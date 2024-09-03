 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.09.2024
10:58  РосДепутат Миронов предлагает ввести временный мароторий на предоставление росгражданства мигрантам из ЦА
10:56  Монголы объяснили отказ арестовать Путина... сильной энергозависимостью
10:44  Последняя территория компромиссов. Существование Дуровых - краткосрочный паллиатив, - Александр Дугин
10:04  Украинская школа – искаженная история и пропаганда национализма или взращивание нового "гитлерюгенда", - ФСK
09:35  Задержан аким Илийского района Алматинской области Карасаев. Брал не по чину
09:15  Катастрофа ВСУ под Угледаром, невероятный прорыв ВС РФ в Пречистовку, - Р.Маркуш
07:19  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

02:18  Жителю Самарканда за пропаганду СССР суд запретил 3 года пользоваться интернетом
01:35  В России стали изымать имущество укр-олигарха Ахметова. Что-то новенькое
01:31  ММКЯ-2024. Лин Няннян презентует свой роман-фэнтези
00:55  Эстонские власти пытаются окончательно ликвидировать Эстонское православие, - Милена Фаустова
00:52  БРИКС – перспективы Кыргызстана от участия в этой организации, - Исмаил Даиров
00:35  Казахстан призвали жить по средствам. Страну готовят к бюджетной и налоговой реформам, - Къ
00:34  Все казахстанские дороги получат паспорта
00:13  Монгол шоу дал. Путина в Улан-Баторе встречали как родного, - репортаж А.Колесникова
00:03  Преодолеет ли Евросоюз военно-технологическую зависимость от США? - В.Катасонов
00:00  6 украинских министров подали в отставку. И еще несколько собираются
Вторник, 03.09.2024
18:53  Германия победила свою промышленность, - Сергей Савчук
18:21  Рос-тренер Кержаков ушел из "Кайрата" после оскорбления со стороны владельца-олигарха Боранбаева
18:07  Илья Титов: Арест Дурова открыл ящик Пандоры
17:52  Зеленский хоронит миротворческие попытки Эрдогана, - Камран Гасанов
16:31  Затерянные в космосе: американских астронавтов не на чем возвращать на Землю
12:39  Директор Института теоретической и прикладной механики Сиботделения РАН Шиплюк получил 15 лет. Шпионил в пользу Китая
12:31  Узбекистан. Скончался известный художник Владимир Бурмакин
12:28  Роль Китая в украинском мирном урегулировании не так проста, как кажется на первый взгляд, - Хао Нань
12:14  Цифровые наемники. Борьба с Россией ведется в том числе на киберфронте
12:09  "Расстреляли всех". Зверства морпехов США в Ираке предали гласности
12:07  На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области Узбекистана создан оперативный штаб
12:06  Турецкая шпана в Измире отпинала матросов американского десантного корабля USS Wasp. Одного водили по городу с мешком на голове
12:04  Израиль. Жители страны добиваются от правительства уступок "Хамасу"
12:00  Скончался известный казахстанский режиссер Азиз Заиров
11:57  Зачем Турция рвется в БРИКС, - Bloomberg
11:48  ММКЯ-2024. Мари Ви презентует свой роман-фэнтези "Лис из клана серебра" (анонс, 5/09)
11:47  В Туркестанской области нашли древне-китайский храм и артефакты возрастом более двух тысяч лет (государство Кангюй)
11:40  Смена поколений на политической арене США. Президентская кампания вступила в решающий этап, - Сергей Рогов
10:36  Феномен Харрис. Или смех без причины…, - Дм.Выдрин
09:26  Слепоглухонемые МАГАТЭ и ОЗХО. Что делать? - А.Ростовцев
08:23  Что ждать от нового политического сезона в Казахстане: мнения экспертов
07:44  Ребус внешней политики США. Есть ли принципиальная разница между подходами Трампа и Харрис? - В.Овчинский
07:19  Кабул. Взрыв смертника унес 6 жизней прохожих
06:59  Почему Германии не поможет Тевтобургский лес? - Е.Пустовойтова
06:56  Казахстан призвали жить по средствам. Страну готовят к бюджетной и налоговой реформам, - Къ
06:52  Море волнуется: между Китаем и Филиппинами обострился территориальный спор, - К.Логинова
06:40  Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками "панамский" танкер Blue Lagoon I в Красном море
01:57  Истоки и смысл авторитаризма. Кризис демократии приводит к ее перерождению, - Валерий Гарбузов
01:28  За плохую защиту объектов. Уволен глава "УкрЭнерго" Кудрицкий
01:00  Ситуация на Ближнем Востоке отражает общее положение, сложившееся в мире. Никто не хотел воевать, - Андрей Кортунов
00:52  Новый акт ливийской драмы. Вашингтон не допустит появления в Ливии нового Каддафи, - ФСК
00:25  Глава Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России
00:09  Обыкновенный фашизм. ВСУ массово совершают преступления против мирных жителей оккупированных районов, - В.Мацевич
00:01  Соединенные Штаты арестовали (украли) самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Последняя территория компромиссов. Существование Дуровых - краткосрочный паллиатив, - Александр Дугин
10:44 04.09.2024

Последняя территория компромиссов. С
уществование Дуровых - краткосрочный паллиатив
Александр Дугин

В казусе Дурова есть еще одно измерение, на которое пока не обратили внимания. Так как интеграция России в глобальную экономику, где Запад все еще доминирует, за 30 лет стала очень глубокой (по сути, мы приняли отведенное нам место сырьевого придатка в мировом распределении труда), то разом перейти к автаркии после начала СВО или заместить Китаем, Индией, исламскими странами отрезанный санкциями Запад, было практически невозможно. Поэтому Россия вынуждена была пойти на то, чтобы признать промежуточный статус некоторых олигархов - русских по происхождению и источнику обогащения, но сохранивших связи с Западом, не попавших под самые суровые санкции. Дуров - один из них. Абрамович, Дерипаска и ряд других олигархов относятся к тому же типу. Даже часть релокантов может использоваться для этой цели. Импортозамещение не простой процесс (еще больше времени и усилий требует создание собственной суверенной промышленности, почти полностью разваленной начиная с 90-х). Поэтому импортозамещение приоритетно и нуждается в сохранении "серой зоны" - россиян-космополитов, плавающих на дорогих яхтах в нейтральных водах и уклоняющихся от прямого ответа на чьей они стороне. Через них много что проходит, так как влияние на них имеют обе стороны. Там-то и сохраняется последняя территория компромиссов - не принципиальных политических, но экономических, второго уровня. Дуров это наиболее типичный образ.

Но Запад это тоже понимает. И требует определенности. Поле такого нейтралитета постепенно сужается. Это надо учитывать, чтобы правильно определить темпы, тайминг реальной (не на словах) суверенизации российской промышленности и ее стратегии. Существование Дуровых - краткосрочный паллиатив. Он не надолго. Запад прекрасно понимает, что России эта серая зона во многом выгодна. И вот поэтому был захвачен Дуров.

Запад действует системно. В аресте и подписке о невыезде Дурова нет ничего личного. Это переход к следующему этапу войны с нами. Враг ускоряется. Нам придется поступать также.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725435840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал экспертов к сотрудничеству в рамках реализации задач Послания
- Олжас Бектенов: Наш главный приоритет – качественная реализация Послания Президента
- Олжас Бектенов принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции по вопросам инклюзии и трансформации
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- Пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол" обсудил строительство АЭС в Казахстане
- О вручении государственной награды Послу Армении в Казахстане
- Кадровые перестановки
- О задержании подозреваемых в террористической деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  