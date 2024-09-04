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Украинская школа – искаженная история и пропаганда национализма или взращивание нового "гитлерюгенда", - ФСK
10:04 04.09.2024

04.09.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ

"Защита Украины" - от исторической правды, от разума и от здравого смысла

Дети снова пошли в школу. Родители рассчитывают, что им дадут знания, научат добру и преподадут урок мира.

На самом деле на Украине все совсем наоборот.

Вместо привычного для многих поколений "урока мира" бывшие ветераны-"азовцы" (запрещен в РФ) проводят "урок войны". Украинские боевики, зацикленные на ненависти ко всему русскому, ведут в школах пропаганду национализма и ненависти к России. Десять лет они уничтожали русский Донбасс и теперь идут в школы по всей стране, чтобы насильно заразить вирусом русофобии детей, чтобы взрастить ненависть к России и ко всему русскому. Причем у всех украинских школьников: от тех, кто только пришел в первый класс, до тех, кто пошел в последний.

Все это произошло, конечно, не вдруг. Когда Украина получила независимость, только в Киеве в половине из более 600 школ обучение было на русском языке, а 1 сентября проводили "урок мира". Но постепенно обучение стали массово переводить на украинский язык, а русский убрали. Русскую литературу включили в общий предмет "мировая литература" и размыли русское наследие иностранными произведениями.

К 2000-м годам в русском Киеве осталось примерно 5 школ с русским языком обучения, а всех остальных заставляли учить "гідроген" и "оксиген" вместо водорода и кислорода. Позднее на уроках истории возводили в святыню память жертв "Голодомора – 1933". Для этого в школах массово продвигали культуру смерти: делали детские гробики и ставили надгробные кресты. Да-да, прямо в школе!

Постепенно возвеличивали или придумывали исторические достижения украинцев с древнейших времен до наших дней. Меняли историю Киевской Руси на историю Украины-Руси, а общее с Россией прошлое освещали через призму национализма и хуторства. Причем делалось это постепенно. Сначала "оплевывали" все советские достижения и проводили "декоммунизацию". Затем уничижали вообще все, что было русского или достигнуто в период пребывания Малороссии (как тогда называлась Украина) в составе Российской империи. Так "декоммунизация" постепенно перешла в "дерусификацию", а затем превратилась в русофобию и ненависть к России.

В итоге история, которую сегодня преподают в украинских школах, стала очень странной для любого образованного человека. Возьмем для примера начавшуюся 85 лет назад Вторую мировую. Согласно украинскому учебнику: "1 ноября 1939, ровно через два месяца после начала Второй мировой войны, советские войска оккупировали территории Львовщины. Советская оккупация сопровождалась массовыми депортациями в Сибирь и тотальным уничтожением украинской культуры в Галичине. Оккупация длилась до 22 июня 1941 года, пока Львовщина не была освобождена немецкими войсками".

Вот так вот! Оказывается, фашистские войска напали на Советский Союз не для того, чтобы захватить западные территории СССР, включая Украину. Они просто пришли ее "освободить". Может, и так, если вспомнить фашистский план "Ост", согласно которому планировалось уничтожить порядка 70% местного населения, чтобы "освободить" от него плодородные территории Советской Украины для немцев.

Кстати, Запад немало способствовал и способствует процессу создания русофобов из населения Украины. Например, США финансируют печать 3 миллионов таких вот, с позволения сказать, "учебников" для распределения их в 12 тысячах украинских школ. И вся эта "история Украины" будет вдалбливаться детям в мозг, создавая аналогии для событий сегодняшнего времени. Мол, российская армия нас сейчас оккупирует, но потом придут немецкие (читай: натовские) войска и нас освободят.

Детей в украинской школе специально воспитывают в духе русофобии и настраивают на войну с Россией. С этого учебного года в школах вводится обязательный предмет "Защита Украины". Согласно разработанному учебному плану, все учащиеся (мальчики и девочки) последних классов школы должны будут изучать оружие и военную технику, основы инженерной фортификации и управление дронами, ориентирование на местности и стрелковую подготовку.

Школьников отдельно будут обучать методам поиска и анализа информации из открытых источников (разведывательная дисциплина - OSINT), а также развивать у них "патриотическое сознание". Причем в рамках OSINT обязательно предусматривается "практика на современном оборудовании".

О чем это говорит? Другими словами, детей со школьной парты будут натаскивать на военные действия и привлекать к операциям ЦИПСО, а в целом к информационной войне с Россией. Сначала информационной, а после окончания школы – к тотальной.

Ничего не напоминает? Как по мне, чистый гитлерюгенд в украинском варианте на новом витке борьбы Запада против России.

Пока идет военная подготовка в школах и практика на компьютерах, но затем это приведет к подросткам в окопах и террористическим операциям с использованием детей на территории РФ.

Самое страшное, что даже при достижении целей операции СВО (денацификация и демилитаризация Украины), после постоянной националистической и прозападной пропаганды украинские дети будут иметь искореженную психику, ложные знания истории и ненависть к России, взращенную долгими годами пропаганды.

Именно поэтому России неизбежно придется освобождать (именно освобождать, а не оккупировать) всю территорию Украину и ее граждан. От пресмыкания перед Западом. От войны и национализма. От ненависти к русским, а фактически самим себе.

А украинские земли должны будут снова вернуться в Россию. Так же как они были частью Российской империи и как они были частью Советского Союза. Снова стать частью единого государства. Тогда Москва и Киев, Владивосток и Одесса снова будут одной страной. И "Крым – наш!" будет у всех нас, а 1 сентября снова будут проходить уроки мира.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725433440


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