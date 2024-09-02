Жителю Самарканда за пропаганду СССР суд запретил 3 года пользоваться интернетом

02:18 04.09.2024

Житель Самарканда, агитировавший за восстановление СССР, получил ограничение свободы



Суд приговорил 74-летнего жителя Самарканда, агитировавшего за восстановление СССР, к трем годам ограничения свободы. Согласно материалам делам, он публиковал в Telegram материалы о том, что "независимость Узбекистана носит поверхностный характер и что бывший Советский союз официально не распался".



Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинен в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. "Газета.uz" изучила решение суда.



Согласно материалам делам, гражданин Э. Хасанов окончил Самаркандский государственный университет в 1979 году, два года преподавал математику в вечерней школе №11 в Самарканде, а затем работал в организации "Ватанпарвар", где вышел на пенсию в 2011 году.



В решении суда отмечается, что в 2021 году он начал слушать выступления россиянина Олега Туришкина. Гражданин России спросил его, подавал ли он заявление на выход из гражданства СССР, а затем, услышав, что он этого не делал, включил его в группу "Гос. реестр СССР" и направил ему через почту свидетельство о гражданстве СССР.



Хасанов познакомился через YouTube с мужчиной по имени Алексей Иванович и 3 января 2023 года отправился в Москву, где познакомился с лицами, которые собирали сторонников для "восстановления Советского союза", поскольку это государство "по закону еще не распалось". Они также заявляли о скором возвращении конституции и законов времен Иосифа Сталина и объединении в союз 15 его бывших республик.



В марте прошлого года подсудимого добавили в Telegram-группу "Узбекская ССР/СССР", где он публиковал материалы о том, что "независимость Узбекистана носит поверхностный характер, что бывший Советский союз официально не распался, что 15 республик, входившие в него, с помощью США самовольно объявили о своей независимости и что скоро бывшие союзные республики снова войдут в состав СССР".



Согласно заключению комплексной судебной политико-лингвистической экспертизы, в его материалах существуют идеи, открыто призывающие к неконституционному изменению существующего государственного строя Узбекистана.



Он также опубликовал в Telegram-группе статью "Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков города Самарканда" (ВКПБ), которая считается его "отчетом в качестве секретаря ВКПБ по Самаркандской области".



Обвиняемый не признал вину, но попросил суд смягчить наказание.



Суд признал Хасанова виновным по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан / наказываются штрафом до 600 базовых расчетных величин или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет) и с учетом ряда обстоятельств (ему 74 лет, он - пенсионер, ранее не судим) назначил ему 3 года ограничения свободы.



Осужденному запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00, менять место жительства без разрешения надзорного органа, покидать территорию Самаркандской области и пользоваться интернетом.