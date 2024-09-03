Последняя территория компромиссов. Существование Дуровых - краткосрочный паллиатив, - Александр Дугин

10:44 04.09.2024

Последняя территория компромиссов. С

уществование Дуровых - краткосрочный паллиатив

Александр Дугин



В казусе Дурова есть еще одно измерение, на которое пока не обратили внимания. Так как интеграция России в глобальную экономику, где Запад все еще доминирует, за 30 лет стала очень глубокой (по сути, мы приняли отведенное нам место сырьевого придатка в мировом распределении труда), то разом перейти к автаркии после начала СВО или заместить Китаем, Индией, исламскими странами отрезанный санкциями Запад, было практически невозможно. Поэтому Россия вынуждена была пойти на то, чтобы признать промежуточный статус некоторых олигархов - русских по происхождению и источнику обогащения, но сохранивших связи с Западом, не попавших под самые суровые санкции. Дуров - один из них. Абрамович, Дерипаска и ряд других олигархов относятся к тому же типу. Даже часть релокантов может использоваться для этой цели. Импортозамещение не простой процесс (еще больше времени и усилий требует создание собственной суверенной промышленности, почти полностью разваленной начиная с 90-х). Поэтому импортозамещение приоритетно и нуждается в сохранении "серой зоны" - россиян-космополитов, плавающих на дорогих яхтах в нейтральных водах и уклоняющихся от прямого ответа на чьей они стороне. Через них много что проходит, так как влияние на них имеют обе стороны. Там-то и сохраняется последняя территория компромиссов - не принципиальных политических, но экономических, второго уровня. Дуров это наиболее типичный образ.



Но Запад это тоже понимает. И требует определенности. Поле такого нейтралитета постепенно сужается. Это надо учитывать, чтобы правильно определить темпы, тайминг реальной (не на словах) суверенизации российской промышленности и ее стратегии. Существование Дуровых - краткосрочный паллиатив. Он не надолго. Запад прекрасно понимает, что России эта серая зона во многом выгодна. И вот поэтому был захвачен Дуров.



Запад действует системно. В аресте и подписке о невыезде Дурова нет ничего личного. Это переход к следующему этапу войны с нами. Враг ускоряется. Нам придется поступать также.