РосДепутат Миронов предлагает ввести временный мароторий на предоставление росгражданства мигрантам из ЦА

10:58 04.09.2024

Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на предоставление российского гражданства выходцам из Центральной Азии.



Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" считает, что вопрос, который поднимался в 2022 году, необходимо вновь рассмотреть на фоне обострившихся миграционных проблем.



"Зачем сотнями тысяч раздавать паспорта гостям с юга? Зачем плодить этнические анклавы? Зачем тратить бюджетные миллиарды на соцобеспечение этих новых граждан? Какая от этого польза России?" – говорится в его сообщении.



В своем заявлении Миронов выразил мнение, что легализация мигрантов выгодна только для мафии из коррумпированных чиновников и мошенников, которые хорошо на этом зарабатывают.



"Государство должно противостоять этой мафии и защищать свои интересы в сфере национальной безопасности. В том числе через мораторий на предоставление гражданства РФ жителям среднеазиатских стран. Хотя бы до 2026 года", – отметил депутат.



До этого времени, по мнению Миронова, можно отрегулировать законодательство, реформировать миграционную службу, очистив ее от взяточников, а также проверить законность ранее выданных паспортов.

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