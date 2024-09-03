Монголы объяснили отказ арестовать Путина... сильной энергозависимостью

10:56 04.09.2024

Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Монголия, политика 11:26, 04 сентября 2024 Просмотров: Обновлено: 13:07, 04 сентября 2024Кыргызча



CentralAsia (MNG) - Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, пишет Politico со ссылкой на представителя правительства страны.



По словам представителя, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. "Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - подчеркнул он.



Представитель правительства добавил, что Улан-Батор "всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях".



Президент России прибыл в Улан-Батор с официальным визитом 2 сентября. На переговорах с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом они обсудили развитие торгово-инвестиционных связей и строительство газопровода "Союз-Восток". Президенты подписали договоры о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции в Улан-Баторе.



Монголия - член Международного уголовного суда (МУС). Это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.