Узбекистан. Скончался певец Бобомурод Хамдамов

15:24 04.09.2024

Певец Бобомурод Хамдамов, чьи песни вошли в "золотой фонд" узбекского искусства, скончался в возрасте 84 лет.



2 сентября в возрасте 84 лет скончался Народный артист Узбекистана, Каракалпакстана и Туркменистана Бобомурод Хамдамов, сообщило Министерство культуры Узбекистана.







Он родился в 1940 году в городе Чарджоу Туркменистана. Он внес огромный вклад в развитие узбекского песенного искусства, создав множество неповторимых произведений.







Среди его самых известных песен - "Ким экан", "Девона", "Галдиму", "Куркдим", "Султон Жалолиддин" и другие.







"Бобомурод Хамдамов был последователем великого певца Комилжона Отаниезова. Его песни и творчество вошли в „золотой фонд" узбекского искусства, а его яркая память будет вечно жить в сердцах слушателей", - отметили в Минкульте.