Airbus A319-133X(CJ), Falcon 7x M-SCMG и Falcon 7x – P4-SCM. Все они принадлежат структурам Ахметова. В пресс-службе олигарха информацию о самолетной распродаже подтвердили.



Все они были куплены более 10 лет назад, их стоимость сейчас определить трудно. Известно, что тот же Falcon мог стоить 100 млн долларов, а Airbus – 80 млн.



При этом украинские журналисты утверждают, что в этом году на воду спустили новую яхту Ахметова, которую строили последние шесть лет. Ее стоимость оценивают в 500 млн долларов. Весной это судно, например, видели у берегов Хорватии. СМИ полагают, что ею пользуются родственники "владельца заводов, газет пароходов", так как сам бизнесмен в последние пару лет практически не выезжает за пределы Украины.



Есть версия, что 145-метровая яхту тоже хотят сбагрить, однако подходящего покупателя якобы еще не нашли.



Снова в оппозицию?



По мере продвижения российской армии в Донбассе, перспективы Ахметова становятся еще более туманными.



Издание Украина.ру на днях писало, что взятие ВС РФ Покровска (Красноармейска) в ДНР серьезно повлияет на украинскую металлургию, которая и так пребывает на последнем издыхании.



Дело в том, что именно в Покровске находится единственное контролируемое Украиной предприятие по изготовлению металлургического кокса, который производится из коксующихся углей.



После потери этого завода украинская промышленность лишится разом 30-40% кокса, а восполнить этот пробел за счет импорта будет долго и дорого. Данную проблему почувствуют на себе и другие связанные отросли промышленности, просядет экспорт. Прогнозы для властей Украины и вправду удручающие: падение ВВП на 10%, на столько же упадут экспортные доходы.



"Потеря Покровского рудника и фабрики для Ахметова все равно, что "смерть кощеева". И совсем не удивительно, что, как говорят, совсем недавно Ахметов выдвинул Зеленскому ультиматум – мирные переговоры, или он снова начинает вкладываться в оппозиционную деятельность по полной, и на Украине, и через лоббистов на Западе", - писал ранее в своей колонке в издании Украина.ру политтехнолог Михаил Павлив.



На кону крах или жизнь бизнес-империи Ахметова, которую он так долго строил, подчеркнул эксперт.



*Деятельность организации запрещена в РФ



Подробнее о значении Покровска для украинской металлургии - в материале издания Украина.ру Дальше - хуже: что ждет украинскую металлургию после Покровска. Источник - Ukraina.ru

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