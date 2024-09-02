Задержан аким Илийского района Алматинской области Карасаев. Брал не по чину

09:35 04.09.2024

,

В Алматинской области задержали акима Илийского района Багдата Карасаева, сообщает Zakon.kz.

Информацию 4 сентября 2024 года подтвердили в пресс-службе Антикора.



Расследование ведется по фактам превышения власти или должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями.



Багдат Карасаев взят под стражу.



Должность акима Илийского района он занимает с сентября 2018 года. До этого работал советником акима Алматинской области.



26 августа 2024 года сообщалось, что в Жамбылской области за коррупцию к крупному штрафу приговорили исполняющего обязанности акима района, руководителя отдела финансов этого же района и представителя частной компании.



Ирина Капитанова