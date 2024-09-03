Катастрофа ВСУ под Угледаром, невероятный прорыв ВС РФ в Пречистовку, - Р.Маркуш

09:15 04.09.2024 Враг в ужасе от темпов продвижения российских войск и "морально готов" отступать до Днепропетровска

Радомир Маркуш



3.09.24



Ситуация вокруг Угледара для ВСУ стремительно ухудшается. Это признают и вражеские источники. Наши войска дерзкой атакой ворвались в Пречистовку севернее Новомайорского, после чего начал вырисовываться будущий охват Угледара не только с восточного, но и с юго-западного направления.



Интенсифицированы обстрелы позиций врага западнее города. Основные дороги в него перерезаны, противнику остались пути отхода только вдоль лесопосадок на северо-запад, которые простреливаются с террикона шахты "Южнодонбасская". Тем не менее господствующая высота, на которой стоит Угледар, уже сыграла в его пользу не один раз.



Западные обзорщики с тревогой признают, что на Угледарском направлении к северо-востоку от города армия России имеет значительные успехи. Как пишет самостийный военный эксперт Роман Свитан, речь идет о важнейшей оборонительной позиции захисников на фланге Угледара.



"В Сети появилось видео с российскими солдатами на шахте [„Южнодонбасская" - „СП"]. Похоже, что уже большая часть позиций там контролируется российскими войсками", - сокрушается "главная говорящая голова Зе-телеэфира". Он опасается за гарнизон Угледара, который может оказаться в "котле".



Еще один бандеровский всезнайка Богдан Мирошников заявил, что русские воспользовались переброской элитных "Черных запорожцев" на Покровское направление. Он пишет: "Наш левый фланг уже находился под угрозой долгое время, но сейчас это приобрело катастрофические масштабы. Велик риск потери одной из господствующих высот, что уже позволит сформировать врагу клещи с нашего левого фланга. На наш правый фланг кацап также начал довольно ощутимо давить".



Подробности с украинской стороны привел любимец ГУР Роман Погорелов, ведущий заблокированного в нашей стране паблика DeepState. По его данным, "Пречистовку ВСУ оставили в 10 часов 2 сентября. Утром российская БМП проехала через Золотую Ниву до Времеевки, и ее никто не атаковал. Никаких боев здесь сейчас нет. Все вокруг горит и идет мелкий дождь". А далее DS "захрюкал" про лютую зраду: "Проїхал 18 км в тилу".



Зе-боты разгоняют нарратив, что Пречистовка и Водяное стали дотационными населенными пунктами, то есть потери в них превышают "военную ценность". Собственно, чего мелочиться-то, сразу бы объявили всю территорию до Днепра "дотационной".



Украинская "телега" рисует "тревожную картину дня": "2 сентября тяжелая ситуация была в Водяном, там кацапы на 4 ВВТ с десантом залетели в деревню. Последних пытаются выкурить, но бои продолжаются. Кацапы зашли и на территорию шахты "Южнодонбасская № 1".



"Утром на Пречистовку ехали две колонны, которые объединились в одну из 8 единиц бронетехники, смогли заехать в деревню со стороны Павловки. Идет ожесточенный бой".



Админ 79-й "Таврiйськой" бригады со слов побратимов, участников обороны Пречистовки, вынужден признать: "Орки наскоком взяли на плечах Пречистовку. Сразу же подвели технику, возвели мосты и дернулись в сторону Новоукраинки. Она находится в тылу у Угледара. Продвижение, в сравнении с последним годом на этом направлении, стремительное. Наши соседние бригады в скором порядке формируют подразделения сдерживания".



В обороне противника на Донбассе началась паника

Согласно оперативке офицера Генштаба ВСУ, слившего информацию киевскому экспертному сообществу, от Павловки до Пречистовки русские штурмовики с ходу форсировали реку Кашлагач и закрепились в посадках. Судя по всему, их главная задача - вскрывать украинские артиллерийские расчеты с целью эффективной контрбатарейной борьбы для того, чтобы обеспечить массированный подвоз своей техники к Угледару.



С нашей стороны ситуацию на Угледарском направлении прокомментировал Юрий Подоляка: "Наши части не только взяли руины шахты „Южно-Донбасская", но и смогли зайти в н.п. Водяное. Причем противник их не может выбить до сих пор. А значит, парни закрепились. Ну и… заход в Пречистовку также был успешный. Наши группы до сих пор там и закрепляются".



Таким образом, помимо активных действий в Селидове, Украинске и Желанном Первом, российские войска активизировались на Угледарском направлении. "Ситуация на восточном фронте критическая и продолжает ухудшаться: ВСУ уже "морально готовятся к обороне Днепра", - пишет в немецкой "Бильд" (Bild)* Юлиан Репке, называющий себя OSINT-аналитиком. Гитлеровский недобиток в ужасе от того, что ВС РФ продвигаются быстрее, чем летом 2022 года, и цитирует украинских солдат, с которыми он держит связь: они "едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ на отступление. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта".



Попытки главкома Сырского стабилизировать фронт перетасовкой бригад вызывает у бандеровцев неприятие и подозрение в предательстве. Вывод 72-й бригады из Угледара даже Зе-пропагандисты считают неправильным решением. Шахтерский город "Черные запорожцы" знают, а Селидово - нет. Именно поэтому сейчас "херои" массово записываются в "двухсотые" на новом месте, тогда как сменившие их "мобики" не могут остановить русских солдат.



* Издание "Bild на русском" признано иноагентом решением Минюста РФ от 26 июля 2024 г.



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Успехи ВС РФ в Селидово и Украинске – итоговая сводка Readovka за 3 сентября

Андрей Холдин вчера в 20:05

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 3 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Украинска сразу с двух сторон, сумев закрепиться как на севере, так и на востоке города. ВС РФ полностью освободили Невельское и начали сжимать "карман" от Карловки до Красногоровки, в котором находились ВСУ. Кроме того, наши войска нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором готовили специалистов по РЛС и РЭБ.

ВС РФ наступают от Селидово до Красногоровки



Наступление русской армии на Покровском направлении продолжается, хоть и идет и не такими быстрыми темпами, как на прошлой неделе. На северном его фланге в районе Покровска и Мирнограда ВС РФ, по всей видимости, решили взять оперативную паузу для подготовки к штурму городской агломерации. Тем более сообщается, что противник смог наскрести резервы для укрепления своих частей в данных населенных пунктах. Это совсем не мешает нашей авиации и артиллерии наносить удары по важным для ВСУ объектам в городах, в том числе по местам расположения личного состава неприятеля, уменьшая боеспособность гарнизонов. Однако основные события разворачиваются на южном фланге нашего наступления, которое, ввиду удаленности от Покровска, логичнее называть Кураховским – в честь конечной цели русских войск на данном участке.



ВС РФ продолжают штурм Селидово. Они уже вышли к южной окраине города, заняв здание горбольницы. Таким образом, наши бойцы закрепились на южном берегу реки Соленая вдоль Московской улицы. Русские войска контролируют восточную часть города, а противник удерживает западную. Как сообщается, командование ВСУ перебросило подкрепление в Селидово. Но, несмотря на это, долго удерживать город у украинской армии не выйдет. И дело не только в контроле ВС РФ над отвалом шахты имени Коротченко, господствующим над северо-восточной частью Селидово. Его судьба решается южнее в окрестностях Украинска, где наступление русских войск идет очень активно. Как только наши бойцы овладеют пгт Цукурино, который находится южнее Селидово, противнику придется в экстренном порядке покидать занятые им городские кварталы под угрозой охвата с флангов. В этом случае промедление с отступлением из Селидово для гарнизона неприятеля может закончится фатально. Ведь ВС РФ продвигаются и севернее города со стороны Новогродовки. Понимая опасность происходящего, противник предпринял отчаянную атаку на населенный пункт, которая успехом не увенчалась.



Русская армия проводит успешный штурм Украинска. Информация, подтверждающая это, появилась еще накануне. Наши штурмовики продвигаются в Украинске сразу с нескольких направлений. С востока в город ВС РФ зашли после овладения его предместьем – Лесовкой. Кроме того, наши бойцы закрепились и на севере населенного пункта, в районе улицы Пирогова. Продвижение русской армии здесь говорит о том, что если противник и находится на терриконе шахты "Украина", то он немногочислен и у него нет тяжелого вооружения. В обратном случае нашим бойцам закрепиться на севере населенного пункта вряд ли бы удалось, ведь этот отвал нависает над северо-западом города. Все говорит о том, что сил у ВСУ в Украинске очень мало и надолго их не хватит. Следующей целью наших войск после освобождения города станет Цукурино.



ВС РФ продолжили наступать со стороны недавно занятой Галицыновки. Здесь русской армии также сопутствовал успех, и она не только дошла до села Желанное Первое, но и, продвинувшись, смогла закрепиться в северной его части. Восточнее подразделения ВС РФ начали сжимать Невельский "карман", в котором до последнего сидел окопавшийся противник. При этом был полностью освобожден и одноименный населенный пункт. Неприятель, пытаясь вырваться из "мешка", начал отход с позиций. Так что в ближайшее время "карман", простиравшийся от Карловки до Красногоровки, полностью исчезнет. А ВС РФ получат возможность выйти к Кураховскому водохранилищу (и населенным пунктам по его берегам) сразу с нескольких сторон. Успех русской армии на данном направлении сказывается и на соседнем с ним Южно-Донецком. Киев в своих медиа вынужден признать, что наступление ВС РФ на Курахово сковало силы ВСУ, из-за чего украинская армия фактически не в состоянии остановить прорыв наших войск по флангам Угледара.



Удары по тылам ВСУ продолжаются



На этой неделе русская армия продолжила бить по тылам украинских войск. Сегодня был нанесен ракетный удар по Полтаве, целью которого стал 179-й учебно-тренировочный центр неприятеля. Как сообщается, там занимались подготовкой специалистов по РЛС и РЭБ. Вновь отличилась нардеп Марьяна Безуглая, намекнувшая, что все произошло во время построения личного состава. Причем, судя по всему, речь идет о сотнях уничтоженных ВСУшников, а также иностранных инструкторах.



Удар русской армии оказался настолько результативным, что его не смог проигнорировать Зеленский. Хозяин Банковой сообщил о смерти 41 человека и ранении еще 180. Позже его жена назвала цифру в 47 погибших. Однако в реальности число уничтоженных солдат противника гораздо больше. Одиозный русофоб и экс-нардеп Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о смерти и ранении более 600 украинских боевиков в результате ракетного удара по учебно-тренировочному центру ВСУ. Согласно ряду сообщений, основанных на информации медиа незалежной, речь идет об уничтожении как минимум 190 украинских солдат. Это делает удар русской армии одним из самых результативных с начала СВО. Накануне ВС РФ также поразили цели в тылу ВСУ: были прилеты по объектам инфраструктуры в Харькове, Киеве и Кривом Роге. Как сообщается, в результате в столице незалежной загорелось одно из промышленных предприятий.



Вчера, 2 сентября, главными событиями

дня стали начало охвата Угледара с запада, штурм села Пречистовка и занятие ВС РФ административного здания и технических сооружений шахты "Южнодонбасская 1". Источник - свободная пресса

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