 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку
07:19 04.09.2024

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление об отставке министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний, написал спикер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). К своему посту он также приложил снимок заявления министра.

Дмитрий Кулеба возглавил украинский МИД 4 марта 2020 года. По данным источников "Украинской правды", новым министром иностранных дел может стать его первый заместитель Андрей Сибига, который работает в ведомстве с апреля.

Дмитрий Кулеба за время своего нахождения на посту спровоцировал несколько дипломатических скандалов. В частности, в сентябре 2023 года он резко отреагировал на отказ главы МИД Германии Анналены Бербок передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявив ей: "Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время". В августе этого года во время выступления на форуме в Польше министр сказал, что в 1947 году "украинцы были принудительно переселены из украинских территорий на проживание в разные места Польши", и сравнил это с Волынской резней. Это вызвало недовольство польских властей - его раскритиковали, в частности, премьер Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Вчера, 3 сентября, президент Украины Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурмы. В отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук. Также заявления на увольнение написали еще три министра.

О военном конфликте на Украине - в публикации "Ъ" "Пекин предложил всеобъемлющее".

Лаура Кеффер

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Источник - Коммерсантъ
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